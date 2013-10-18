Аллергические заболевания легких – диагностика и лечение

Данная группа заболеваний все чаще встречается среди жителей больших городов. Основными предпосылками для проявления аллергического недуга легких может быть наследственная предрасположенность, холодный климат плюс плохой экологический фон.

Симптомы и диагностика

Причинной данного заболевания является аллерген. Соответственно, диагностика болезни обретает форму ограждения пациента от всех возможных раздражающих факторов с целью выявить источник аллергена.

Диагностика проводится под полным контролем лечащего врача, потому что самолечение может спровоцировать ухудшения состояния организма. Важно найти опытного специалиста в сфере респираторных заболеваний. Воспользовавшись Навимед - сервисом-каталогом по поиску клиник и врачей в городе Киеве, можно без особых проблем отыскать подходящее лечебное заведение и проконсультироваться по вопросам аллергии.

Популярными симптомами проявления аллергии являются:

зуд в горловой области;

непрекращающийся кашель;

интенсивное выделение жидкости из носа;

возникновения хрипа в легких при интенсивном дыхательном процессе;

учащение дыхания;

понижение объемов вдохов и выдохов.

После выявления данных признаков заболевания следует очень быстро обратиться к доктору и предварительно проконсультироваться по вопросам записи на прием к врачу и срочному первичному осмотру. На странице по ссылке Вы найдете контакты клиник аллергологии. Затягивание диагностики и последующего лечения только усугубит заболевание.

Лечение аллергических заболеваний легких

Для избавления от последствий воздействия аллергена на дыхательные пути, следует придерживаться следующих рекомендаций:

смена рода деятельности в случае, когда первопричиной выступают рабочие условия;

ограничение соприкосновений с частицами пыли для блокировки воздействия аллергена;

проведения периодичной влажной уборки;

смена места проживания на время сезонных проявлений аллергии.

Специалисты также рекомендуют для понижения воздействия на организм аллергии принимать антигистаминные и гормональные препараты. Но, опять же, важно полностью придерживаться предписаний доктора и, ни в коем случае, не использовать медикаменты без рецепта.

Также следует помнить о правильном питании и избегании вредных привычек, которые могут усугубить проявления болезни и нейтрализовать позитивные сдвиги в лечении аллергических заболеваний легких.

Нужно понимать, в течение лечения потребуется потратить значительные денежные средства на медицинские препараты, услуги врача, проведения анализов.