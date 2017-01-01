Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Нико Росберг: Новый регламент изменит расстановку сил в пелотоне
Сегодня, 11:52, Спорт
Чемпион мира-2016 Нико Росберг уверен, что новый регламент поспособствует перестановкам на стартовой решетке Ф1. «Безусловно, регламент впечатляет, — заявил Росберг, выступая на Всемирном...
Подробнее
BMW представила обновленное семейство 4-Series - автоновости
Сегодня, 09:06, Автоновости
Выход немецких новинок на мировой рынок назначен на весну этого года....
Подробнее
Льюис Хэмилтон: Теперь сложнее прорваться в Формулу 1, чем раньше
Сегодня, 07:59, Спорт
Трехкратный чемпион Ф1 Льюис Хэмилтон рассказал, что сейчас стало намного сложнее прорваться в Ф1 из картинга, чем тогда, когда он начинал. «Лучшие гонки как раз выдавали ребята еще в те времена, –...
Подробнее
Lada доминирует на российском рынке подержанных автомобилей - автоновости
Сегодня, 05:04, Автоновости
Самым популярным автомобилем с пробегом в прошлом году стала Lada 2114....
Подробнее
У Кристиана Хорнера и Джери Холлиуэлл родился мальчик
Сегодня, 04:01, Спорт
Босс Red Bull Racing Кристиан Хорнер и его жена, бывшая вокалистка Spice Girls Джери Холлиуэлл объявили о прибавлении в семействе: у четы Хорнеров родился мальчик. Джери Хорнер опубликовала на своей...
Подробнее
Dodge анонсировал выход самой мощной модификации Challenger - автоновости
Сегодня, 00:47, Автоновости
Американский автопроизводитель построит «демоническую» версию легендарного маслкара....
Подробнее
Ралли Монте-Карло: Ожье начинает отыгрывать отставание от Нёвиля
Вчера, 23:55, Спорт
Себастьен Ожье сумел сократить отставание от Тьерри Нёвиля по итогам повторения утренних допов Ралли Монте-Карло, однако бельгиец все еще опережает француза на 51 секунду. На 12-м СУ Ожье пришлось...
Подробнее
Вчера, 22:52, Спорт
Перед заключительным дальневосточным дерби сезона в состав «Адмирала» из лазарета вернулись три ключевых игрока: Владимир Ткачёв, пропустивший три встречи; Михаил Фисенко, не игравший с 19 ноября и...
Подробнее
Продажи коммерческого подразделения VW в 2016 году выросли на 12 процентов - автоновости
Вчера, 20:43, Автоновости
За год в России было продано 6,4 тысячи немецких LCV....
Подробнее
Руководство Сильверстоуна опровергло слухи о прекращении проведения Гран При Великобритании
Вчера, 19:55, Спорт
Британский автомобильный клуб (BRDC) опроверг информацию о якобы уже принятом решении прекратить принимать Гран При Великобритании в Сильверстоуне после 2019 года. В начале января стало известно, что...
Подробнее
Болельщиц приглашают принять участие в конкурсе
Вчера, 18:58, Спорт
Футбольный клуб приглашает принять участие в конкурсе "Мисс "Луч-Энергия" сезона 2016/2017 гг. Условия конкурса: Все желающие принять участие в конкурсе должны начиная с 20 января до 10 февраля...
Подробнее
Skoda в 2016 году продемонстрировала незначительный прирост продаж в России - автоновости
Вчера, 17:09, Автоновости
По итогам года чешская компания реализовала на российском рынке более 55 тысяч автомобилей....
Подробнее
Себастьен Ожье: Я допустил глупую ошибку
Вчера, 16:02, Спорт
Пилот M-Sport Себастьен Ожье внес коррективы в настройки Ford Fiesta после ошибки в пятницу утром на Ралли Монте-Карло. Француз соскользнул с дороги в шпильке на утреннем спецучастке, из-за чего...
Подробнее
Губернатор Приморского края презентовал заявку на проведение «Недели звёзд КХЛ-2018» во Владивостоке
Вчера, 14:44, Спорт
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в пятницу, 20 января, в Уфе презентовал заявку на проведение «Недели звёзд КХЛ» во Владивостоке в 2018 году. Владимир Миклушевский подчеркнул, что...
Подробнее
Mercedes-Benz вывел на дорожные тесты обновленный C-Class - автоновости
Вчера, 12:54, Автоновости
Официальная презентация новинки состоится в течение этого года....
Подробнее
Франц Тост: Ф1 должна проводить гонки на симуляторах
Вчера, 11:52, Спорт
Руководитель Toro Rosso Франц Тост считает, что Ф1 следует унаследовать подход Формулы E и проводить гонки на симуляторах. В последнее время руководители Ф1 стараются всячески повысить зрелищность...
Подробнее
Российские продажи УАЗ в 2016 году выросли на полпроцента - автоновости
Вчера, 09:00, Автоновости
Отечественная компания за год реализовала почти 49 тысяч автомобилей....
Подробнее
Видео: Нико Хюлькенберг проехал свои первые круги на Renault
Вчера, 08:03, Спорт
Нико Хюлькенберг впервые сел за руль автомобиля Renault в Валенсии на автодроме имени Рикардо Тормо. Немец проехал несколько кругов на прошлогодней RS16. So did he or didn't he? He did! Enjoy...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU