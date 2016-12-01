Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В 2017 году в Подмосковье появятся платные парковки - автоновости
Сегодня, 16:55, Автоновости
Первые платные машиноместа появятся в Реутово, Химках, Красногорске, Королеве, Одинцово, Люберцах, Балашихе, Мытищах и Догопрудном....
Подробнее
Сьюзи Вольф стала кавалером ордена Британской империи
Сегодня, 15:57, Спорт
Экс-пилот DTM Сьюзи Вольф удостоилась ордена кавалера Британской империи (MBE) за вклад в развитие женского спорта. Вольф, в девичестве Стоддарт, стала одной из 1197 человек, которые получили...
Подробнее
Открытое письмо Деду Морозу - автоновости
Сегодня, 13:09, Автоновости
В преддверии Нового Года обычно принято поздравлять и желать. Желать всего самого лучшего, важного и желанного....
Подробнее
Оклады пилотов в 2016-м: Кто сколько заработал?
Сегодня, 12:06, Спорт
Издание Crash.net на основании информации Business Book GP сообщает, что трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон стал самым высокооплачиваемым гонщиком уходящего года. В 2016-м году Льюис заработал...
Подробнее
Редкий зверь - автоновости
Сегодня, 08:48, Автоновости
Компактные кроссоверы в моде уже более двух десятков лет, но Ford, пожалуй, стал одним из последних, кто решил занять свое место на этом рынке. Из-за разницы менталитетов дебют в свое время получился...
Подробнее
Поздравляем с Новым 2017 годом!
Сегодня, 07:43, Спорт
Коллектив АВТОСПОРТ.com.ru поздравляет читателей сайта и всех любителей гонок с Новым 2017 годом! Прежде всего мы благодарим вас за то, что весь год были с нами, читали наши новости и статьи, хвалили...
Подробнее
Skoda планирует организовать производство кроссовера Kodiaq в России - автоновости
Сегодня, 04:42, Автоновости
Вероятнее всего, новый кроссовер встанет на конвейер в Нижнем Новгороде....
Подробнее
Зак Браун: Моя цель – вернуть McLaren в борьбу за чемпионство до 2020 года
Сегодня, 04:00, Спорт
Новый исполнительный директор McLaren Зак Браун рассказал, что намерен вернуть команду из Уокинга в сражение за чемпионский титул до 2020 года. «Моя цель – вернуть команду к победе в общем зачете к...
Подробнее
Сегодня, 02:51, Спорт
29 декабря "Адмирал" закрывал год в Китае. Наставник «моряков» Александр Андриевский бросил в этот день лучшие и полностью здоровые силы, в том числе дебютанта Михаила Плотникова, перешедшего к из...
Подробнее
Компании Takata грозит штраф в 1 млрд долларов - автоновости
Сегодня, 00:49, Автоновости
Японский производитель автокомплектующих почти договорился с властями США об урегулировании скандала с взрывоопасными подушками безопасности....
Подробнее
Полная статистика выступлений Нико Росберга в Формуле 1
Вчера, 23:40, Спорт
Чемпион мира Ф1 уходящего года Нико Росберг решил не защищать свой титул в следующем году, а завершить карьеру гонщика Больших Призов. Провожая немца на заслуженный отдых, мы решили вспомнить его...
Подробнее
ХК «Адмирал» подал заявку на матч звезд КХЛ-2018
Вчера, 23:08, Спорт
Владивосток готов принять лучшее хоккейное звездное шоу Евразии у себя на арене ХК «Адмирал» отправил в КХЛ официальное письмо, в котором заявил о намерении принять Матч звезд КХЛ-2018. Хоккейный...
Подробнее
Власти Калифорнии обязали Volkswagen AG выпустить несколько электрокаров - автоновости
Вчера, 20:59, Автоновости
Одним из путей урегулирования последствий «дизельгейта» для немецкого автопроизводителя станет принудительное расширение линейки электрических автомобилей....
Подробнее
Фернандо Алонсо обменялся подарками с Лукой Модричем
Вчера, 20:05, Спорт
Накануне нового года пилот McLaren Фернандо Алонсо обменялся подарками с полузащитником мадридского Реала и национальной сборной Хорватии по футболу Лукой Модричем. Звезды спорта пожелали друг другу...
Подробнее
Юным приморским гребцам вручили призы
Вчера, 19:01, Спорт
Во Владивостоке состоялось торжественное награждение спортсменов отделения гребле на байдарках и каноэ Краевой спортивной школы по итогам сезона 2016 года. Памятными призами были награждены: Егор...
Подробнее
Nissan представит обновленный Terrano в весной будущего года - автоновости
Вчера, 17:04, Автоновости
Японский кроссовер получит второе подряд обновление и затем появится в продаже на российском рынке....
Подробнее
Кристиан Хорнер: В 2017-м Ньюи будет больше задействован в команде
Вчера, 15:45, Спорт
Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал, что Эдриан Ньюи в сезоне-2017 увеличит свою занятость в команде в связи с обновлением регламента. «В последнее время Эдриан всё меньше уделял...
Подробнее
С Новым годом и Рождеством!
Вчера, 15:06, Спорт
Уважаемые друзья! Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством! Новый год – самый долгожданный праздник. Он всегда несет в себе надежду на хорошие перемены. Я искренне желаю вам, чтобы 2017 год был...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU