САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ За год в России было продано 110 британских автомобилей люкс-класса.... Подробнее Ралли Монте-Карло подтверждает статус одного из самых аварийных ралли в сезоне. Безусловно, виной тому различные погодные условия и самое разнообразное дорожное покрытие: снег, гравий, асфальт....... Подробнее Выход семиместного кроссовера на российский рынок намечен на апрель текущего года.... Подробнее Сын легендарного Михаэля Шумахера Мик Шумахер выиграл две из четырех гонок третьего этапа зимней серии MRF Challenge, который прошел на индийском автодроме Buddh International Circuit. Первую и... Подробнее Американский и японский автопроизводители займутся совместной разработкой водородных автомобилей.... Подробнее Новобранец Mercedes Валттери Боттас заявил, что не опасается прессинга, с которым может столкнуться в сезоне-2017, выступая в чемпионской команде рядом с таким напарником как Льюис Хэмилтон. «У меня... Подробнее «Зеленое» подразделение немецкой компании теперь будет заниматься созданием беспилотников.... Подробнее Мик Шумахер выиграл первую гонку третьего этапа зимней серии MRF Challenge, который в этот уик-энд проходит на трассе Buddh International Circuit в Индии. Сын семикратного чемпиона мира Формулы 1... Подробнее Официальная презентация испанского хэтчбека состоится уже 31 января.... Подробнее Пилот Haas Кевин Магнуссен считает, что ему удастся проявить весь свой талант в условиях нового технического регламента-2017. Кевин полностью поддерживает идею того, что машины должны проходить круги... Подробнее Новый пикап шведы построят на базе кроссовера XC90.... Подробнее Исполнительный директор Force India Отмар Сафнауэр рассказал о том, чего ожидают на базе в Сильверстоуне от новобранца Эстебана Окона в сезоне-2017. «Мы надеемся, что Эстебан очень быстро всему... Подробнее В пятницу, 27 января, «Спартак-Приморье» начнет трехматчевую домашнюю серию встречей чемпионата Суперлиги с «Иркутом». Начало матча в 19:00 (12:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный. Представляем... Подробнее Новое поколение «508-ого» уже вышло на первые дорожные тесты.... Подробнее Экс-пилот McLaren Дженсон Баттон продолжает наслаждаться жизнью вне Формулы 1: на неделе чемпион мира-2009 стал летчиком самолета Airbus A380 авиакомпании British Airways. Несмотря на то, что... Подробнее Суперлига – Первый дивизион. «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Иркут» (Иркутск) 70:68 (16:19, 17:13, 19:19, 18:17) «Спартак-Приморье» одержал тяжелую победу на своей площадке над «Иркутом» со... Подробнее Сборка китайских HCV в тестовом режиме начнется весной этого года в Приморье.... Подробнее Пилот Ferrari Кими Райкконен подписал долгосрочный контракт с финской компанией Hartwall, которая специализируется на производстве слабоалкогольных напитков. В Hartwall надеются, что сотрудничество с... Подробнее