Бывший президент FIA Макс Мосли поприветствовал решение новых владельцев Формулы 1, компании Liberty Media, назначить экс-руководителя команды Mercedes Росса Брауна на должность спортивного директора...
Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф рассказал, что команды Ф1 еще могут воспользоваться опцией, предоставленной Liberty Media, относительно приобретения акций Больших Призов. Несмотря на то,...
Ветераны лыжни собрались на состязания в Яковлевском районе Приморья. Здешние трассы признаны лучшими на Дальнем Востоке, потому из года в год именно сюда стремятся все, кому по душе беговые лыжи. Из...
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