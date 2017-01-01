САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ Британский автопроизводитель планирует организовать сборку электрокаров в Нидерландах.... Подробнее Официальный сайт Формулы 1 устроил блиц-опрос пилоту Mercedes Льюису Хэмилтону, в котором трехкратному чемпиону мира нужно было выбрать что-то одно, отвечая на вопросы журналиста. Блюдо? Л.Х: А это... Подробнее 27-29 января в Приморском крае прошли учебно-тренировочные сборы (УТС) под руководством президента ОСОО «Российский союз каратэ до Шотокан Казэ Ха», члена исполкома «Федерации всестилевого каратэ... Подробнее Выход испанского хэтча на мировой рынок запланирован на июнь текущего года.... Подробнее Бывший президент Ferrari Лука ди Монтедземоло прокомментировал уход Берни Экклстоуна с поста главы менеджмента Ф1 и приход новых хозяев в лице американской компании Liberty Media. «Недавно я... Подробнее 27 и 28 января на горнолыжной базе «Восток» в г. Арсеньеве прошел открытый Кубок Приморского края по горнолыжному спорту в дисциплинах гигантский слалом и слалом. Участие в соревнованиях приняли... Подробнее Начальная стоимость китайского кроссовера составит 820 тысяч рублей.... Подробнее Руководитель Renault Sport Сирил Абитбуль считает, что новым владельцам Формулы 1, Liberty Media, стоит рассмотреть возможность изменения формата гоночного уик-энда и отказа от пятничных тренировок.... Подробнее Приморские спортсмены, вошедшие в состав национальной сборной, начали подготовку к Кубку мира по кудо, который пройдет с 10 по 13 февраля в г. Мумбаи (Индия). Честь Приморья на престижных мировых... Подробнее За год на глобальном авторынке было реализовано более 1,3 млн японских седанов.... Подробнее На прошлой неделе трёхкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон попросил своих подписчиков в Instagram помочь ему в создании дизайна шлема на сезон-2017. С помощью хэш-тега #LH44Design любой желающий может... Подробнее B тeчeниe тpеx днeй нa льдy амурских рек и вoдoемoв пpoxoдил I этaп Чeмпиoнaтa Дaльнeгo Bocтoкa пo aвтopaлли «Амур-Зея 2017». Ha кpyпнoмacштaбныe экcтpeмaльныe гoнки cъexaлиcь cпopтcмeны Aмypcкoй... Подробнее Предполагается, что третье поколение Lada 4x4 выйдет в свет во II-ой половине будущего года.... Подробнее Чемпион мира Формулы 1 2016 года Нико Росберг, выступая на конгрессе SPOBIS в Дюссельдорфе, рассказал, что с интересом следит за Формулой E, но в участии не заинтересован. После своего неожиданного... Подробнее Компактный кроссовер Compass уже появился на сайте компании, но дата выхода на российский рынок еще не объявлена.... Подробнее Новобранец заводской команды Yamaha Маверик Виньялес признал, что оказался удивлён своим высоким темпом во второй день зимних тестов в Сепанге. Испанец показал второе время, уступив лишь своему... Подробнее Суперлига – Первый дивизион. «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Новосибирск» (Новосибирск) 69:87 (14:30, 28:18, 17:18, 10:21) «Спартак-Приморье» проиграл «Новосибирску» в домашнем матче... Подробнее Шведский автопроизводитель отзывает более 7,5 тысяч сувенирных плюшевых медведей по всему миру.... Подробнее