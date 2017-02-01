Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Яри-Матти Латвала: В Volkswagen я пытался копировать гоночный стиль Себастьена Ожье
Сегодня, 11:55, Спорт
Яри-Матти Латвала признал, что в сезоне-2016 пытался копировать гоночный стиль своего бывшего напарника по Volkswagen Себастьена Ожье. Прошлый год стал худшим в карьере финна в WRC: он закончил...
Подробнее
В воскресенье определится победитель турнира среди дворовых команд по хоккею
Сегодня, 11:07, Спорт
В седьмом городском хоккейном турнире дворовых команд на кубок главы Владивостока Игоря Пушкарева пришла пора решающих поединков. По жребию были определены пары полуфиналистов из числа команд –...
Подробнее
В России предложили ввести курсы экстремального вождения для водителей автобусов - автоновости
Сегодня, 08:53, Автоновости
Такая мера, по мнению экспертов, может спасти жизни десятков пассажиров....
Подробнее
История в фотографиях: Десятка лучших машин McLaren MP4
Сегодня, 07:51, Спорт
Сегодня стало известно, что McLaren отказалась от индекса MP4, которым наделялись машины команды из Уокинга в эпоху Рона Денниса. Автомобиль-2017 будет иметь наименование MCL32, что ознаменует начало...
Подробнее
Приморские тяжелоатлеты провели первый турнир в новом году
Сегодня, 06:44, Спорт
Открыли соревновательный год. Молодые тяжелоатлеты Приморья во Владивостоке провели первые соревнования 2017-го. Выясняли, кто лучше в классических рывке и толчке штанги. Этот маленький зал на...
Подробнее
Toyota вывела на российский рынок новый Highlander - автоновости
Сегодня, 04:43, Автоновости
Начальная стоимость японского кроссовера составляет 3 645 000 рублей....
Подробнее
Серджио Маркионе обсудил будущее Ф1 с Liberty Media
Сегодня, 04:04, Спорт
Генеральный директор Fiat Chrysler Automobiles и Ferrari Серджио Маркионе встретился с руководителями Liberty Media для того, чтобы обсудить будущее Ф1. Дело в том, что у нынешних команд есть...
Подробнее
Чемпионат и Первенство Приморского края по буерному спорту пройдет на льду Амурского залива
Сегодня, 02:56, Спорт
В предстоящие выходные, 3-5 февраля, на льду Амурского залива пройдут Чемпионат и Первенство Приморского края по буерному спорту. Гонки на буерах - это интересное и захватывающее зрелище: это...
Подробнее
Subaru представила обновленную модификацию седана Legacy - автоновости
Сегодня, 01:02, Автоновости
Выход японского седана на мировой авторынок назначен на лето этого года....
Подробнее
Тесты дождевой резины Pirelli пройдут во Фьорано 9 и 10 февраля
Вчера, 23:55, Спорт
Ранее мы писали о том, что поставщик шин Pirelli проведет дополнительные двухдневные тесты дождевой резины накануне сезона 2017 года, а сегодня стало известно, что эти заезды состоятся во Фьорано,...
Подробнее
В Приморье прошли дальневосточные соревнования среди ветеранов-лыжников
Вчера, 23:08, Спорт
Ветераны лыжни собрались на состязания в Яковлевском районе Приморья. Здешние трассы признаны лучшими на Дальнем Востоке, потому из года в год именно сюда стремятся все, кому по душе беговые лыжи. Из...
Подробнее
Alfa Romeo привезет в Женеву новую версию Giulia - автоновости
Вчера, 21:02, Автоновости
Новая модификация одного из самых популярных автомобилей итальянского автопроизводителя будет выполнена в кузове «купе»....
Подробнее
Марк Уэббер даст старт гонке
Вчера, 19:50, Спорт
Бывший пилот Формулы 1 и чемпион WEC Марк Уэббер назначен гранд-маршалом гонки «24 часа Ле-Мана» 2017 года, которая пройдёт 17-18 июня. Австралиец, в конце прошлого года завершивший карьеру в...
Подробнее
Пятый Чемпионат Приморского края по СБЕ ММА пройдет 4 февраля
Вчера, 19:08, Спорт
Уже завтра, 4 февраля, во Владивостоке состоится зрелищное событие, ожидаемое всеми поклонниками боевых искусств. В спорткомплексе «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) пройдут Чемпионат и Первенство...
Подробнее
По синусоиде - автоновости
Вчера, 16:45, Автоновости
В очередной раз ловлю себя на мысли: окажись в «обличье» LADA Vesta автомобиль какого-либо именитого мирового бренда, оценки его были бы значительно мягче. Почему мы так строги к не таким уж частым...
Подробнее
В продажу поступили одно- и двухдневные билеты на Гран При Азербайджана
Вчера, 16:04, Спорт
Операционная компания Baku City Circuit объявила о начале продажи одно- и двухдневных билетов на Гран При Азербайджана-2017, который пройдёт 23-25 июня. Новые категории билетов запускаются вслед за...
Подробнее
Президент федерации Кудо Приморья избран председателем Общественного совета по развитию физкультуры и массового спорта
Вчера, 14:44, Спорт
Вице-губернатор Павел Серебряков сегодня, 3 февраля, провел первое организационное заседание четвертого состава Общественного экспертного совета по развитию физической культуры и массового спорта в...
Подробнее
Land Rover воскресит классический Range Rover из 70-х - автоновости
Вчера, 12:48, Автоновости
Десять британских внедорожников будут отреставрированы до оригинального состояния и проданы частным коллекционерам....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU