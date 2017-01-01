САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ Начальная стоимость южнокорейского кроссовера составляет 999 тысяч рублей.... Подробнее Автодром Moscow Raceway объявил о старте продаж билетов на этап DTM, который пройдет на российской трассе 21-23 июля. «Команда Moscow Raceway рада сообщить, что цена на билеты не изменилась, и все... Подробнее В пятницу, 27 января, «Спартак-Приморье» начнет трехматчевую домашнюю серию встречей чемпионата Суперлиги с «Иркутом». Начало матча в 19:00 (12:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный. Представляем... Подробнее После выхода третьего спорткара руководство компании рассмотрит этот вопрос.... Подробнее Новобранец Mercedes Валттери Боттас уверен, что его бывшая команда Williams рано или поздно вернется в когорту лучших. Валттери пришел в Williams в 2010-м, став тест-пилотом коллектива из Гроува.... Подробнее Модельный ряд японского суббренда в России в скором времени пополнится новым купе Q60.... Подробнее В сезоне-2017 Williams наделит главного инженера гоночной бригады Роба Смедли новыми рабочими обязанностями. Ранее Роб посещал все Гран При, был ответственным за выступление машин на трассе, а в... Подробнее Новый силовой агрегат из семейства EA211 Evo имеет все шансы стать заменой нынешнему 1,6-литровому «атмосфернику».... Подробнее Новый коммерческий директор Больших Призов Шон Братчес выделил четыре главных направления работы, которые позволят Liberty Media усовершенствовать Ф1. Новый коммерческий директор Ф1 Шон Братчес — кто... Подробнее 21 января на льду Амурского залива состоялось открытие сезона соревнований по буерному спорту яхт-клубом «Семь футов». Впервые за два десятка лет оно проводилось при организационном и... Подробнее Предполагается, что речь идет о серийной версии парижского концепта LIV-2.... Подробнее Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф рассказал, почему команды Ф1 не проявляют особого внимания к акциям Больших Призов, которые им предлагает покупать Liberty Media. Команды Ф1 отклонили... Подробнее На краевой турнир по кикбоксингу приехали спортсмены со всего Приморья. Более 60 участников сразились за главные награды в самом жестком разделе – К-1. В ринге – противостояние спортсменов двух... Подробнее Ожидается, что продажи полноприводного немецкого универсала стартуют в марте этого года.... Подробнее В соцсетях нынешние пилоты и экс-гонщики Ф1 благодарят Берни Экклстоуна за огромный вклад в развитие спорта. Williams, Force India и Renault поблагодарили Берни Экклстоуна Вчера стало известно, что... Подробнее 20 января в Арсеньевском городском округе прошел семинар-совещание по актуальным вопросам модернизации системы подготовки спортивного резерва. В администрации города собрались более 20 специалистов... Подробнее Приобрести южнокорейскую новинку можно будет уже в феврале этого года.... Подробнее После победы в Кубке наций Гонки чемпионов-2017, одержанной в одиночку, Себастьян Феттель воздал должное Михаэлю Шумахеру. С 2007 по 2012 годы дуэт немецких гонщиков шесть раз первенствовал в... Подробнее