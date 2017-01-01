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САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ
SsangYong привез в Россию компактный кроссовер Tivoli - автоновости
Сегодня, 20:48, Автоновости
Начальная стоимость южнокорейского кроссовера составляет 999 тысяч рублей....
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Началась продажа билетов на российский этап DTM 2017 года
Сегодня, 19:41, Спорт
Автодром Moscow Raceway объявил о старте продаж билетов на этап DTM, который пройдет на российской трассе 21-23 июля. «Команда Moscow Raceway рада сообщить, что цена на билеты не изменилась, и все...
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27 января «Спартак-Приморье» принимает «Иркут»
Сегодня, 19:05, Спорт
В пятницу, 27 января, «Спартак-Приморье» начнет трехматчевую домашнюю серию встречей чемпионата Суперлиги с «Иркутом». Начало матча в 19:00 (12:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный. Представляем...
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Модельный ряд Lamborghini может пополниться новым компактным спорткаром - автоновости
Сегодня, 17:01, Автоновости
После выхода третьего спорткара руководство компании рассмотрит этот вопрос....
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Валттери Боттас: Возвращение Williams в топ-когорту – вопрос времени
Сегодня, 15:43, Спорт
Новобранец Mercedes Валттери Боттас уверен, что его бывшая команда Williams рано или поздно вернется в когорту лучших. Валттери пришел в Williams в 2010-м, став тест-пилотом коллектива из Гроува....
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Infiniti расширяет свою российскую линейку автомобилей - автоновости
Сегодня, 12:42, Автоновости
Модельный ряд японского суббренда в России в скором времени пополнится новым купе Q60....
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Williams наделит Роба Смедли дополнительными обязанностями
Сегодня, 11:42, Спорт
В сезоне-2017 Williams наделит главного инженера гоночной бригады Роба Смедли новыми рабочими обязанностями. Ранее Роб посещал все Гран При, был ответственным за выступление машин на трассе, а в...
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Volkswagen тестирует новый полуторалитровый двигатель - автоновости
Сегодня, 08:53, Автоновости
Новый силовой агрегат из семейства EA211 Evo имеет все шансы стать заменой нынешнему 1,6-литровому «атмосфернику»....
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Шон Братчес выделил четыре главных направления работы для совершенствования Ф1
Сегодня, 08:05, Спорт
Новый коммерческий директор Больших Призов Шон Братчес выделил четыре главных направления работы, которые позволят Liberty Media усовершенствовать Ф1. Новый коммерческий директор Ф1 Шон Братчес — кто...
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Буеристы Владивостока открыли сезон при экстремальных погодных условиях
Сегодня, 06:42, Спорт
21 января на льду Амурского залива состоялось открытие сезона соревнований по буерному спорту яхт-клубом «Семь футов». Впервые за два десятка лет оно проводилось при организационном и...
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SsangYong планирует вывести на российский рынок новый флагманский кроссовер - автоновости
Сегодня, 04:50, Автоновости
Предполагается, что речь идет о серийной версии парижского концепта LIV-2....
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Тото Вольф объяснил, почему команды не спешат покупать акции Ф1
Сегодня, 04:03, Спорт
Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф рассказал, почему команды Ф1 не проявляют особого внимания к акциям Больших Призов, которые им предлагает покупать Liberty Media. Команды Ф1 отклонили...
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Чемпионат и Первенство Приморья по кикбоксингу в разделе К-1 прошли во Владивостоке
Сегодня, 03:08, Спорт
На краевой турнир по кикбоксингу приехали спортсмены со всего Приморья. Более 60 участников сразились за главные награды в самом жестком разделе – К-1. В ринге – противостояние спортсменов двух...
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Mercedes-Benz готовится вывести на российский рынок новый E-Class All-Terrain - автоновости
Сегодня, 00:51, Автоновости
Ожидается, что продажи полноприводного немецкого универсала стартуют в марте этого года....
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Общественность Ф1 отдает должное Берни Экклстоуну
Сегодня, 00:08, Спорт
В соцсетях нынешние пилоты и экс-гонщики Ф1 благодарят Берни Экклстоуна за огромный вклад в развитие спорта. Williams, Force India и Renault поблагодарили Берни Экклстоуна Вчера стало известно, что...
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В Арсеньеве прошло совещание по актуальным вопросам модернизации системы подготовки спортивного резерва
Вчера, 23:00, Спорт
20 января в Арсеньевском городском округе прошел семинар-совещание по актуальным вопросам модернизации системы подготовки спортивного резерва. В администрации города собрались более 20 специалистов...
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Kia анонсировала появление обновленного Soul на российском рынке - автоновости
Вчера, 21:00, Автоновости
Приобрести южнокорейскую новинку можно будет уже в феврале этого года....
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Себастьян Феттель: Шумахера очень не хватало на Гонке чемпионов
Вчера, 20:08, Спорт
После победы в Кубке наций Гонки чемпионов-2017, одержанной в одиночку, Себастьян Феттель воздал должное Михаэлю Шумахеру. С 2007 по 2012 годы дуэт немецких гонщиков шесть раз первенствовал в...
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