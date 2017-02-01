САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ Яри-Матти Латвала признал, что в сезоне-2016 пытался копировать гоночный стиль своего бывшего напарника по Volkswagen Себастьена Ожье. Прошлый год стал худшим в карьере финна в WRC: он закончил... Подробнее В седьмом городском хоккейном турнире дворовых команд на кубок главы Владивостока Игоря Пушкарева пришла пора решающих поединков. По жребию были определены пары полуфиналистов из числа команд –... Подробнее Такая мера, по мнению экспертов, может спасти жизни десятков пассажиров.... Подробнее Сегодня стало известно, что McLaren отказалась от индекса MP4, которым наделялись машины команды из Уокинга в эпоху Рона Денниса. Автомобиль-2017 будет иметь наименование MCL32, что ознаменует начало... Подробнее Открыли соревновательный год. Молодые тяжелоатлеты Приморья во Владивостоке провели первые соревнования 2017-го. Выясняли, кто лучше в классических рывке и толчке штанги. Этот маленький зал на... Подробнее Начальная стоимость японского кроссовера составляет 3 645 000 рублей.... Подробнее Генеральный директор Fiat Chrysler Automobiles и Ferrari Серджио Маркионе встретился с руководителями Liberty Media для того, чтобы обсудить будущее Ф1. Дело в том, что у нынешних команд есть... Подробнее В предстоящие выходные, 3-5 февраля, на льду Амурского залива пройдут Чемпионат и Первенство Приморского края по буерному спорту. Гонки на буерах - это интересное и захватывающее зрелище: это... Подробнее Выход японского седана на мировой авторынок назначен на лето этого года.... Подробнее Ранее мы писали о том, что поставщик шин Pirelli проведет дополнительные двухдневные тесты дождевой резины накануне сезона 2017 года, а сегодня стало известно, что эти заезды состоятся во Фьорано,... Подробнее Ветераны лыжни собрались на состязания в Яковлевском районе Приморья. Здешние трассы признаны лучшими на Дальнем Востоке, потому из года в год именно сюда стремятся все, кому по душе беговые лыжи. Из... Подробнее Новая модификация одного из самых популярных автомобилей итальянского автопроизводителя будет выполнена в кузове «купе».... Подробнее Бывший пилот Формулы 1 и чемпион WEC Марк Уэббер назначен гранд-маршалом гонки «24 часа Ле-Мана» 2017 года, которая пройдёт 17-18 июня. Австралиец, в конце прошлого года завершивший карьеру в... Подробнее Уже завтра, 4 февраля, во Владивостоке состоится зрелищное событие, ожидаемое всеми поклонниками боевых искусств. В спорткомплексе «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) пройдут Чемпионат и Первенство... Подробнее В очередной раз ловлю себя на мысли: окажись в «обличье» LADA Vesta автомобиль какого-либо именитого мирового бренда, оценки его были бы значительно мягче. Почему мы так строги к не таким уж частым... Подробнее Операционная компания Baku City Circuit объявила о начале продажи одно- и двухдневных билетов на Гран При Азербайджана-2017, который пройдёт 23-25 июня. Новые категории билетов запускаются вслед за... Подробнее Вице-губернатор Павел Серебряков сегодня, 3 февраля, провел первое организационное заседание четвертого состава Общественного экспертного совета по развитию физической культуры и массового спорта в... Подробнее Десять британских внедорожников будут отреставрированы до оригинального состояния и проданы частным коллекционерам.... Подробнее