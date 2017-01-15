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Lexus создал первую яхту в своей истории - автоновости
Сегодня, 01:02, Автоновости
В движение концептуальная Sport Yacht приводится двумя двигателями от спорткара LC500....
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McLaren представит новую машину 24 февраля
Вчера, 23:45, Спорт
Официальный Twitter McLaren огласил о том, что представление нового автомобиля команды из Уокинга состоится 24 февраля. На сайте команды начался обратный отсчет до представления машины. The clock is...
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В прошлом году продажи FCA Group на российском рынке упали на 40 процентов - автоновости
Вчера, 20:51, Автоновости
За двенадцать месяцев россияне приобрели чуть более 3,5 тысяч итальяно-американского концерна....
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Стоффель Вандорн: Мы хотим бороться за подиумы
Вчера, 19:47, Спорт
Пилот McLaren Стоффель Вандорн ожидает, что новая машина-2017 станет гораздо более конкурентоспособной, чем прошлогодняя MP4-31. Для бельгийца сезон-2017 станет первым полноценным в Ф1. «Мы пока не...
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Смена лица - автоновости
Вчера, 17:02, Автоновости
В ходе рестайлинга семейства Skoda Octavia разработчики стремились придать модели больше индивидуальности....
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Видео: Тизер представления нового Yamaha 2017 YZR-M1
Вчера, 15:57, Спорт
19 января Yamaha представит новый мотоцикл 2017 YZR-M1. В этот же день будут представлены новый состав, логотип команды и ливрея. Предлагаем вашему вниманию тизер с официального канала Yamahamotogp...
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В прошлом году PSA Group потеряла треть российских продаж - автоновости
Вчера, 13:02, Автоновости
За год на российском рынке было реализовано 7,4 тысячи французских автомобилей....
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Клэр Уильямс: Заявление по Валттери Боттасу будет сделано на грядущей неделе
Вчера, 12:00, Спорт
Заместитель руководителя Williams Клэр Уильямс рассказала, что заявление относительно будущего Валттери Боттаса будет сделано на грядущей неделе. В последнее время пресса сообщает, будто финн уже...
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«Приморочка» вышла победительницей в двух матчах с «Воронежом»
Вчера, 10:49, Спорт
Второй матч седьмого тура «Приморочка» - «Воронеж» завершился с тем же счетом, что и днем ранее – 3:2, с одной лишь разницей, сегодня после третьей партии впереди были гости, и «Приморочка» при...
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Импорт легковых автомобилей в РФ сократился на 22,6 процента - автоновости
Вчера, 08:49, Автоновости
С января по ноябрь прошлого года на территорию России было ввезено 244 тысяч автомобилей....
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Lada Sport объявила состав пилотов в СМП РСКГ-2017
Вчера, 07:50, Спорт
В канун XX Рождественской синхронной гонки чемпионов команда LADA Sport официально представила состав пилотов, которые в сезоне 2017 года выведут на старт седаны LADA Vesta Sport, подготовленные по...
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Suzuki планирует расширить свою российскую линейку - автоновости
Вчера, 04:42, Автоновости
Японский автопроизводитель рассматривает возможность вывода на российский рынок двух новых моделей....
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Renault представит новую систему ERS на сезон-2017
Вчера, 03:57, Спорт
Команда Renault представит систему рекуперации энергии (ERS) нового поколения на машине 2017 года. Французский производитель работал над абсолютно новой конструкцией силовой установки в преддверии...
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Chrysler привез в Детройт электрический концепт Portal - автоновости
Вчера, 00:50, Автоновости
Для разработки концептуального электрокара были приглашены специалисты из Panasonic....
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Эдриан Ньюи: У нового регламента есть оборотная сторона
15-01-2017, 23:42, Спорт
Главный конструктор Red Bull Racing Эдриан Ньюи во время Autosport International Show признался, что новые правила могут пойти во вред Формуле 1. В предстоящем сезоне автомобили Ф1 будут значительно...
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Toyota показала обновленный Prius C - автоновости
15-01-2017, 20:49, Автоновости
Начальная стоимость японского гибридного хэтчбека составила 20 150 долларов....
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Анастасия Нифонтова получила медаль «Дакара» за второе место среди женщин
15-01-2017, 20:05, Спорт
Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова получила медаль за второе место среди женщин в своей категории. Всего в гонке участвовали девять женщин, три из них в категории мотоциклы. Лучшее время...
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Hyundai Group в прошлом году потеряла почти 10 процентов российских продаж - автоновости
15-01-2017, 17:04, Автоновости
По итогам года южнокорейский автопроизводитель продал в РФ более 145 тысяч автомобилей....
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