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САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Российские продажи Rolls-Royce в 2016 году просели почти на четверть - автоновости
Сегодня, 08:57, Автоновости
За год в России было продано 110 британских автомобилей люкс-класса....
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Ралли Монте-Карло 2017 – аварии на любой вкус…
Сегодня, 07:49, Спорт
Ралли Монте-Карло подтверждает статус одного из самых аварийных ралли в сезоне. Безусловно, виной тому различные погодные условия и самое разнообразное дорожное покрытие: снег, гравий, асфальт.......
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Lifan завершил сертификационные тесты кроссовера MyWay - автоновости
Сегодня, 04:44, Автоновости
Выход семиместного кроссовера на российский рынок намечен на апрель текущего года....
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Мик Шумахер выиграл две гонки из четырех на третьем этапе MRF Challenge
Сегодня, 03:46, Спорт
Сын легендарного Михаэля Шумахера Мик Шумахер выиграл две из четырех гонок третьего этапа зимней серии MRF Challenge, который прошел на индийском автодроме Buddh International Circuit. Первую и...
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General Motors и Honda начали новый совместный проект - автоновости
Сегодня, 00:58, Автоновости
Американский и японский автопроизводители займутся совместной разработкой водородных автомобилей....
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Валттери Боттас: Моя цель – выигрывать гонки и титулы
Сегодня, 00:02, Спорт
Новобранец Mercedes Валттери Боттас заявил, что не опасается прессинга, с которым может столкнуться в сезоне-2017, выступая в чемпионской команде рядом с таким напарником как Льюис Хэмилтон. «У меня...
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BMW i меняет сферу деятельности - автоновости
Вчера, 20:45, Автоновости
«Зеленое» подразделение немецкой компании теперь будет заниматься созданием беспилотников....
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Мик Шумахер одержал победу в первом заезде MRF Challenge в Индии
Вчера, 20:08, Спорт
Мик Шумахер выиграл первую гонку третьего этапа зимней серии MRF Challenge, который в этот уик-энд проходит на трассе Buddh International Circuit в Индии. Сын семикратного чемпиона мира Формулы 1...
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Seat назвал дату дебюта нового хэтчбека Ibiza - автоновости
Вчера, 17:04, Автоновости
Официальная презентация испанского хэтчбека состоится уже 31 января....
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Кевин Магнуссен: Машины нового регламента мне подходят лучше, чем прежние автомобили
Вчера, 15:45, Спорт
Пилот Haas Кевин Магнуссен считает, что ему удастся проявить весь свой талант в условиях нового технического регламента-2017. Кевин полностью поддерживает идею того, что машины должны проходить круги...
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Volvo приступила к созданию собственного пикапа - автоновости
Вчера, 12:42, Автоновости
Новый пикап шведы построят на базе кроссовера XC90....
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Отмар Сафнауэр: Эстебан Окон должен бороться за очки и составить конкуренцию Серхио Пересу
Вчера, 11:48, Спорт
Исполнительный директор Force India Отмар Сафнауэр рассказал о том, чего ожидают на базе в Сильверстоуне от новобранца Эстебана Окона в сезоне-2017. «Мы надеемся, что Эстебан очень быстро всему...
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27 января «Спартак-Приморье» принимает «Иркут»
Вчера, 10:40, Спорт
В пятницу, 27 января, «Спартак-Приморье» начнет трехматчевую домашнюю серию встречей чемпионата Суперлиги с «Иркутом». Начало матча в 19:00 (12:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный. Представляем...
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Peugeot готовит новый седан бизнес-класса - автоновости
Вчера, 09:03, Автоновости
Новое поколение «508-ого» уже вышло на первые дорожные тесты....
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Видео: Дженсон Баттон попробовал себя в роли летчика
Вчера, 07:54, Спорт
Экс-пилот McLaren Дженсон Баттон продолжает наслаждаться жизнью вне Формулы 1: на неделе чемпион мира-2009 стал летчиком самолета Airbus A380 авиакомпании British Airways. Несмотря на то, что...
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«Спартак-Приморье» в тяжелой борьбе одолел «Иркут»
Вчера, 06:42, Спорт
Суперлига – Первый дивизион. «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Иркут» (Иркутск) 70:68 (16:19, 17:13, 19:19, 18:17) «Спартак-Приморье» одержал тяжелую победу на своей площадке над «Иркутом» со...
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FAW планирует организовать серийное производство своих грузовиков в РФ - автоновости
Вчера, 04:48, Автоновости
Сборка китайских HCV в тестовом режиме начнется весной этого года в Приморье....
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Кими Райкконен будет рекламировать финский слабоалкогольный напиток
Вчера, 04:07, Спорт
Пилот Ferrari Кими Райкконен подписал долгосрочный контракт с финской компанией Hartwall, которая специализируется на производстве слабоалкогольных напитков. В Hartwall надеются, что сотрудничество с...
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