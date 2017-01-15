САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ В движение концептуальная Sport Yacht приводится двумя двигателями от спорткара LC500.... Подробнее Официальный Twitter McLaren огласил о том, что представление нового автомобиля команды из Уокинга состоится 24 февраля. На сайте команды начался обратный отсчет до представления машины. The clock is... Подробнее За двенадцать месяцев россияне приобрели чуть более 3,5 тысяч итальяно-американского концерна.... Подробнее Пилот McLaren Стоффель Вандорн ожидает, что новая машина-2017 станет гораздо более конкурентоспособной, чем прошлогодняя MP4-31. Для бельгийца сезон-2017 станет первым полноценным в Ф1. «Мы пока не... Подробнее В ходе рестайлинга семейства Skoda Octavia разработчики стремились придать модели больше индивидуальности.... Подробнее 19 января Yamaha представит новый мотоцикл 2017 YZR-M1. В этот же день будут представлены новый состав, логотип команды и ливрея. Предлагаем вашему вниманию тизер с официального канала Yamahamotogp... Подробнее За год на российском рынке было реализовано 7,4 тысячи французских автомобилей.... Подробнее Заместитель руководителя Williams Клэр Уильямс рассказала, что заявление относительно будущего Валттери Боттаса будет сделано на грядущей неделе. В последнее время пресса сообщает, будто финн уже... Подробнее Второй матч седьмого тура «Приморочка» - «Воронеж» завершился с тем же счетом, что и днем ранее – 3:2, с одной лишь разницей, сегодня после третьей партии впереди были гости, и «Приморочка» при... Подробнее С января по ноябрь прошлого года на территорию России было ввезено 244 тысяч автомобилей.... Подробнее В канун XX Рождественской синхронной гонки чемпионов команда LADA Sport официально представила состав пилотов, которые в сезоне 2017 года выведут на старт седаны LADA Vesta Sport, подготовленные по... Подробнее Японский автопроизводитель рассматривает возможность вывода на российский рынок двух новых моделей.... Подробнее Команда Renault представит систему рекуперации энергии (ERS) нового поколения на машине 2017 года. Французский производитель работал над абсолютно новой конструкцией силовой установки в преддверии... Подробнее Для разработки концептуального электрокара были приглашены специалисты из Panasonic.... Подробнее Главный конструктор Red Bull Racing Эдриан Ньюи во время Autosport International Show признался, что новые правила могут пойти во вред Формуле 1. В предстоящем сезоне автомобили Ф1 будут значительно... Подробнее Начальная стоимость японского гибридного хэтчбека составила 20 150 долларов.... Подробнее Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова получила медаль за второе место среди женщин в своей категории. Всего в гонке участвовали девять женщин, три из них в категории мотоциклы. Лучшее время... Подробнее По итогам года южнокорейский автопроизводитель продал в РФ более 145 тысяч автомобилей.... Подробнее