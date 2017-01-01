Жюльен Каналь и Давид Ханссон выступят за команду Rebellion в WEC в 2017-м. В октябре 2016-го коллектив подтвердил, что переходит из категории LMP1 в LMP2 и намерен выставить два экипажа. Оба гонщика...
Завершивший карьеру чемпион-2016 Нико Росберг признался, что у него нет никак планов перед началом сезона Ф1, кроме как проводить время на диване перед телевизором. «Я останусь дома, буду валяться на...
В Беларуси не чувствуешь себя за границей, но вместе с тем отчетливо ощущаешь европейский дух. Вот и Datsun on-Do – это вроде и Lada, а вроде и не совсем. Особенно когда речь идет о компакт-седане с...
По недоброй традиции последних матчей «Адмирал» довольно быстро пропустил. Уже на третьей минуте Штясны открыл счет. Однако пропущенная шайба нисколько не смутила «моряков», и они принялись создавать...
Гонщик Toro Rosso Карлос Сайнс поддержал своего отца после схода с дистанции ралли-рейда «Дакар», когда за пять километров до финиша четвертого этапа гонщик попал в аварию. «Не унывай, Карлос Сайнс,...
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