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САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Макс Мосли: У Брауна великолепные аналитические способности
Сегодня, 07:43, Спорт
Бывший президент FIA Макс Мосли поприветствовал решение новых владельцев Формулы 1, компании Liberty Media, назначить экс-руководителя команды Mercedes Росса Брауна на должность спортивного директора...
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Faraday Future отказывается от старых планов из-за нехватки финансирования - автоновости
Сегодня, 05:01, Автоновости
Компания откладывает выход своих автомобилей, как минимум, на один год....
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Тимо Шайдер переходит в чемпионат мира по ралли-кроссу
Сегодня, 03:45, Спорт
Бывший гонщик DTM Тимо Шайдер проведёт предстоящий сезон в чемпионате мира по ралли-кроссу. Двукратный победитель немецкого кузовного первенства, в прошлом году завершивший карьеру, присоединился к...
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Минпромторг уполномочен предложить - автоновости
Сегодня, 00:41, Автоновости
Министерство промышленности и торговли РФ предложило автопроизводителям, работающим на территории нашей страны, «перестроить свой бизнес». ....
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Марк Уэббер: У Даниэля Риккардо есть преимущество над Максом Ферстаппеном
Сегодня, 00:03, Спорт
Марк Уэббер считает, что его соотечественник Даниэль Риккардо должен выступить лучше своего напарника по Red Bull Racing Макса Ферстаппена в сезоне 2017 года. В прошлом году Риккардо опередил...
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«В прошлом году мы ставили перед собой цель сохранить дилерскую сеть и, по возможности, поддержать своих дилеров. С этой задачей мы успешно справились!» - автоновости
Вчера, 20:52, Автоновости
Ирина Зеленцова руководитель департамента продаж и маркетинга ООО «Сузуки Мотор Рус»....
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Тимо Рампфкайл: Валттери Боттас – невероятно одаренный гонщик
Вчера, 19:43, Спорт
Бывший руководитель команды Motorpark Тимо Рампфкайл считает, что у Валттери Боттаса есть все предпосылки для того, чтобы с лучшей стороны проявить себя в Mercedes. После того, как о завершении...
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Мотогонщики проведут третий этап открытого чемпионата Владивостока
Вчера, 18:57, Спорт
4 февраля на озере Юность во Владивостоке состоится мотокросс на льду. Третий этап открытого чемпионата города по мотоциклетному кроссу организует общественная организация мотоспорта «Легенда» при...
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Toyota и Suzuki заключили технологический альянс - автоновости
Вчера, 16:53, Автоновости
В рамках достигнутых соглашений автопроизводители будут работать над новой системой автономного управления....
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Клэр Уильямс: Фелипе Масса очень ценен в условиях нового регламента
Вчера, 16:06, Спорт
Заместитель руководителя Williams Клэр Уильямс рассказала, насколько ценным для команды из Гроува станет опыт Фелипе Масса в условиях внедрения нового технического регламента. В конце сезона-2016...
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Вчера, 14:51, Спорт
Омский «Авангард» для «моряков» - соперник принципиальный. За «ястребов» в своё время выступали (и успешно) Виктор Александров, Вадим Краснослободцев, Николай Глухов, Самвел Мнацян, Максим Казаков,...
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Подготовка к ОГЭ 9 класс математика 2017 – курсы на сайте ege-merlin.ru
Вчера, 13:50, Общество
Одним из наиболее сложных и заслуживающих особого внимания школьных предметов является математика. Немалое значение изучению данной точной науки также придает тот факт, что она является один из...
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Компания Tesla Motors меняет название - автоновости
Вчера, 12:56, Автоновости
Молодая американская компания открещивается от звания «еще одного автопроизводителя»....
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Тото Вольф: Слишком рано ставить крест на идее приобретения акций Ф1
Вчера, 12:00, Спорт
Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф рассказал, что команды Ф1 еще могут воспользоваться опцией, предоставленной Liberty Media, относительно приобретения акций Больших Призов. Несмотря на то,...
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Власти РФ одобрили повышение штрафов за непропуск пешеходов - автоновости
Вчера, 09:03, Автоновости
Сумма штрафа за это нарушение может вырасти почти в два раза....
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Джеймс Ки: Для Toro Rosso очень важен опыт Даниила Квята и Карлоса Сайнса
Вчера, 07:53, Спорт
Технический директор Toro Rosso Джеймс Ки рассказал, почему для итальянской команды было важно выставить на сезон-2017 двух опытных пилотов в лице Даниила Квята и Карлоса Сайнса. Ки считает, что в...
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В Приморье прошли дальневосточные соревнования среди ветеранов-лыжников
Вчера, 06:48, Спорт
Ветераны лыжни собрались на состязания в Яковлевском районе Приморья. Здешние трассы признаны лучшими на Дальнем Востоке, потому из года в год именно сюда стремятся все, кому по душе беговые лыжи. Из...
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Skoda построила самую мощную Octavia RS - автоновости
Вчера, 05:05, Автоновости
Чешские универсалы и лифтбеки получили 245-сильный турбодвигатель....
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