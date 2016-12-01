Компактные кроссоверы в моде уже более двух десятков лет, но Ford, пожалуй, стал одним из последних, кто решил занять свое место на этом рынке. Из-за разницы менталитетов дебют в свое время получился...
Коллектив АВТОСПОРТ.com.ru поздравляет читателей сайта и всех любителей гонок с Новым 2017 годом! Прежде всего мы благодарим вас за то, что весь год были с нами, читали наши новости и статьи, хвалили...
Накануне нового года пилот McLaren Фернандо Алонсо обменялся подарками с полузащитником мадридского Реала и национальной сборной Хорватии по футболу Лукой Модричем. Звезды спорта пожелали друг другу...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!