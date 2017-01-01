Новобранец Mercedes Валттери Боттас заявил, что не опасается прессинга, с которым может столкнуться в сезоне-2017, выступая в чемпионской команде рядом с таким напарником как Льюис Хэмилтон. «У меня...
Пилот Haas Кевин Магнуссен считает, что ему удастся проявить весь свой талант в условиях нового технического регламента-2017. Кевин полностью поддерживает идею того, что машины должны проходить круги...
Пилот Ferrari Кими Райкконен подписал долгосрочный контракт с финской компанией Hartwall, которая специализируется на производстве слабоалкогольных напитков. В Hartwall надеются, что сотрудничество с...
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