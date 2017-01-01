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Brexit заставил MINI изменить планы относительно производства электромобилей - автоновости
Сегодня, 04:48, Автоновости
Британский автопроизводитель планирует организовать сборку электрокаров в Нидерландах....
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Блиц-опрос: Единственный и неповторимый Льюис Хэмилтон
Сегодня, 03:42, Спорт
Официальный сайт Формулы 1 устроил блиц-опрос пилоту Mercedes Льюису Хэмилтону, в котором трехкратному чемпиону мира нужно было выбрать что-то одно, отвечая на вопросы журналиста. Блюдо? Л.Х: А это...
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Приморские каратисты повышают свой уровень
Сегодня, 02:50, Спорт
27-29 января в Приморском крае прошли учебно-тренировочные сборы (УТС) под руководством президента ОСОО «Российский союз каратэ до Шотокан Казэ Ха», члена исполкома «Федерации всестилевого каратэ...
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Seat официально представил новое поколение Ibiza - автоновости
Сегодня, 00:53, Автоновости
Выход испанского хэтча на мировой рынок запланирован на июнь текущего года....
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Лука ди Монтедземоло: Главная ошибка Берни Экклстоуна? Сотрудничество с CVC
Сегодня, 00:03, Спорт
Бывший президент Ferrari Лука ди Монтедземоло прокомментировал уход Берни Экклстоуна с поста главы менеджмента Ф1 и приход новых хозяев в лице американской компании Liberty Media. «Недавно я...
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Горнолыжники разыграли кубок Приморья
Вчера, 22:58, Спорт
27 и 28 января на горнолыжной базе «Восток» в г. Арсеньеве прошел открытый Кубок Приморского края по горнолыжному спорту в дисциплинах гигантский слалом и слалом. Участие в соревнованиях приняли...
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Chery назвала российские цены обновленного Tiggo 3 - автоновости
Вчера, 20:45, Автоновости
Начальная стоимость китайского кроссовера составит 820 тысяч рублей....
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Сирил Абитбуль: Формула 1 должна отказаться от пятничных тренировок
Вчера, 19:51, Спорт
Руководитель Renault Sport Сирил Абитбуль считает, что новым владельцам Формулы 1, Liberty Media, стоит рассмотреть возможность изменения формата гоночного уик-энда и отказа от пятничных тренировок....
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Приморские кудоисты готовятся к Кубку мира в тренировочном центре в Подмосковье
Вчера, 18:50, Спорт
Приморские спортсмены, вошедшие в состав национальной сборной, начали подготовку к Кубку мира по кудо, который пройдет с 10 по 13 февраля в г. Мумбаи (Индия). Честь Приморья на престижных мировых...
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Toyota Corolla стала самым популярным автомобилем в мире - автоновости
Вчера, 17:08, Автоновости
За год на глобальном авторынке было реализовано более 1,3 млн японских седанов....
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Самые странные и веселые варианты дизайна шлема Льюиса Хэмилтона от болельщиков
Вчера, 16:02, Спорт
На прошлой неделе трёхкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон попросил своих подписчиков в Instagram помочь ему в создании дизайна шлема на сезон-2017. С помощью хэш-тега #LH44Design любой желающий может...
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Приморский экипаж стал серебряным призером первого этапа Чемпионата ДФО по авторалли-2017
Вчера, 15:00, Спорт
B тeчeниe тpеx днeй нa льдy амурских рек и вoдoемoв пpoxoдил I этaп Чeмпиoнaтa Дaльнeгo Bocтoкa пo aвтopaлли «Амур-Зея 2017». Ha кpyпнoмacштaбныe экcтpeмaльныe гoнки cъexaлиcь cпopтcмeны Aмypcкoй...
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АвтоВАЗ поделился подробностями новой «Нивы» - автоновости
Вчера, 12:59, Автоновости
Предполагается, что третье поколение Lada 4x4 выйдет в свет во II-ой половине будущего года....
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Нико Росберг: У меня нет планов по участию в Формуле E
Вчера, 11:45, Спорт
Чемпион мира Формулы 1 2016 года Нико Росберг, выступая на конгрессе SPOBIS в Дюссельдорфе, рассказал, что с интересом следит за Формулой E, но в участии не заинтересован. После своего неожиданного...
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Jeep добавит в свою российскую линейку новый внедорожник - автоновости
Вчера, 08:49, Автоновости
Компактный кроссовер Compass уже появился на сайте компании, но дата выхода на российский рынок еще не объявлена....
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Маверик Виньялес удивлён скоростью Yamaha
Вчера, 07:43, Спорт
Новобранец заводской команды Yamaha Маверик Виньялес признал, что оказался удивлён своим высоким темпом во второй день зимних тестов в Сепанге. Испанец показал второе время, уступив лишь своему...
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«Новосибирск» одолел «Спартак-Приморье»
Вчера, 06:52, Спорт
Суперлига – Первый дивизион. «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Новосибирск» (Новосибирск) 69:87 (14:30, 28:18, 17:18, 10:21) «Спартак-Приморье» проиграл «Новосибирску» в домашнем матче...
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Scania объявила самый необычный отзыв в своей истории - автоновости
Вчера, 04:40, Автоновости
Шведский автопроизводитель отзывает более 7,5 тысяч сувенирных плюшевых медведей по всему миру....
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