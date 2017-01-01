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Сегодня, 11:52, Спорт Чемпион мира-2016 Нико Росберг уверен, что новый регламент поспособствует перестановкам на стартовой решетке Ф1. «Безусловно, регламент впечатляет, — заявил Росберг, выступая на Всемирном...
Сегодня, 09:06, Автоновости Выход немецких новинок на мировой рынок назначен на весну этого года....
Сегодня, 07:59, Спорт Трехкратный чемпион Ф1 Льюис Хэмилтон рассказал, что сейчас стало намного сложнее прорваться в Ф1 из картинга, чем тогда, когда он начинал. «Лучшие гонки как раз выдавали ребята еще в те времена, –...
Сегодня, 05:04, Автоновости Самым популярным автомобилем с пробегом в прошлом году стала Lada 2114....
Сегодня, 04:01, Спорт Босс Red Bull Racing Кристиан Хорнер и его жена, бывшая вокалистка Spice Girls Джери Холлиуэлл объявили о прибавлении в семействе: у четы Хорнеров родился мальчик. Джери Хорнер опубликовала на своей...
Сегодня, 00:47, Автоновости Американский автопроизводитель построит «демоническую» версию легендарного маслкара....
Вчера, 23:55, Спорт Себастьен Ожье сумел сократить отставание от Тьерри Нёвиля по итогам повторения утренних допов Ралли Монте-Карло, однако бельгиец все еще опережает француза на 51 секунду. На 12-м СУ Ожье пришлось...
Вчера, 22:52, Спорт Перед заключительным дальневосточным дерби сезона в состав «Адмирала» из лазарета вернулись три ключевых игрока: Владимир Ткачёв, пропустивший три встречи; Михаил Фисенко, не игравший с 19 ноября и...
Вчера, 20:43, Автоновости За год в России было продано 6,4 тысячи немецких LCV....
Вчера, 19:55, Спорт Британский автомобильный клуб (BRDC) опроверг информацию о якобы уже принятом решении прекратить принимать Гран При Великобритании в Сильверстоуне после 2019 года. В начале января стало известно, что...
Вчера, 18:58, Спорт Футбольный клуб приглашает принять участие в конкурсе "Мисс "Луч-Энергия" сезона 2016/2017 гг. Условия конкурса: Все желающие принять участие в конкурсе должны начиная с 20 января до 10 февраля...
Вчера, 17:09, Автоновости По итогам года чешская компания реализовала на российском рынке более 55 тысяч автомобилей....
Вчера, 16:02, Спорт Пилот M-Sport Себастьен Ожье внес коррективы в настройки Ford Fiesta после ошибки в пятницу утром на Ралли Монте-Карло. Француз соскользнул с дороги в шпильке на утреннем спецучастке, из-за чего...
Вчера, 14:44, Спорт Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в пятницу, 20 января, в Уфе презентовал заявку на проведение «Недели звёзд КХЛ» во Владивостоке в 2018 году. Владимир Миклушевский подчеркнул, что...
Вчера, 12:54, Автоновости Официальная презентация новинки состоится в течение этого года....
Вчера, 11:52, Спорт Руководитель Toro Rosso Франц Тост считает, что Ф1 следует унаследовать подход Формулы E и проводить гонки на симуляторах. В последнее время руководители Ф1 стараются всячески повысить зрелищность...
Вчера, 09:00, Автоновости Отечественная компания за год реализовала почти 49 тысяч автомобилей....
Вчера, 08:03, Спорт Нико Хюлькенберг впервые сел за руль автомобиля Renault в Валенсии на автодроме имени Рикардо Тормо. Немец проехал несколько кругов на прошлогодней RS16. So did he or didn't he? He did! Enjoy...