ЗНАКОМСТВА
КРАСОТА
ЗДОРОВЬЕ
ТУРИЗМ
АВТОНОВОСТИ
НОВОСТИ СПОРТА
САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Сегодня, 01:02, Автоновости В движение концептуальная Sport Yacht приводится двумя двигателями от спорткара LC500....
Вчера, 23:45, Спорт Официальный Twitter McLaren огласил о том, что представление нового автомобиля команды из Уокинга состоится 24 февраля. На сайте команды начался обратный отсчет до представления машины. The clock is...
Вчера, 20:51, Автоновости За двенадцать месяцев россияне приобрели чуть более 3,5 тысяч итальяно-американского концерна....
Вчера, 19:47, Спорт Пилот McLaren Стоффель Вандорн ожидает, что новая машина-2017 станет гораздо более конкурентоспособной, чем прошлогодняя MP4-31. Для бельгийца сезон-2017 станет первым полноценным в Ф1. «Мы пока не...
Вчера, 17:02, Автоновости В ходе рестайлинга семейства Skoda Octavia разработчики стремились придать модели больше индивидуальности....
Вчера, 15:57, Спорт 19 января Yamaha представит новый мотоцикл 2017 YZR-M1. В этот же день будут представлены новый состав, логотип команды и ливрея. Предлагаем вашему вниманию тизер с официального канала Yamahamotogp...
Вчера, 13:02, Автоновости За год на российском рынке было реализовано 7,4 тысячи французских автомобилей....
Вчера, 12:00, Спорт Заместитель руководителя Williams Клэр Уильямс рассказала, что заявление относительно будущего Валттери Боттаса будет сделано на грядущей неделе. В последнее время пресса сообщает, будто финн уже...
Вчера, 10:49, Спорт Второй матч седьмого тура «Приморочка» - «Воронеж» завершился с тем же счетом, что и днем ранее – 3:2, с одной лишь разницей, сегодня после третьей партии впереди были гости, и «Приморочка» при...
Вчера, 08:49, Автоновости С января по ноябрь прошлого года на территорию России было ввезено 244 тысяч автомобилей....
Вчера, 07:50, Спорт В канун XX Рождественской синхронной гонки чемпионов команда LADA Sport официально представила состав пилотов, которые в сезоне 2017 года выведут на старт седаны LADA Vesta Sport, подготовленные по...
Вчера, 04:42, Автоновости Японский автопроизводитель рассматривает возможность вывода на российский рынок двух новых моделей....
Вчера, 03:57, Спорт Команда Renault представит систему рекуперации энергии (ERS) нового поколения на машине 2017 года. Французский производитель работал над абсолютно новой конструкцией силовой установки в преддверии...
Вчера, 00:50, Автоновости Для разработки концептуального электрокара были приглашены специалисты из Panasonic....
15-01-2017, 23:42, Спорт Главный конструктор Red Bull Racing Эдриан Ньюи во время Autosport International Show признался, что новые правила могут пойти во вред Формуле 1. В предстоящем сезоне автомобили Ф1 будут значительно...
15-01-2017, 20:49, Автоновости Начальная стоимость японского гибридного хэтчбека составила 20 150 долларов....
15-01-2017, 20:05, Спорт Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова получила медаль за второе место среди женщин в своей категории. Всего в гонке участвовали девять женщин, три из них в категории мотоциклы. Лучшее время...
15-01-2017, 17:04, Автоновости По итогам года южнокорейский автопроизводитель продал в РФ более 145 тысяч автомобилей....