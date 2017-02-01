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Сегодня, 11:55, Спорт Яри-Матти Латвала признал, что в сезоне-2016 пытался копировать гоночный стиль своего бывшего напарника по Volkswagen Себастьена Ожье. Прошлый год стал худшим в карьере финна в WRC: он закончил...
Сегодня, 11:07, Спорт В седьмом городском хоккейном турнире дворовых команд на кубок главы Владивостока Игоря Пушкарева пришла пора решающих поединков. По жребию были определены пары полуфиналистов из числа команд –...
Сегодня, 08:53, Автоновости Такая мера, по мнению экспертов, может спасти жизни десятков пассажиров....
Сегодня, 07:51, Спорт Сегодня стало известно, что McLaren отказалась от индекса MP4, которым наделялись машины команды из Уокинга в эпоху Рона Денниса. Автомобиль-2017 будет иметь наименование MCL32, что ознаменует начало...
Сегодня, 06:44, Спорт Открыли соревновательный год. Молодые тяжелоатлеты Приморья во Владивостоке провели первые соревнования 2017-го. Выясняли, кто лучше в классических рывке и толчке штанги. Этот маленький зал на...
Сегодня, 04:43, Автоновости Начальная стоимость японского кроссовера составляет 3 645 000 рублей....
Сегодня, 04:04, Спорт Генеральный директор Fiat Chrysler Automobiles и Ferrari Серджио Маркионе встретился с руководителями Liberty Media для того, чтобы обсудить будущее Ф1. Дело в том, что у нынешних команд есть...
Сегодня, 02:56, Спорт В предстоящие выходные, 3-5 февраля, на льду Амурского залива пройдут Чемпионат и Первенство Приморского края по буерному спорту. Гонки на буерах - это интересное и захватывающее зрелище: это...
Сегодня, 01:02, Автоновости Выход японского седана на мировой авторынок назначен на лето этого года....
Вчера, 23:55, Спорт Ранее мы писали о том, что поставщик шин Pirelli проведет дополнительные двухдневные тесты дождевой резины накануне сезона 2017 года, а сегодня стало известно, что эти заезды состоятся во Фьорано,...
Вчера, 23:08, Спорт Ветераны лыжни собрались на состязания в Яковлевском районе Приморья. Здешние трассы признаны лучшими на Дальнем Востоке, потому из года в год именно сюда стремятся все, кому по душе беговые лыжи. Из...
Вчера, 21:02, Автоновости Новая модификация одного из самых популярных автомобилей итальянского автопроизводителя будет выполнена в кузове «купе»....
Вчера, 19:50, Спорт Бывший пилот Формулы 1 и чемпион WEC Марк Уэббер назначен гранд-маршалом гонки «24 часа Ле-Мана» 2017 года, которая пройдёт 17-18 июня. Австралиец, в конце прошлого года завершивший карьеру в...
Вчера, 19:08, Спорт Уже завтра, 4 февраля, во Владивостоке состоится зрелищное событие, ожидаемое всеми поклонниками боевых искусств. В спорткомплексе «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) пройдут Чемпионат и Первенство...
Вчера, 16:45, Автоновости В очередной раз ловлю себя на мысли: окажись в «обличье» LADA Vesta автомобиль какого-либо именитого мирового бренда, оценки его были бы значительно мягче. Почему мы так строги к не таким уж частым...
Вчера, 16:04, Спорт Операционная компания Baku City Circuit объявила о начале продажи одно- и двухдневных билетов на Гран При Азербайджана-2017, который пройдёт 23-25 июня. Новые категории билетов запускаются вслед за...
Вчера, 14:44, Спорт Вице-губернатор Павел Серебряков сегодня, 3 февраля, провел первое организационное заседание четвертого состава Общественного экспертного совета по развитию физической культуры и массового спорта в...
Вчера, 12:48, Автоновости Десять британских внедорожников будут отреставрированы до оригинального состояния и проданы частным коллекционерам....