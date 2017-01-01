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Mitsubishi завершит серийное производство Lancer в августе этого года - автоновости
Сегодня, 04:57, Автоновости
В компании утверждают, что это решение не связано со слиянием с альянсом Renault-Nissan ....
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Жюльен Каналь и Давид Ханссон присоединятся к Rebellion в 2017-м
Сегодня, 03:46, Спорт
Жюльен Каналь и Давид Ханссон выступят за команду Rebellion в WEC в 2017-м. В октябре 2016-го коллектив подтвердил, что переходит из категории LMP1 в LMP2 и намерен выставить два экипажа. Оба гонщика...
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Сегодня, 03:08, Спорт
Суперлига – Первый дивизион. «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 79:89 (22:25, 19:28, 19:26, 19:10) «Спартак-Приморье» проиграл «Сахалину» в десятом дальневосточном...
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ФБР арестовало сотрудника американского подразделения Volkswagen AG - автоновости
Сегодня, 00:53, Автоновости
Оливера Шмидта подозревают в «предоставлении ложных технических данных о причинах высокого уровня выбросов выхлопных газов» дизельными двигателями немецкого автопроизводителя....
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Нико Росберг: В этом году я буду валяться на диване и смотреть телевизор
Вчера, 23:54, Спорт
Завершивший карьеру чемпион-2016 Нико Росберг признался, что у него нет никак планов перед началом сезона Ф1, кроме как проводить время на диване перед телевизором. «Я останусь дома, буду валяться на...
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В Приморье проходит первенство ДСО «Урожай» по хоккею с шайбой
Вчера, 23:03, Спорт
В рамках декады спорта в Хорольском муниципальном районе проходит чемпионат ДСО «Урожай» Приморского края по хоккею с шайбой сезона 2016-2017 гг. В соревнованиях на первенство «Урожая» принимают...
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Audi и NVIDIA представили в Лас-Вегасе новую совместную разработку - автоновости
Вчера, 21:03, Автоновости
Результатом сотрудничества двух компаний стал беспилотный кроссовер Q7 с системой искусственного интеллекта на борту....
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Пять потенциальных кандидатов на участие в Red Bull Global Rallycross
Вчера, 19:43, Спорт
Американский чемпионат по ралли-кроссу Red Bull Global Rallycross является одной из самых разнообразных дисциплин в мировом автоспорте. Здесь представлены участники, в своё время выступавшие в...
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В «Зимних забавах» в Спасском районе участвовали взрослые и дети
Вчера, 18:52, Спорт
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Скромность и достоинство - автоновости
Вчера, 17:08, Автоновости
В Беларуси не чувствуешь себя за границей, но вместе с тем отчетливо ощущаешь европейский дух. Вот и Datsun on-Do – это вроде и Lada, а вроде и не совсем. Особенно когда речь идет о компакт-седане с...
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Объекты Хунгароринга будут полностью модернизированы
Вчера, 15:52, Спорт
Руководство Хунгароринга подтвердило, что в течение двух лет все объекты трассы пройдут модернизацию. Гран При Венгрии проводится ежегодно с 1986 года, а в прошлом году контракт был продлен до 2026...
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Аллергические заболевания легких – диагностика и лечение
Вчера, 15:18, Красота и здоровье
Данная группа заболеваний все чаще встречается среди жителей больших городов. Основными предпосылками для проявления аллергического недуга легких может быть наследственная предрасположенность,...
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Как протезируют зубы при отсутствии большого количества зубов
Вчера, 15:10, Красота и здоровье
Потеря зубов для многих становится серьезной проблемой и причины не только в возрастных изменениях.  Довольно часто у молодых людей потеря зубов возникает из-за травм, экологии, генетических...
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Классический аромат во флаконе духов «Жеозе»
Вчера, 15:01, Новости
Духи «Жеозе» от торгового дома Guy Laroche представляют уникальную линию парфюмов для женщин любого возраста. Классический аромат родом из прошлого столетия сейчас снова входит в модные тенденции...
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Хоккейное шоу «Студеный лед» в Артеме запомнилось участникам и зрителям
Вчера, 14:58, Спорт
В последний день новогодних и рождественских праздников, 8 января, в рамках всероссийского проекта «Студеный лед», ветераны Ночной Хоккейной Лиги Приморья провели грандиозное хоккейное шоу на...
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Алехандро Агаг: Формуле Е нужно больше этапов
Вчера, 11:43, Спорт
Главный промоутер Формулы Е Алехандро Агаг намерен расширить географию этапов Формулы Е. За три сезона существования чемпионата календарь несколько раз серьезно менялся. Так, в сезоне-2016/17...
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Вчера, 11:09, Спорт
По недоброй традиции последних матчей «Адмирал» довольно быстро пропустил. Уже на третьей минуте Штясны открыл счет. Однако пропущенная шайба нисколько не смутила «моряков», и они принялись создавать...
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Карлос Сайнс поддержал своего отца после схода с ралли-рейда «Дакар»
Вчера, 07:43, Спорт
Гонщик Toro Rosso Карлос Сайнс поддержал своего отца после схода с дистанции ралли-рейда «Дакар», когда за пять километров до финиша четвертого этапа гонщик попал в аварию. «Не унывай, Карлос Сайнс,...
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