САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ Чемпион мира-2016 Нико Росберг уверен, что новый регламент поспособствует перестановкам на стартовой решетке Ф1. «Безусловно, регламент впечатляет, — заявил Росберг, выступая на Всемирном... Подробнее Выход немецких новинок на мировой рынок назначен на весну этого года.... Подробнее Трехкратный чемпион Ф1 Льюис Хэмилтон рассказал, что сейчас стало намного сложнее прорваться в Ф1 из картинга, чем тогда, когда он начинал. «Лучшие гонки как раз выдавали ребята еще в те времена, –... Подробнее Самым популярным автомобилем с пробегом в прошлом году стала Lada 2114.... Подробнее Босс Red Bull Racing Кристиан Хорнер и его жена, бывшая вокалистка Spice Girls Джери Холлиуэлл объявили о прибавлении в семействе: у четы Хорнеров родился мальчик. Джери Хорнер опубликовала на своей... Подробнее Американский автопроизводитель построит «демоническую» версию легендарного маслкара.... Подробнее Себастьен Ожье сумел сократить отставание от Тьерри Нёвиля по итогам повторения утренних допов Ралли Монте-Карло, однако бельгиец все еще опережает француза на 51 секунду. На 12-м СУ Ожье пришлось... Подробнее Перед заключительным дальневосточным дерби сезона в состав «Адмирала» из лазарета вернулись три ключевых игрока: Владимир Ткачёв, пропустивший три встречи; Михаил Фисенко, не игравший с 19 ноября и... Подробнее За год в России было продано 6,4 тысячи немецких LCV.... Подробнее Британский автомобильный клуб (BRDC) опроверг информацию о якобы уже принятом решении прекратить принимать Гран При Великобритании в Сильверстоуне после 2019 года. В начале января стало известно, что... Подробнее Футбольный клуб приглашает принять участие в конкурсе "Мисс "Луч-Энергия" сезона 2016/2017 гг. Условия конкурса: Все желающие принять участие в конкурсе должны начиная с 20 января до 10 февраля... Подробнее По итогам года чешская компания реализовала на российском рынке более 55 тысяч автомобилей.... Подробнее Пилот M-Sport Себастьен Ожье внес коррективы в настройки Ford Fiesta после ошибки в пятницу утром на Ралли Монте-Карло. Француз соскользнул с дороги в шпильке на утреннем спецучастке, из-за чего... Подробнее Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в пятницу, 20 января, в Уфе презентовал заявку на проведение «Недели звёзд КХЛ» во Владивостоке в 2018 году. Владимир Миклушевский подчеркнул, что... Подробнее Официальная презентация новинки состоится в течение этого года.... Подробнее Руководитель Toro Rosso Франц Тост считает, что Ф1 следует унаследовать подход Формулы E и проводить гонки на симуляторах. В последнее время руководители Ф1 стараются всячески повысить зрелищность... Подробнее Отечественная компания за год реализовала почти 49 тысяч автомобилей.... Подробнее Нико Хюлькенберг впервые сел за руль автомобиля Renault в Валенсии на автодроме имени Рикардо Тормо. Немец проехал несколько кругов на прошлогодней RS16. So did he or didn't he? He did! Enjoy... Подробнее