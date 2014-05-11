А вы уже пользуетесь новым сервисом Eticket4?

Недавно в сети появился удобный онлайн-сервис покупки-продажи билетов под названием Eticket4: https://eticket4.ru/. «Фишка» в том, что за пару минут там можно продать или приобрести «лишний билетик» на любое популярное мероприятие.

Площадка выступает гарантом безопасности сделки. Покупка и продажа билетов на Eticket4 — это «три в одном»: удобно, выгодно и безопасно.

Удобно

Купить билеты на концерт, шоу, музыкальный фестиваль или спортивный матч можно за пару минут с домашнего компьютера. Быстро найти нужное мероприятие поможет удобный рубрикант справа и поле поиска вверху главной страницы. Выбрать подходящее место в зале или на стадионе поможет наглядная интерактивная схема. Сидячие места в одном объявлении всегда находятся рядом!

В электронном формате билет доступен для скачивания сразу после оплаты. А бумажный вариант курьер Eticket4 доставит до начала мероприятия в любое удобное место.

Все нюансы покупки билетов отображаются онлайн в «Личном кабинете».

И еще один, «бонусный» плюс площадки. На одном ресурсе собраны предложения по всем популярным мероприятиям: концерты поп- и рок-групп, спектакли, шоу, мюзиклы, фестивали, творческие вечера, спортивные матчи и цирковые представления. Обо всех ближайших мероприятиях клиенты Eticket4 узнают из анонсов на сайте.

Выгодно

Иногда билеты на площадке продают дешевле, чем в кассах. Особенно, если до начала мероприятия осталось всего пару дней. Некоторые продавцы предусматривают возможность торга. Просто укажите желаемую цену в поле «Общая стоимость» и дождитесь согласия продавца. После его подтверждения билет автоматически станет вашим!

Безопасно

Площадка «страхует» риски обоих участников сделки:

тщательно проверяет всех зарегистрированных продавцов;

гарантирует подлинность билетов, размещенных на сайте (бумажных и электронных);

продуман момент оплаты. Деньги за купленные билеты списываются с банковской карты покупателя сразу после того, как продавец дает согласие на сделку. Любые проблемы с оплатой площадка компенсирует за свой счет.

К слову, данные по карте не хранятся в базе онлайн-площадки, а напрямую передаются платежным сервисам, что повышает уровень безопасности сделки.







Убедитесь в этом сами: перейдите на сайт Eticket4 и узнайте все возможности сервиса.

Наполните свою жизнь яркими красками без риска и лишних хлопот: покупайте билеты на концерт, театр или футбол на Eticket4!