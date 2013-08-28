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Виды гипсокартона

Гипсокартон на сегодняшний день является весьма популярным и востребованным строительным материалом. Практически любые отделочные работы связаны с использованием этого материала. Гипсокартон может использоваться для создания стен, перегородок, для закрытия различных дефектов в стенах и перекрытиях. В некоторых случаях гипсокартон позволяет избавиться от неправильной и кривой кирпичной кладки. Если стена имеет изогнутость, если кладка сделана не очень профессионально, то гипсокартон может скрыть это. Он также позволяет существенно упростить работы, связанные со штукатуркой.

Если вы никогда раньше не сталкивались необходимостью использования гипсокартона, то вы можете будете удивлены тому, какое количество разнообразных марок, брендов присутствуют на современном рынке. Гипсокартон различных производителей имеет самую разную маркировку, которая характеризует сферу использования данного материала.

Самым популярным является обыкновенный гипсокартон. Он незаменим тогда, когда необходимо выполнить отделочные работы. Нередко из такого материала также делают потолки, а также различного рода сооружения, имеющие различную форму, размеры и модификации. Вторым по популярности является усиленный гипсокартон. Он содержит специальные добавки, которые делают гипс более прочным. Кроме этого, картон такого материала имеет специальную стекловолоконную сетку. Наличие усиливающих присадок, а также стекловолокна делает такой материал очень прочным.

Достаточно популярным является влагозащищенный гипсокартон: в него добавляются специальные присадки, которые не позволяют появляться грибку, плесени. Специальными добавками также обработан и картон. Существуют также усиленный влагозащищенный гипсокартон. В таком материале присутсвуют обе добавки: как от плесени, так и повышающие прочность. Кроме того, усиленный влагозащищенный гипсокартон имеет также стекловолоконную сетку. 

Где можно купить качественные гипсокартон?  Конечно же, в интернет-магазине Лемакс. Просто посетите официальный сайт компании Лемакс, чтобы узнать, насколько выгодной может быть покупка строительных материалов. Покупая строительные материалы в интернет-магазине Лемакс, вы можете быть уверены, что помимо качественного изделия вы получите бесплатные консультации по любому имеющемуся у вас вопросу.





Опубликовано:   Сегодня, 12:17      |      Категория:  Новости
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У Владивостока появится город-побратим в КНДР
19-06-2009, 14:36, Новости
Заместитель главы администрации города Владивостока Александр Зубрицкий провел рабочую встречу с генеральным консулом Корейской Народно-Демократической Республики в городе Находка товарищем Сим Гук...
Подробнее
Тайны отцовства. Приморская версия
12-10-2011, 11:22, Новости
Американские ученые еще в семидесятых годах пришли к выводу, что где-то тридцать процентов отцов воспитывают чужих детей, даже не подозревая об этом. По мнению генетиков, в России ситуация с...
Подробнее
Жительница Владивостока оформила подлежащий аресту автомобиль на свою сестру
21-10-2011, 13:37, Новости
В отдел судебных приставов по Ленинскому району г. Владивостока поступил исполнительный лист о взыскании кредитной задолженности с гражданки М. в пользу коммерческого банка в размере более 300 тысяч...
Подробнее
Спецморнефтепорт Козьмино работает по плану
15-08-2012, 15:09, Новости
По графику на август порт намерен принять 13 нефтеналивных танкеров – экспортные партии составят 100 тыс. тонн сырья каждая. Общая отгрузка за месяц планируется в количестве 1,3 млн. тонн нефти...
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Mazda3 MPS - новая ступень эволюции хэтчбека
21-08-2013, 10:34, Новости, Автоновости
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Подробнее
Профлидеры будут иметь особую степень защиты
10-02-2010, 09:51, Новости
Правительство внесло в Госдуму законопроект, упрощающий задачу работодателей в случаях, когда требуется уволить или вынести иное дисциплинарное взыскание профсоюзному лидеру....
Подробнее
Самый популярный предмет среди участников ЕГЭ в Приморье – обществоведение
23-03-2011, 19:28, Новости
Подведены итоги выбора предметов для сдачи единого государственного экзамена в 2011 году. Сбор соответствующих заявлений учащихся образовательных учреждений и выпускников прошлых лет завершился 1...
Подробнее
Более двадцати кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского
10-09-2013, 10:40, Новости
Более двадцати кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота несут боевую службу и выполняют задачи по предназначению в дальней океанской зоне. Группировка десантных сил ТОФ, выполнив задачи по...
Подробнее

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