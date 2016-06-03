Из России начали поставлять комплектующие на завод Ford в Румынию - автоновости

Российские производители автокомпонентов начали экспорт своей продукции на завод «голубого овала», расположенный в Румынии. Там организована сбора кроссоверов Ford EcoSport для европейского рынка.

Ford закупает в России штамповку кузовных деталей, элементы интерьера, стекла, уплотнители. В частности, завод компании Faurecia в Ленинградской области экспортирует дверные панели, компания AGC из Нижнего Новгорода – стекла, расположенный там же завод Magna – чехол запасного колеса, Saargummi в Ярославле производит резиновые уплотнения, штампованные кузовные детали поступают сразу от двух производителей – Coscunoz (Татарстан) и Peterform (Ленинградская область).

«В России сформирован большой пул локальных поставщиков, которых сейчас у компании более 70-ти, – говорит вице-президент по закупкам Ford Sollers Николай Ходосевич. – Совместно с нашими партнерами мы проделали большой путь для того, чтобы российские автокомпоненты могли конкурировать с производителями из других стран не только по качеству, но и по цене. Интерес к поставкам российских автокомпонентов для румынского завода объясняется логистической близостью двух стран, наличием у российских поставщиков производственных мощностей, соответствующих мировым требованиям по качеству, а также выгодой от девальвации рубля».

Производство кроссоверов Ford EcoSport в Румынии началось накануне. Ранее на европейский рынок данная модель поставлялась с индийского завода в Ченнау. Перенос производства в Ford объясняют необходимостью справиться с растущим спросом на кроссоверы в Европе.