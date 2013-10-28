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Объявлены победители премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» 2017 - автоновости

Объявлены победители премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» 2017 - автоновостиОбъявлены победители премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» 2017

Автор фото: Пресс-служба ТОП-5 Авто

В очередной раз самые авторитетные российские автомобильные журналисты из различных СМИ собрались вместе, чтобы выразить консолидированное независимое мнение об автомобильных новинках и самых влиятельных персонах в автомобильном деле в России. Сначала экспертное жюри оценивало все модели, появившиеся на российском рынке в 2016 году, выбирая самые, по их мнению, достойные по пяти основным критериям: соотношению цена-качество, дизайну, техническим инновациям, комфорту и практичности. Затем, после формирования шорт-листа номинантов члены жюри голосовали за победителей путем заполнения бюллетеней. В этом сезоне счетной комиссией премии, международной аудиторской и консалтинговой компанией KPMG, было обработано всего 328 бюллетеней. В финальном голосовании принял участие 41 член жюри.



В специальной категории «Автоперсона года» претенденты на победу традиционно были выявлены на основе данных медиамониторинга 252 федеральных и региональных СМИ, проведенного исследовательской компанией Mediascope по ключевым фигурам из российского автомобильного бизнеса, политикам, общественным деятелям, спортсменам, журналистам.



В номинации «Компактный городской автомобиль» лучшим был признан автомобиль Audi A3.



В номинации «Большой и представительский городской автомобиль» победил новый Volvo S90.



В номинации «Компактный кроссовер / внедорожник и автомобиль повышенной проходимости» лучшим был признан Hyundai Сreta.



В номинации «Большой кроссовер / внедорожник» победа досталась автомобилю Cadillac XT5.



В номинации «Спортивный автомобиль / купе / родстер / кабриолет» лучшим признан Nissan GTR.



В специальной номинации «Легкий коммерческий автомобиль / пикап» награды удостоен новый Volkswagen Amarok.



В специальной номинации «Лучший PR-департамент автопроизводителя» победа досталась компании Renault Россия. В этой категории члены жюри оценивали компетентность и умение сотрудников PR-служб автомобильных компаний выстраивать оперативную и эффективную коммуникацию между автопроизводителем и журналистами.



В специальной номинации «Автоперсона года», которая вручается за выдающиеся достижения на поприще автомобильного дела в России, лауреатом премии стал глава марки Audi в России Любомир Найман (Lubomir Najman).

Председатель жюри премии «ТОП-5 АВТО», главный редактор радио «Страна» Антон Чуйкин: «Как любой человек, я имею свои личные предпочтения, «болею» за любимую команду и люблю конкретные блюда. Думаю, то же могут сказать про себя все остальные члены жюри «ТОП-5 АВТО». И каждый из нас, голосуя за определенную машину, за команду, за человека, опирается на собственные, личные оценки и пристрастия. Более сорока частных мнений экспертов, сведенные воедино, дают абсолютно точную, объективную картину - кто же лучший в нашем автомобильном мире. С удовольствием убеждаюсь в этом уже не первый раз: с результатами голосования «ТОП-5 АВТО» невозможно спорить. Хотя они и не полностью совпадают с моим личным бюллетенем. Можете убедиться в этом (как и в точности окончательного результата): анкеты всего жюри находятся в общем доступе!»


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 12:42      |      Категория:  Автоновости
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