Рассекречен облик роскошного купе BMW - автоновости

О том, что концепт большого роскошного купе будет показан на конкурсе автомобильной элегантности на вилле Д'Эсте говорили сами представители BMW. Однако, они вряд ли ожидали, что первые фотографии концепта окажутся в сети буквально за день до презентации

В том, что это официальные снимки сомнений нет: концепт на фото практически полностью повторяет силуэтом тизер BMW. Спереди купе отличается смещенной вперед фирменной радиаторной решеткой, бампером с «острыми» краями и большими воздухозаборниками, узкими, сужающимися к центральной части светодиодными фарами в стиле BMW i8. В передних крыльях расположены большие воздухоотводы. Задние крылья заметно расширены. Линия окон сохранила изгиб Хофмайстера, который на купе стал острее.

Фото задней части купе слишком маленькое, чтобы детально описать дизайн, но там заметны элегантные тонкие фонари, задний бампер с такими же прямыми тонкими и острыми линиями и два оконечника выпускной системы.

Серийное купе BMW 8-Series станет самой роскошной моделью в линейке баварского производителя и будет находиться лишь на полступеньки ниже Roll-Royce Wraith. Основным конкурентом будущей новинки станет купе Mercedes-Benz S-класса и его грядущая версия Mercedes-Maybach.

Технических деталей о купе пока нет. Известно лишь, что оно будет построено на модульной платформе CLAR, которая используется BMW для всех своих новых моделей. В прошлом году баварцы зарегистрировали за собой торговые марки на индексы 825, 830, 835, 850, 845, 860, M8 и M850. Так что, помимо «гражданских» версий, возрожденная 8-я серия получит и мощные М-варианты.

BMW уже вовсю тестирует прототип купе восьмой серии. Вероятнее всего, купе представят в течение следующего года. Возможно, это произойдет в марте на автосалоне в Женеве или в апреле на мотор-шоу в Нью-Йорке.