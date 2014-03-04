ЗНАКОМСТВА
КРАСОТА
ЗДОРОВЬЕ
ТУРИЗМ
АВТОНОВОСТИ
НОВОСТИ СПОРТА
Fiat показал замену Punto - автоновости
4-03-2014, 22:20, Автоновости Chevrolet объявил цены на суперкар Corvette Stingray для российского рынка. Стоимость 2LT-версии составляет 4,1 млн рублей, "заряженной" версии 3LT – 4,2 млн рублей....
10-02-2014, 21:17, Автоновости Японский автогигант Toyota планирует прекратить локальное производство своих автомобилей на территории Австралии....
23-10-2013, 02:40, Автоновости За период январь—сентябрь текущего года с конвейеров петербургских автомобильных предприятий Toyota, Hyundai, GM, Nissan сошли 285 900 автомобилей, что на 1% больше, чем было выпущено за такой же...
5-03-2016, 12:46, Автоновости Lamborghini закончил 2015 год с 28-процентным ростом....
25-08-2015, 11:03, Автоновости Российские автодилеры просят у Медведева продления поддержки автомобильной отрасли в 2016 году....
26-02-2016, 20:05, Автоновости Британский бренд MINI, входящий в состав концерна BMW, готовится пополнить свой модельный ряд маленьким седаном....
28-09-2015, 04:55, Автоновости Доля автомобилей SUV сегмента в общем количестве продаж новых автомобилей в России растет....
7-04-2016, 00:59, Автоновости Четыре модели Ford обеспечили компании всплеск потребительского интереса на российском рынке....
24-01-2017, 13:06, Автоновости Официальная презентация Hyundai Solaris для российского рынка состоится уже в феврале этого года....
10-12-2014, 06:08, Автоновости Еще более 2,6 миллиона автомобилей попали под отзыв в связи с дефектами подушек безопасности японской фирмы Takata....