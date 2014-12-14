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Infiniti QX80 сохранит раму и двигатель V8 - автоновости
14-12-2014, 14:42, Автоновости В Москве состоялся круглый стол, посвященный перспективам введения оплаты за въезд на территорию столицы....
22-04-2014, 03:30, Автоновости Конвейер автопредприятия во Всеволожске после недели активной работы с 15 по 21 апреля будет простаивать до 8 июня....
1-04-2014, 12:00, Автоновости Руководство немецкой компании Opel объявило о том, что марка Opel в следующем году покинет китайский рынок....
11-10-2014, 22:04, Автоновости В сентябре продажи новых авто на Украине продолжили падение. В стране было реализовано лишь 5681 новых авто....
26-03-2014, 13:33, Автоновости Южно-корейский автопроизводитель Hyundai представил новое поколение популярного седана Sonata....
31-10-2013, 21:51, Автоновости В 2016 году компания Audi намерена вывести на рынок кроссовер Q1. Самый компактный представитель внедорожной линейки автопроизводителя получит в свою основу модифицированную платформу хэтчбека...
2-03-2015, 03:49, Автоновости Японский автопроизводитель Honda рассекретил новую версию компактного хэтчбека Jazz для европейского авторынка....
22-02-2017, 08:55, Автоновости Говорят, зимой возможности для отдыха сильно ограничены. Мы решительно не согласны с таким утверждением! И Чтобы развеять этот миф, взяли поистине универсальный Land Rover Discovery Sport и...
8-10-2014, 03:44, Автоновости Совместное американско-российское предприятие «GM-АвтоВАЗ» в сентябре сократилось почти на двадцать процентов....
29-04-2015, 06:54, Автоновости Продажи автомобилей «лакшери» брендов в России сократились на четверть по итогам первого квартала, сообщают специалисты аналитического агентства «Автостат»....