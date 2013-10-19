ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Пустер - оборудование, без которого стоматологам не обойтись Современные пустеры – уникальные приборы, делающие работу стоматолога качественной.

Одним из необходимых для качественной работы стоматолога инструментов является пустер. Данное оборудование представляет собой специализированный пистолет, основное предназначение которого – подача воды с воздухом вместе или по отдельности на оперируемую зону во время проведения лечебных процедур. Это оборудование повседневно используется абсолютно всеми стоматологами.

Качественные пустеры изготавливаются из специализированного высокопрочного сплава, что придает им характеристик устойчивости к коррозии. Насадки, применяемые в работе пустера, производятся из нержавеющего медицинского сплава. Все это позволяет проводить стерилизацию видового оборудования паровым методом. Практически каждый современный пустер оснащен кнопками управления подачей воздуха, воды, кнопками управления подсветкой и т.д.

Стоматологический пустер Sirona и его преимущества

Естественно, такое высокотехнологичное оборудование должно обладать свойствами надежности, многофункциональности, безопасности и безотказности в работе. Более того, даже насадки для пустера не должны поддаваться никаким деформационным воздействиям. Каждый здравомыслящий владелец стоматологических кабинетов всегда стремится оборудовать рабочую зону для врачей строго первоклассными во всех аспектах пустерами. Именно поэтому множество стоматологов отдают предпочтение пустерам компании Sirona, так как данное оборудование этого производителя обладает множеством отличительных преимуществ:

1. В производстве использованы передовые технологии и высококачественные материалы;

2. Оборудование обладает огромным функционалом (подогрев, подсветка, ротационные насадки и т.д.), который предоставляет возможность доктору максимально четко видеть область препарирования;

3. Оборудование Sirona – это большой ряд моделей пустеров, каждая из которых предназначена для проведения даже самых сложных стоматологических процедур;

4. Воздушная и водная среды отделены друг от друга;

5. Насадки пустеров от производителя легко устанавливаются и снимаются;

6. Имеющаяся панель управления поддается очищению.

Таким образом, каждый пустер Sirona – это действительно многофункциональное, надежное, долговечное и безотказное оборудование, посредством которого доктора могут выполнять свою работу более качественно.

Certus – лучший поставщик пустеров Sirona в Украине

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Опубликовано: Сегодня, 11:06 | Категория: Красота и здоровье Вернуться

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