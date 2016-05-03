Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Последствия скандала с подушками безопасности Takata - автоновости

Последствия скандала с подушками безопасности Takata - автоновостиПоследствия скандала с подушками безопасности Takata

Автор фото: фирма-производитель

Недавний скандал, разгоревшийся вокруг одного из крупнейших производителей эйрбэгов Takata, о котором мы рассказывали ранее, стал причиной серии крупных отзывных компаний

Сегодня стало известно, что Toyota из-за возможных проблем с эйрбэгами начала отзыв более 2,9 миллионов автомобилей.

Напомним, в результате разбирательства, инициированного правительством США, руководство компании Takata призналось в том, что более 10 лет они фальсифицировали результаты испытаний и поставляли нескольким десяткам крупных автопроизводителей эйрбэги с высоким количеством брака. Основная проблема заключается в пиропатроне, способного разрушиться при взрыве и не только ранить, но и убить человека. Во всем мире зафиксировано уже 16 погибших и 180 пострадавших от дефекта, а количество потенциально опасных автомобилей измеряется десятками миллионов.

Под отзывную кампанию пока попали автомобили Toyota Corolla девятых и десятых поколений и кроссоверы RAV4, продававшиеся на рынках Океании, Китая, Японии и Ближнего Востока. Про отзыв автомобилей, продававшихся на рынке России пока информации нет, но, вполне возможно, что в ближайшем будущем она появится. В любом случае, многомиллионный штраф, наложенный на компанию Takata правительством США включает в себя и покрытие издержек, которые понесут автопроизводители, меняющие бракованные подушки безопасности на исправные.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   2-04-2017, 09:01      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Изящные манеры - автоновости
3-05-2016, 13:10, Автоновости
Универсал Volvo V90 примерил новый корпоративный «костюм» и стал еще более практичным....
Подробнее
Замминистра внутренних дел предложил сажать за плохо построенные автодороги - автоновости
25-07-2014, 23:00, Автоновости
Заместитель министра внутренних дел РФ предложил ввести уголовное наказание за халатное отношение к строительству и содержанию автодорог....
Подробнее
Nissan готовится представить в Токио новый концепт под брендом Datsun - автоновости
16-10-2015, 17:44, Автоновости
Японский бюджетный бренд Datsun, принадлежащий концерну Nissan, готовится представить концепт новой модели....
Подробнее
Mitsubishi компенсирует убытки своим поставщикам - автоновости
4-05-2016, 16:01, Автоновости
Партнеры компании понесли финансовые потери в связи с «топливным скандалом»....
Подробнее
Peugeot привезет на Женевский автосалон новый Peugeot 208 - автоновости
19-02-2015, 22:45, Автоновости
Премьера обновленной версии Peugeot 208 пройдет в рамках автосалона в Женеве в марте 2015 года....
Подробнее
Внедорожник Honda CR-V станет больше и дороже - автоновости
13-07-2015, 12:47, Автоновости
Японский автопроизводитель Honda поделился информацией о кроссовере CR-V нового поколения, который появится на рынке в 2017 году....
Подробнее
Еще четыре компании отказались от участия Московском автосалоне - автоновости
22-08-2016, 17:08, Автоновости
Jaguar Land Rover, Mitsubishi, Mazda и Peugeot Citroen не приедут на ММАС 2016....
Подробнее
Lamborghini не планирует выпускать суперкары с гибридной силовой установкой - автоновости
15-03-2014, 13:40, Автоновости
Премиальный автопроизводитель Lamborghini не собирается выпускать серийный суперкары с гибридной силовой установкой....
Подробнее
Hyundai
7-03-2014, 06:20, Автоновости
Посетители апрельского международного автосалона в Нью-Йорке получат возможность первыми увидеть и оценить новое поколение седана Hyundai Sonata....
Подробнее
Тайваньская компания Luxgen представила свой новый кроссовер
13-11-2013, 00:40, Автоновости
Новый кроссовер компании Luxgen, который был представлен на днях, получил маркировку U6 Turbo. Новинка базируется на той же платформе, что и седан Luxgen 5. Он же «поделился» и силовой линейкой. На...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU