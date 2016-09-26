Правильное питание при подготовке к беременности

Важным способ влияния на организм является коррекция питания. Ни один витаминный комплекс или микроэлементы в таблетках не способны заменить природные аналоги, которые находятся в свежих и качественных продуктах. Продуманный рацион - важный момент в подготовке к беременности.

Роль питания для организма перед наступлением беременности

Для того, чтобы зачать здорового ребенка - оба родителя должны пересмотреть свое меню. Отказ от пагубных привычек и стрессовых ситуаций - это основные условия, без которых будут бессмысленными все приложенные усилия. Также важно часто бывать на свежем воздухе, контролировать физическую активность. Больше рекомендаций можно найти на странице http://planirovanie-beremennosti.isida.ua.

Вот главные принципы здорового питания, которые должны войти в привычку будущих родителей:

регулярные приемы пищи

избегание перееданий

контроль за содержанием в пище белков, жиров и углеводов

равномерное сочетание пищи растительного и животного происхождения

качественная и свежая продукция

разнообразие блюд

отказ от пищи с консервантами

Привыкание к правильному режиму поможет поддерживать организм в нормальном состоянии и во время беременности. Это чрезвычайно важно для полноценного развития ребенка, а также состояния матери. Подготовить организм к беременности и родам, а также пройти медицинский тест на беременность в ISIDA можно под внимательным контролем квалифицированных специалистов, которые подскажут, на что стоит обратить внимание для полноценного развития малыша.





Продукты, которые важны для организма будущей матери

Важным строительным материалом для тканей и органов являются белки. Их содержание высоко в мясных продуктах. Рекомендованы для пищи мясо птицы, кролика, телятина. Мясо не должно быть слишком жирным, лучше запекать или варить его перед употреблением. Богаты белками также некоторые продукты растительного происхождения: бобы, фасоль, шпинат.

Жиры - элементы мембраны клетки. Для положительного влияния на кожу и волосы, защитной функции, а также поддержания энергетических ресурсов лучше выбирать полиненасыщенные жирные кислоты. Много их содержится в растительных маслах, орехах, семечках, морепродуктах.



Не стоит забывать про свежие овощи и фрукты. В них находится высокое содержание клетчатки, которая стимулирует пищеварение. Также эти продукты являются кладезью витаминов, которые положительно влияют на общее состояние организма, обогащают его ресурсы перед вынашиванием ребенка.