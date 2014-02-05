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Столичным сотрудникам ГИБДД выдадут персональные камеры - автоновости

Столичным сотрудникам ГИБДД выдадут персональные камеры - автоновостиСтоличным сотрудникам ГИБДД выдадут персональные камеры

Автор фото: фликр.ком

Московские инспекторы ГИБДД теперь будут выходить на дежурство с персональными видеокамерами.

Как сообщает пресс-служба московской мэрии, местное Управление ГИБДД получило партию из 960 миниатюрных видеорегистраторов «Дозор-77», которые будут выдаваться на руки каждому инспектору ДПС в начале рабочего дня. Устройство небольшого размера будет закрепляться непосредственно на верхней одежде сотрудника. При этом, весит оно всего 100 граммов и не будет стеснять движения человека.

Как утверждают в пресс-службе Главного управления МВД России по городу Москве, «Устройства «Дозор-77» нужны для фиксации исполнения полицейскими административных процедур, связанных с общением с гражданами и оформлением административных материалов».

Кроме непосредственно записи видеоряда и звука, камеры обладают рядом других функций. Так, они позволяют вести съемку в ночное время суток и в режиме Full-HD а также с их помощью можно будет делать фотографии с места происшествий. Время работы устройства от встроенного аккумулятора составляет около 8 часов, однако предусмотрена возможность подключения и внешней батареи. С ней снимать можно будет на протяжении полных суток.

В конце рабочего дня видеорегистраторы будут подключаться к стационарным терминалам для перезарядки батареи и передачи записанной информации на специальный сервер.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:55      |      Категория:  Автоновости
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