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Mitsubishi озвучила перспективы появления электрокаров в России - автоновости

Mitsubishi озвучила перспективы появления электрокаров в России - автоновостиMitsubishi озвучила перспективы появления электрокаров в России

Автор фото: неткаршоу.ком

Руководство японской компании Mitsubishi решило в ближайшем будущем не включать полностью электрические и гибридные автомобили в свою российскую линейку.

Позицию компании по этому вопросу озвучил глава российского подразделения японского автопроизводителя Наоя Накамура. По его словам, пока правительство РФ не начнет активно развивать необходимую для эксплуатации электрокаров и подключаемых гибридов инфраструктуру, а также заниматься поддержкой этого сегмента авторынка, Mitsubishi не будет продавать свои «зеленые» автомобили в России.

«Как только мы увидим, что правительство предпринимает шаги в этом направлении, мы отреагируем», - добавил директор по маркетингу и связям с общественностью российского подразделения компании Илья Никоноров.

Напомним, что ранее в российской линейке японского автопроизводителя присутствовал полностью электрический хэтчбек i-MiEV и гибридная модификация полноразмерного кроссовера Outlander PHEV.

Продажи первого были прекращены еще в конце сентября прошлого года, однако тогда сообщалось, что такое решение было принято из-за слишком низкого курса рубля по отношению к японской йене. При этом, в пресс-службе компании заявили, что впрос о возобновлении поставок будет рассматриваться в случае улучшения экономической ситуации в нашей стране.

Второй же покинул российский рынок спустя пару недель, в начале ноября. Впрочем, причины этого официально названы не были.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 21:01      |      Категория:  Автоновости
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