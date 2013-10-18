Как протезируют зубы при отсутствии большого количества зубов
Статья подготовлена по материалам сайта стоматологической клиники «Белый Кофе» из раздела о протезировании зубов.
Потеря зубов для многих становится серьезной проблемой и причины не только в возрастных изменениях. Довольно часто у молодых людей потеря зубов возникает из-за травм, экологии, генетических болезней или заболеваний десен и т.д.
Сегодня вы узнаете варианты протезирования зубов при отсутствии большого их количества. Каждый рассмотренный в статье способ кратко описан и дает общее понимание преимуществ и недостатков. А выбрать вам предстоит самим.
Мы не будем рассматривать виниры, вкладки или коронки, потому что они применяются при наличии разрушенных зубов, которые еще можно восстановить. В рассматриваемом же случае нас интересует прежде всего варианты протезирования зубов при отсутствии большого количества зубов.
Группы вариантов, которые подходят в этом случае:
1 Если отсутствует один-два зуба – используется долгосрочная стоматологическая конструкция – несъемный мостовидный протез или мост. В этом варианте распространены такие материалы, как металл, пластмасса либо керамика.
Минусы:
Нагрузка при жевании распределяется на зубы-опоры, вследствие чего износ их будет более быстрым;
Смена и извлечение конструкции производится только путем ее поломки;
Необходимость обтачивания зубов;
Пластмасса не годится для замены коренных зубов;
Эксплуатируется 5-7 лет;
Расшатывание, попадание пищи под конструкцию.
2 Еще один вариант протезирования ряда при отсутствии большого количества зубов (отсутствует более трех зубов подряд) - съемное протезирование. При этом опорные зубы затрагиваются в меньшей степени и обрабатываются минимально.
Составные части:
Основная конструкция – на нее крепятся зубы;
Искусственные зубы;
Микрозамки, предназначенные для крепления конструкции во рту.
Варианты изготовления протеза в зависимости от материалов варьируются:
А) Акриловые (пластмассовые) протезы изготавливаются быстро, имеют легкий вес, просты в использовании. Крепятся путем присосок или геля. Цена изготовления довольно низкая.
Составные части:
Стоматологическая конструкция
Искусственные зубы.
Минусы:
Требуется тщательная гигиена;
Травмирование тканей полости рта;
Протез хорошо впитывает запахи пищи;
Может нарушиться дикция (при замене верхнего ряда зубов).
Б) Нейлоновые наиболее любимы пациентами для протезирования верхних или нижних зубов при отсутствии большого их количества. В отличие от акриловых не впитывают запахи, к ним легко привыкают, они более эстетичны.
Минусы:
Стоимость выше, чем у пластмассовых аналогов;
Более сложны в уходе;
Необходимо чаще менять – раз в 2-3 года.
В) Бюгельные. Этот тип протезов равномерно распределяет нагрузку на оставшиеся зубы и десна, имеет натуральный вид и не меняет дикцию при замене верхнего ряда зубов.
Минусы:
Использовать при полном отсутствии зубов нельзя;
Довольно дороги.
3 Восстановление от одного до ряда зубов – имплантация. Основана на вживлении штифта в челюсть и фиксации на нем искусственного зуба. Часто нет необходимости восстанавливать каждый зуб. Можно обойтись креплением на импланты стоматологической конструкции. Преимуществ у имплантов больше, чем у предшествующих вариантов, но есть и недостатки.
Минусы:
Дороговизна;
Травматический способ установки;
Вероятность отторжения организмом.
После прочтения данной статьи вам необходимо понимать, что только посещение стоматолога и индивидуальный осмотр и диагностика позволяют подобрать оптимальный варрант протезирования зубов при отсутствии большого их количества.
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