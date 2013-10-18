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Как протезируют зубы при отсутствии большого количества зубов

Статья подготовлена по материалам сайта стоматологической клиники «Белый Кофе» из раздела о протезировании зубов.

Потеря зубов для многих становится серьезной проблемой и причины не только в возрастных изменениях.  Довольно часто у молодых людей потеря зубов возникает из-за травм, экологии, генетических болезней или заболеваний десен и т.д.

Сегодня вы узнаете варианты протезирования зубов при отсутствии большого их количества. Каждый рассмотренный в статье способ кратко описан и дает общее понимание преимуществ и недостатков. А выбрать вам предстоит самим.

 Мы не будем рассматривать виниры, вкладки или коронки, потому что они применяются при наличии разрушенных зубов, которые еще можно восстановить. В рассматриваемом же случае нас интересует прежде всего варианты протезирования зубов при отсутствии большого количества зубов.

Группы вариантов, которые подходят в этом случае:

1 Если отсутствует один-два зуба – используется долгосрочная стоматологическая конструкция – несъемный мостовидный протез или мост. В этом варианте распространены такие материалы, как металл, пластмасса либо керамика.

Минусы:

  • Нагрузка при жевании распределяется на зубы-опоры, вследствие чего износ их будет более быстрым;
  • Смена и извлечение конструкции производится только путем ее поломки;
  • Необходимость обтачивания зубов;
  • Пластмасса не годится для замены коренных зубов;
  • Эксплуатируется 5-7 лет;
  • Расшатывание, попадание пищи под конструкцию.

2 Еще один вариант протезирования ряда при отсутствии большого количества зубов (отсутствует более трех зубов подряд)  - съемное протезирование. При этом опорные зубы затрагиваются в меньшей степени и обрабатываются минимально.

Составные части:

  1. Основная конструкция – на нее крепятся зубы;
  2. Искусственные зубы;
  3. Микрозамки, предназначенные для крепления конструкции во рту.

Варианты изготовления протеза в зависимости от материалов варьируются:

А) Акриловые (пластмассовые) протезы изготавливаются быстро, имеют легкий вес, просты в использовании. Крепятся путем присосок или геля. Цена изготовления довольно низкая.

Составные части:

  • Стоматологическая конструкция
  • Искусственные зубы.

Минусы:

  • Требуется тщательная гигиена;
  • Травмирование тканей полости рта;
  • Протез хорошо впитывает запахи пищи;
  • Может нарушиться дикция (при замене верхнего ряда зубов).

Б) Нейлоновые наиболее любимы пациентами для  протезирования верхних или нижних зубов при отсутствии большого их количества. В отличие от акриловых не впитывают запахи, к ним легко привыкают, они более эстетичны.

Минусы:

  • Стоимость выше, чем у пластмассовых аналогов;
  • Более сложны в уходе;
  • Необходимо чаще менять – раз в 2-3 года.

В) Бюгельные. Этот тип протезов равномерно распределяет нагрузку на оставшиеся зубы и десна, имеет натуральный вид и не меняет дикцию при замене верхнего ряда зубов.

Минусы:

  • Использовать при полном отсутствии зубов нельзя;
  • Довольно дороги.

3 Восстановление от одного до ряда зубов – имплантация. Основана на вживлении штифта в челюсть и фиксации на нем искусственного зуба. Часто нет необходимости восстанавливать каждый зуб. Можно обойтись креплением на импланты стоматологической конструкции. Преимуществ у имплантов больше, чем у предшествующих вариантов, но есть и недостатки.

Минусы:

  • Дороговизна;
  • Травматический способ установки;
  • Вероятность отторжения организмом.

После прочтения данной статьи вам необходимо понимать, что только посещение стоматолога и индивидуальный осмотр и диагностика позволяют подобрать оптимальный варрант протезирования зубов при отсутствии большого их количества.

 





Опубликовано:   Сегодня, 15:10      |      Категория:  Красота и здоровье
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