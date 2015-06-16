ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ «Популярность наших автомобилей у российских покупателей вверяет в нас уверенность, что мы двигаемся в правильном направлении. Мы продолжим нашу работу в 2017 году, и, надеюсь, покупатели ее оценят» - автоновости Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Вчера, 17:01 | Категория: Автоновости Вернуться

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