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25 октября "Луч-Энергия" принимает лидера ФНЛ в кубковом матче

25 октября "Луч-Энергия" принимает лидера ФНЛ в кубковом матче
Преодолеть очередной барьер ОЛИМП-Кубка России сезона-2017/2018 попытаются в среду, 25 октября, футболисты "Луча-Энергии". В матче 1/8 финала подопечные Жолта Хорняка померятся силами с лидером ФНЛ - красноярским "Енисеем".


Встреча пройдет на стадионе "Динамо" в 19 часов. Обслуживать эту встречу будет судейская бригада во главе с 33-летним благовещенским арбитром Антоном Анопой, который уже 12 раз судил матчи с участием "Луча-Энергии". Причем три из них в розыгрыше Кубка России: в 2015 году "тигры" уступили в гостях "Сахалину" - 0:1, в 2016 с таким же счетом проиграли на выезде "Чите", зато месяц назад желто-синие "под присмотром" Антона Анопы обыграли в 1/16 финала махачкалинский "Анжи" - 2:0.



В розыгрыше Кубка России "Луч-Энергия" и "Енисей" встречались всего один раз: в 2007 году в матче 1/16 финала победу со счетом 1:0 одержали красноярцы. Всего же соперники провели во всех официальных турнирах 90 матчей: 33 из них выиграл "Луч-Энергия", 34 - "Енисей" и 23 встречи завершились вничью.

Билеты на матч "Луч-Энергия" - "Енисей" будут продаваться в кассах стадиона "Динамо" только в день матча, 25 октября с 12-00 до 19-45.


Пресс-служба АФК "Луч-Энергия"

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 02:53      |      Категория:  Все новости » Спорт
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