"Луч-Энергия" проиграл "Олимпийцу"

После удачного вояжа в Краснодар и Курск, хозяева вновь вышли на поле родного стадиона "Динамо", где в рамках ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ не побеждали уже долгих три с половиной месяца. Единственная победа была одержана в 1-ом туре, и сегодня в последнем матче 1-го круга традицию хотелось нарушить. Как оказалось, не получилось.





Первый тайм выдался на редкость упорным: гости играл организовано, с оглядкой на собственные ворота. Преодолевать оборону хозяевам удавалась не часто. Откровенно говоря, опасный момент у ворот Анисимова удалось создать однажды, когда после прострела Носова мяч заметался по вратарской, но в итоге оказался у голкипера. Гостям похвалиться и вовсе было нечем - за первые 45-минут встречи не было создано ничего.





После перерыва владивостокцы прибавили в движении, нижегордцы продолжили держать оборону, рассчитывая на контратаки. Первыми опасный момент создали "тигры": Килин прострелил, Гордиенко с метров 14-ти мощно пробил слета, но мяч прошел над перекладиной. А затем оборона приморцев ошиблась и Сорочкин выскочил один на один с Котляровым. Форвард предоставленный шанс использовал - 0:1.





"Луч-Энергия" побежал отыгрываться. Счет сравнял Марущак, которому удался классный удар из-за пределов штрафной точно в дальний нижний угол. Ничейный счет продержался недолго: Насадюк зацепил в штрафной и Фомин четко реализовал пенальти - 1:2. До конца игры счет не изменился.





"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Олимпиец" (Нижний Новгород) - 1:2 (0:0)





Голы: Сорочкин, 60- 0:1, Марущак, 66 - 1:1, Фомин, 71 (с пенальти) - 1:2.





19 тур. ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2017/2018.





21.10.2017. Владивосток. Стадион «Динамо». 850 зрителя.





Составы команд:





"Луч-Энергия": Котляров, Стешин (Мязин, 63), Пономаренко, Празновски (Хлебородов, 76), Насадюк, Марущак, Маляка (Бажев,46), Носов, Гелоян, Килин, Гордиенко.





"Олимпиец": Анисимов, Маляров, Абрамов (Карпухин, 69), Филин, Хрипков, Морозов, Нежелев (Гогберашвили, 90), Ламбарский (Кириллов, 80), Фомин, Горбунов, Сорочкин (Беляков, 65).





Предупреждения: Маляка, 40, Насадюк, 77 - Нежелев, 40, Абрамов, - 51.





Главный судья: Станислав Васильев (Ижевск).





Пресс-служба АФК "Луч-Энергия"