"Луч-Энергия" проиграл "Олимпийцу"

После удачного вояжа в Краснодар и Курск, хозяева вновь вышли на поле родного стадиона "Динамо", где в рамках ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ не побеждали уже долгих три с половиной месяца. Единственная победа была одержана в 1-ом туре, и сегодня в последнем матче 1-го круга традицию хотелось нарушить. Как оказалось, не получилось.
Первый тайм выдался на редкость упорным: гости играл организовано, с оглядкой на собственные ворота. Преодолевать оборону хозяевам удавалась не часто. Откровенно говоря, опасный момент у ворот Анисимова удалось создать однажды, когда после прострела Носова мяч заметался по вратарской, но в итоге оказался у голкипера. Гостям похвалиться и вовсе было нечем - за первые 45-минут встречи не было создано ничего.
После перерыва владивостокцы прибавили в движении, нижегордцы продолжили держать оборону, рассчитывая на контратаки. Первыми опасный момент создали "тигры": Килин прострелил, Гордиенко с метров 14-ти мощно пробил слета, но мяч прошел над перекладиной. А затем оборона приморцев ошиблась и Сорочкин выскочил один на один с Котляровым. Форвард предоставленный шанс использовал - 0:1.
"Луч-Энергия" побежал отыгрываться. Счет сравнял Марущак, которому удался классный удар из-за пределов штрафной точно в дальний нижний угол. Ничейный счет продержался недолго: Насадюк зацепил в штрафной и Фомин четко реализовал пенальти - 1:2. До конца игры счет не изменился.
В субботу, 24 сентября, на территории форта №7 и в воскресенье, 25 сентября, на спортивной площадке возле дома на пр. 100-летия Владивостока, 74, пройдет третий этап открытого чемпионата Владивостока...
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