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Какой быть лодке Ивана Штыля в 2018-ом году решат приморцы

Какой быть лодке Ивана Штыля в 2018-ом году решат приморцы
В прямом эфире «Радио России. Приморье» знаменитый гребец признался, что дизайн каноэ на следующий год еще не придумал. Приморский спортсмен знаменит не только своими многочисленными победами, но и экстравагантными лодками. Так, в этом году на бортах его каноэ красовались девушки в стиле пин-ап, до этого были изображения различных животных. Помочь придумать дизайн новой лодки Иван попросил приморцев.



И «ГТРК Владивосток» объявляет конкурс. Свои идеи, эскизы зрители могут присылать на почту shtyl2018@vestiprim.ru до 31 декабря 2017 года, из них Иван выберет лучший.

Участвуйте. И возможно, именно ваш рисунок увидит весь мир на международных соревнованиях.



Иван Штыль, призер Олимпийских игр, 14-кратный чемпион мира: «Нам бы хотелось узнать мнение общества, может быть, идея родится в этом диалоге. По правилам у нас нельзя делать изображения на религиозную или политическую тематику. Пусть зрители посмотрят соревнования по гребле на байдарках и каноэ, представят, что можно изобразить, посмотрят, что там есть и присылают свои предложения».



Можно прислать идею, рисунок или дизайн оформления лодки. Размеры лодки: длина - 5 метров, высота 40 см. Изображение не должно носить политический и религиозный подтекст.

Свои идеи можно присылать до 31 декабря 2017 года.



Источник: Вести. Приморье http://vestiprim.ru/

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 03:04      |      Категория:  Все новости » Спорт
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