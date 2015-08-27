В Andretti рассчитывают на продолжение сотрудничества с McLaren
Владелец команды Andretti Autosport в IndyCar Майкл Андретти не исключил продолжения сотрудничества с McLaren, которое началось в 2017 году с участия Фернандо Алонсо в гонке «500 миль Индианаполиса».«Есть хорошие шансы на продолжение сотрудничества Andretti и McLaren в следующем году. Так что посмотрим, – цитирует Андретти издание AUTOSPORT. – Сейчас Зак Браун [исполнительный директор McLaren] пытается навести порядок в команде, но в наши планы на будущее входит совместная работа. Надеюсь, в том числе это будет касаться «Инди 500».Браун добавил, что McLaren действительно заинтересована в сотрудничестве с Andretti, но на данный момент полностью сосредоточена на подготовке к сезону-2018 в Формуле 1.«Нам по-прежнему интересен IndyCar, – сказал исполнительный директор McLaren. – У нас был потрясающий опыт работы с Andretti Autosport, и мы продолжаем изучать варианты сотрудничества. Но 2018 год не за горами, и сейчас мы полностью сосредоточены на Ф1».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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