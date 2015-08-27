ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Рене Раст: Это самый важный день в моей гоночной карьере Новый чемпион немецкой кузовной серии DTM Рене Раст прокомментировал свой неожиданный успех. На финальный этап в Хоккенхайме гонщик Audi приехал с отставанием в 21 очко от лидера Маттиаса Экстрёма. Но он сумел извлечь выгоду из проблем напарника по концерну, который в субботу остался без очков, а в воскресенье стартовал из конца пелотона, и выиграл чемпионат с преимуществом в три очка. Рене Раст стал чемпионом DTM, Марко Виттман выиграл финальную гонку сезона «Перед стартом сезона я ставил цель стать лучшим новичком, набираться опыта и регулярно набирать очки, – цитирует Раста TouringCarTimes. – Мне нечего было терять на финальном этапе. Так что я не чувствовал особого прессинга. Очень здорово, что все в итоге получилось. Пересекая финишную черту, я не знал, стал чемпионом или нет. Команда только сообщила о втором месте в гонке. Я даже расстроился, но затем кто-то начал кричать в радиоэфире «Мы чемпионы!» В этот момент я заплакал. Не могу передать словами все свои чувства сейчас. Это один из лучших дней в моей жизни и самый важный в моей гоночной карьере». Раст стал первым новичком DTM после Николы Ларини в 1993 году, выигравшим титул в дебютном сезоне.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 08:01 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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