Строительство стадиона «Шахтер» в Партизанске почти завершено

Стадион площадью более 6,5 тысяч квадратных метров в Партизанске планируют сдать в эксплуатацию уже в ноябре 2017 года. Строительство объекта проинспектировал вице-губернатор Алексей Сухов во время рабочей поездки в муниципалитет.

Заместитель главы региона осмотрел футбольное поле, беговую дорожку протяженностью 400 метров, а также помещение под раздевалку. Сейчас на стадионе ведутся работы по укладке и отсыпке покрытия.

По словам подрядчика, в ближайшее время будут доставлены трибуны и футбольные ворота.

«Поставка идет в срок, все установим к началу ноября. Для зрителей заказали трибуны с навесом, там будет 400 мест. Также на стадионе предусмотрен тренажерный комплекс, он тоже сейчас в пути», – отметил представитель компании-подрядчика.

Для жителей всего города реконструкция стадиона стала долгожданным событием, ведь в муниципалитете есть собственный футбольный клуб «Сучан», но тренироваться спортсменам было негде, старый стадион пришел в негодность. Именно поэтому было принято решение отремонтировать в Партизанске стадион за счет краевого и муниципального бюджетов. Всего на эти цели предусмотрено 30 миллионов рублей.

По словам главы Партизанска Александра Зражевского, стадион смогут посещать не только спортсмены, но и другие жители округа.

«Здесь будут заниматься и спортивные организации, и школьники, и просто жители города, желающие приобщиться к спорту. Время посещения мы определим позже», – отметил он.

Алексей Сухов поручил руководителю муниципалитета проследить, чтобы все строительные работы закончились в срок.

Отметим, в 2017 году увеличен объем субсидии муниципальным образованиям на строительство, реконструкцию, ремонт и приобретение спортивных объектов для муниципальных нужд – на 136 миллионов рублей.

Напомним, развитие массовой физкультуры и спорта – одно из поручений Президента РФ Владимира Путина. За четыре года обеспеченность спортивными сооружениями жителей Приморского края увеличилась почти в два раза. Всего в крае введено в эксплуатацию более 50 универсальных спортивных площадок. Почти треть населения сейчас занимается спортом.





Пресс-служба администрации Приморского края