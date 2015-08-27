Юных приморских хоккеистов ждет насыщенный сезон

13 октября матчем между командами 1-й группы Юношеской хоккейной лиги «Полюс-2001-03» и «ДВ Барс» стартует новый хоккейный сезон 2017-18 годов среди юношей.

Матч пройдет на ледовой арене «Полюс» (ул. Овчинникова, 26в) во Владивостоке, начало в 16.45. «Полюс-2001-03» Владивосток – «ДВ Барс» Артем

Это уже третий по счету сезон ЮХЛ, который проходит под эгидой Федерации хоккея г. Владивостока. В нем участвуют юношеские и детские команды из городов и поселков Приморского края. И хотя турнир носит пока официальное название «Отрытого Первенства г. Владивостока по хоккею среди юношей», но по своему размаху, количеству участников и уровню проведения он уже давно ассоциируется среди участников как Первенство Приморского края.

Турнир Юношеской хоккейной лиги традиционно проходит с октября по май и участвуют в нем команды сразу в 6-ти возрастных группах от 2001 до 2011 годов рождения.

42 команды, разбитые на 6 групп, играют по схеме и структуре аналогичной турнирам среди взрослых хоккеистов. Все команды в группах проводят круговой турнир с домашними и выездными матчами и по его итогам лучшие коллективы попадают в плей-офф, где разыгрывают главные призы Юношеской хоккейной лиги.

В этом сезоне всех участников ЮХЛ ждут нововведения. Для участников турниров ЮХЛ будут учитываться все хоккейные статистические показатели. Будь то игрок в поле или вратарь, каждый участник соревнований сможет отслеживать свои хоккейные достижения на сайте Владивостокской хоккейной лиги (официальный сайт ФХВ http://primorye-hockey.ru/) на своей личной или командной странице. Удобная навигация сайта позволит участникам и родителям юных хоккеистов отслеживать календарь игр, результаты матчей, турнирные таблицы, а также хоккейные достижения. Введение учета статистических показателей – это, безусловно, и большое подспорье для тренерского состава начинающих хоккеистов.





Соревнования Юношеской хоккейной лиги пройдут в следующих группах:

1 ГРУППА (2001–03)

Адмирал-2002/03 (г.Владивосток)

Дельфин-2002/03 (г.Находка)

ДВ Барс-2001-03 (г.Артем)

Полюс-2001/03 (г.Владивосток)

Восточник-2001/03 (п.Врангель)





2 ГРУППА (2003–04)

Адмирал-2005 (г.Владивосток)

Полюс-2003/05 (г.Владивосток)

Темп-2003/05 (г.Артем)

Энергия-2003/05 (п.Артемовский)





3 ГРУППА (2005–06)

Адмирал-2006 (г.Владивосток)

Адмирал-2007 (г.Владивосток)

Восточник-2005/06 (п.Врангель)

Гранит-2006 (г.Бол.Камень)

Полюс-2006/1 (г.Владивосток)

Полюс-2006/2 (г.Владивосток)

Полюс-2007/1 (г.Владивосток)





4 ГРУППА (2007–08)

Адмирал-2008/1 (г.Владивосток)

Адмирал-2009/1 (г.Владивосток)

Адмирал-2009/2 (г.Владивосток)

Гранит-2007 (г.Бол.Камень)

Дельфин-2007/08 (г.Находка)

Полюс-2007/2 (г.Владивосток)

Союз-2008 (г.Вол.Камень)

Тигры-2007/08 (г.Уссурийск)

Шахтер-2007/08 (г.Артем)





5 ГРУППА (2009–10)

Гранит-2009 (г.Бол.Камень)

Дельфин-2009 (г.Находка)

Полюс-2009/1 (г.Владивосток)

Полюс-2009/2 (г.Владивосток)

Шахтер-2009/1 (г.Артем)





6 ГРУППА (2010–11)

Дивизион А (млад.дети)

Адмирал-2010/1 (г.Владивосток)

Адмирал-2010/3 (г.Владивосток)

Гранит-2010/1 (г.Бол.Камень)

Полюс-2010/1 (г.Владивосток)

Тигры-2010 (г.Владивосток)

Шахтер-2010 (г.Артем)





6 ГРУППА (2010–11)

Дивизион Б (млад.дети)

Адмирал-2010/2 (г.Владивосток)

Адмирал-2010/4 (г.Владивосток)

Гранит-2010/2 (г.Бол.Камень)

Дельфин-2010/11 (г.Находка)

Полюс-2010/2 (г.Владивосток)

Шахтер-2011 (г.Артем)





Председатель орг.комитета ЮХЛ Олег Зеленин