Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Юных приморских хоккеистов ждет насыщенный сезон

Юных приморских хоккеистов ждет насыщенный сезон
13 октября матчем между командами 1-й группы Юношеской хоккейной лиги «Полюс-2001-03» и «ДВ Барс» стартует новый хоккейный сезон 2017-18 годов среди юношей.

Матч пройдет на ледовой арене «Полюс» (ул. Овчинникова, 26в) во Владивостоке, начало в 16.45. «Полюс-2001-03» Владивосток – «ДВ Барс» Артем

Это уже третий по счету сезон ЮХЛ, который проходит под эгидой Федерации хоккея г. Владивостока. В нем участвуют юношеские и детские команды из городов и поселков Приморского края. И хотя турнир носит пока официальное название «Отрытого Первенства г. Владивостока по хоккею среди юношей», но по своему размаху, количеству участников и уровню проведения он уже давно ассоциируется среди участников как Первенство Приморского края.

Турнир Юношеской хоккейной лиги традиционно проходит с октября по май и участвуют в нем команды сразу в 6-ти возрастных группах от 2001 до 2011 годов рождения.

42 команды, разбитые на 6 групп, играют по схеме и структуре аналогичной турнирам среди взрослых хоккеистов. Все команды в группах проводят круговой турнир с домашними и выездными матчами и по его итогам лучшие коллективы попадают в плей-офф, где разыгрывают главные призы Юношеской хоккейной лиги.

В этом сезоне всех участников ЮХЛ ждут нововведения. Для участников турниров ЮХЛ будут учитываться все хоккейные статистические показатели. Будь то игрок в поле или вратарь, каждый участник соревнований сможет отслеживать свои хоккейные достижения на сайте Владивостокской хоккейной лиги (официальный сайт ФХВ http://primorye-hockey.ru/) на своей личной или командной странице. Удобная навигация сайта позволит участникам и родителям юных хоккеистов отслеживать календарь игр, результаты матчей, турнирные таблицы, а также хоккейные достижения. Введение учета статистических показателей – это, безусловно, и большое подспорье для тренерского состава начинающих хоккеистов.



Соревнования Юношеской хоккейной лиги пройдут в следующих группах:

1 ГРУППА (2001–03)

Адмирал-2002/03 (г.Владивосток)

Дельфин-2002/03 (г.Находка)

ДВ Барс-2001-03 (г.Артем)

Полюс-2001/03 (г.Владивосток)

Восточник-2001/03 (п.Врангель)



2 ГРУППА (2003–04)

Адмирал-2005 (г.Владивосток)

Полюс-2003/05 (г.Владивосток)

Темп-2003/05 (г.Артем)

Энергия-2003/05 (п.Артемовский)



3 ГРУППА (2005–06)

Адмирал-2006 (г.Владивосток)

Адмирал-2007 (г.Владивосток)

Восточник-2005/06 (п.Врангель)

Гранит-2006 (г.Бол.Камень)

Полюс-2006/1 (г.Владивосток)

Полюс-2006/2 (г.Владивосток)

Полюс-2007/1 (г.Владивосток)



4 ГРУППА (2007–08)

Адмирал-2008/1 (г.Владивосток)

Адмирал-2009/1 (г.Владивосток)

Адмирал-2009/2 (г.Владивосток)

Гранит-2007 (г.Бол.Камень)

Дельфин-2007/08 (г.Находка)

Полюс-2007/2 (г.Владивосток)

Союз-2008 (г.Вол.Камень)

Тигры-2007/08 (г.Уссурийск)

Шахтер-2007/08 (г.Артем)



5 ГРУППА (2009–10)

Гранит-2009 (г.Бол.Камень)

Дельфин-2009 (г.Находка)

Полюс-2009/1 (г.Владивосток)

Полюс-2009/2 (г.Владивосток)

Шахтер-2009/1 (г.Артем)



6 ГРУППА (2010–11)

Дивизион А (млад.дети)

Адмирал-2010/1 (г.Владивосток)

Адмирал-2010/3 (г.Владивосток)

Гранит-2010/1 (г.Бол.Камень)

Полюс-2010/1 (г.Владивосток)

Тигры-2010 (г.Владивосток)

Шахтер-2010 (г.Артем)



6 ГРУППА (2010–11)

Дивизион Б (млад.дети)

Адмирал-2010/2 (г.Владивосток)

Адмирал-2010/4 (г.Владивосток)

Гранит-2010/2 (г.Бол.Камень)

Дельфин-2010/11 (г.Находка)

Полюс-2010/2 (г.Владивосток)

Шахтер-2011 (г.Артем)



Председатель орг.комитета ЮХЛ Олег Зеленин

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   12-10-2017, 15:00      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Ромен Грожан: Мы надеемся на положительное решение Renault
27-08-2015, 05:49, Спорт
Пилот Lotus Ромен Грожан рассказал о том, что его команда продолжает работать с прицелом на перспективу, несмотря на сложную финансовую ситуацию, проблемы с судебными разбирательствами и возможную...
Подробнее
Старт Гран При Монако будет дан за машиной безопасности
29-05-2016, 23:06, Спорт
С утра воскресенья на Гран При Монако идёт дождь, который к началу гонки только усилился. Поэтому дирекция гонки приняла решение дать старт за машиной безопасности, за которой пелотон проведёт как...
Подробнее
Сирант - чемпион России, Димова и Дремин — бронзовые призеры
13-10-2017, 02:44, Спорт
В Раменском завершился личный чемпионат России по бадминтону. В мужском одиночном разряде отличился Сергей Сирант, который впервые стал первым, бронзовые медали у других приморских спортсменов...
Подробнее
Футболисты
28-08-2014, 16:42, Спорт
1 сентября многие дети впервые пойдут в школу. Новый рубеж в жизни для всех них, волнительное и радостное событие. В преддверии предстоящего учебного года футболисты "Луча-Энергии" посетили детский...
Подробнее
Роберт Мери неудержим в первой гонке ФR3.5 на Хунгароринге
14-09-2014, 02:01, Спорт
Роберто Мери одержал свою третью победу в Формуле Renault 3.5, блистательно переиграв соперников на сыром Хунгароринге...
Подробнее
Маркус Эрикссон: Сложно было показать свой потенциал в составе Caterham
21-03-2015, 01:52, Спорт
Шведский гонщик Маркус Эрикссон заявил, что финиш на восьмом месте по итогам Гран При Австралии показал, на что он реально способен, поскольку в прошлом году ему сложно было продемонстрировать свой...
Подробнее
Футболисты
2-11-2014, 22:41, Спорт
Приморская погода устроила командам настоящее испытание. В такой дождь с ветром не каждый собаку гулять отправить, а футболистам предстояло играть на победу. Несмотря на проливной дождь, зарядивший...
Подробнее
Приморцев научат уличным видам спорта
4-10-2016, 02:59, Спорт
В Приморье стартовал молодежный слет здорового образа жизни – «СпортТур». Как рассказали в департаменте по делам молодежи, в октябре-ноябре мероприятие пройдет в 10 муниципальных образованиях...
Подробнее
Себастьен Ожье попал в аварию на тестах
11-01-2017, 07:55, Спорт
Себастьен Ожье разбил Ford Fiesta WRC 2017 на тестах. Авария действующего чемпиона мира вынудила команду M-Sport прервать интенсивную тестовую программу, которую британский коллектив проводил в...
Подробнее
Сегодня «Спартак-Приморье» принимает «Самару»
29-11-2015, 19:53, Спорт
29 ноября «Спартак-Приморье» во Владивостоке будет принимать БК «Самара». Начало матча в 20:00 (13:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный. Представляем соперника. БК «Самара» (Самарская область) БК...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU