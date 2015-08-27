Юных приморских хоккеистов ждет насыщенный сезон

13 октября матчем между командами 1-й группы Юношеской хоккейной лиги «Полюс-2001-03» и «ДВ Барс» стартует новый хоккейный сезон 2017-18 годов среди юношей.
Матч пройдет на ледовой арене «Полюс» (ул. Овчинникова, 26в) во Владивостоке, начало в 16.45. «Полюс-2001-03» Владивосток – «ДВ Барс» Артем
Это уже третий по счету сезон ЮХЛ, который проходит под эгидой Федерации хоккея г. Владивостока. В нем участвуют юношеские и детские команды из городов и поселков Приморского края. И хотя турнир носит пока официальное название «Отрытого Первенства г. Владивостока по хоккею среди юношей», но по своему размаху, количеству участников и уровню проведения он уже давно ассоциируется среди участников как Первенство Приморского края.
Турнир Юношеской хоккейной лиги традиционно проходит с октября по май и участвуют в нем команды сразу в 6-ти возрастных группах от 2001 до 2011 годов рождения.
42 команды, разбитые на 6 групп, играют по схеме и структуре аналогичной турнирам среди взрослых хоккеистов. Все команды в группах проводят круговой турнир с домашними и выездными матчами и по его итогам лучшие коллективы попадают в плей-офф, где разыгрывают главные призы Юношеской хоккейной лиги.
В этом сезоне всех участников ЮХЛ ждут нововведения. Для участников турниров ЮХЛ будут учитываться все хоккейные статистические показатели. Будь то игрок в поле или вратарь, каждый участник соревнований сможет отслеживать свои хоккейные достижения на сайте Владивостокской хоккейной лиги (официальный сайт ФХВ http://primorye-hockey.ru/) на своей личной или командной странице. Удобная навигация сайта позволит участникам и родителям юных хоккеистов отслеживать календарь игр, результаты матчей, турнирные таблицы, а также хоккейные достижения. Введение учета статистических показателей – это, безусловно, и большое подспорье для тренерского состава начинающих хоккеистов.
Соревнования Юношеской хоккейной лиги пройдут в следующих группах:
29 ноября «Спартак-Приморье» во Владивостоке будет принимать БК «Самара». Начало матча в 20:00 (13:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный. Представляем соперника. БК «Самара» (Самарская область) БК...
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