Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Фернандо Алонсо: Я рассмотрю варианты за пределами Ф1, если не получу достойных предложений

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо не исключил вероятности ухода из Формулы 1 по окончании сезона-2017.

Контракт испанца с McLaren рассчитан до конца этого года, и он уже дал понять, что останется в Уокинге только при условии, если начнет побеждать в самое ближайшее время. Тем не менее вариантов у него почти нет – двери в Mercedes, Ferrari и Red Bull Racing, скорее всего, закрыты, а других достойных альтернатив пока не намечается.

Фернандо Алонсо: Если мы начнем выигрывать с сентября, я останусь в McLaren

«Если не появится каких-либо предложений, которые позволили бы мне вернуться в борьбу за победы, то я рассмотрю варианты за пределами Формулы 1. Но можно ещё подождать до ноября или даже декабря, – цитирует Алонсо F1i. – Моим приоритетом остается Ф1, потому что это моя жизнь, и я хочу завоевать свой третий чемпионский титул. Я постараюсь сделать все возможное ради достижения этой цели».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:41      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Камчатские горнолыжницы достойно выступают на этапе Кубка Европы
15-03-2014, 03:20, Спорт
Камчатские горнолыжницы показали достойные результаты на финальном этапе Кубка Европы в Андорре. Елена Яковишина и Мария Бедарева дважды вошли в двадцатку лучших. Первый скоростной спуск на...
Подробнее
Маурицио Арривабене: Прогресс Ferrari остался не замечен в Спа из-за инцидентов
31-08-2016, 15:50, Спорт
Руководитель Ferrari Маурицио Арривабене уверен, что инциденты на Гран При Бельгии скрыли истинный прогресс команды. Себастьян Феттель и Кими Райкконен показывали невысокий темп в пятницу, однако...
Подробнее
Утвержден календарь-2017 и изменение порядка старта в WRC
1-12-2016, 12:03, Спорт
Сегодня на Всемирном совете FIA по автоспорту был утвержден новый порядок старта гонщиков, а также календарь сезона-2017 WRC. Согласно регламенту сезона-2016, лидер общего зачета должен был первым...
Подробнее
Видео: Заезды Ferrari F1 Clienti на Хоккенхаймринге
14-09-2016, 15:44, Спорт
Команда Ferrari представила видеоролик о заездах машин клиентского департамента F1 Clienti на Хоккенхаймринге. Через F1 Clienti Скудерия продаёт свои старые гоночные автомобили частным владельцам, но...
Подробнее
Победителем Первенства России по каратэ стал уссуриец Павел Дрозд
16-12-2016, 02:47, Спорт
С высоким спортивным достижением чемпиона поздравил глава администрации УГО Евгений Корж. Церемония чествования состоялась 14 декабря в администрации Уссурийского городского округа. «Теперь можно...
Подробнее
В Артеме открывается новый клуб единоборств
27-08-2016, 15:05, Спорт
31 августа в 14.00 в г. Артеме по адресу ул. Пионерская, 1, состоится торжественное открытие клуба единоборств «Легион». На церемонию открытия приглашаются все желающие. В клубе идет набор в группы...
Подробнее
Во Владивостоке пройдет чемпионат города по спортивному туризму
18-11-2016, 11:03, Спорт
В субботу, 19 ноября, в 13 часов и в воскресенье, 20 ноября, в 9 часов в пригороде Владивостока, в районе «Скального карьера» (остановка «Варяг», на северо-восток вверх по грунтовой дороге около 3...
Подробнее
Спортивную площадку в Шкотовском районе откроют 1 сентября
11-07-2014, 11:20, Спорт
Спортивная площадка у общеобразовательной школы № 27 в поселке Смоляниново Шкотовского района к 1 сентября будет полностью готова к приему детей. Об этом сегодня, 9 июля, заявил вице-губернатор...
Подробнее
Дженсон Баттон получит штраф в 15 позиций в Монако
27-05-2017, 19:50, Спорт
McLaren-Honda подтвердила, что Дженсон Баттон получит штраф в 15 позиций на старте Гран При Монако из-за установки дополнительных элементов силового агрегата. Поскольку Баттон выступает на автомобиле...
Подробнее
Маркус Эрикссон допущен к старту Гран При Великобритании
10-07-2016, 19:01, Спорт
Пилот Sauber Маркус Эрикссон допущен к участию в гонке в Сильверстоуне после успешного прохождения медицинской комиссии FIA в воскресенье утром. Швед попал в тяжёлую аварию в третьей части свободных...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU