ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Фернандо Алонсо: Я рассмотрю варианты за пределами Ф1, если не получу достойных предложений Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо не исключил вероятности ухода из Формулы 1 по окончании сезона-2017. Контракт испанца с McLaren рассчитан до конца этого года, и он уже дал понять, что останется в Уокинге только при условии, если начнет побеждать в самое ближайшее время. Тем не менее вариантов у него почти нет – двери в Mercedes, Ferrari и Red Bull Racing, скорее всего, закрыты, а других достойных альтернатив пока не намечается. Фернандо Алонсо: Если мы начнем выигрывать с сентября, я останусь в McLaren «Если не появится каких-либо предложений, которые позволили бы мне вернуться в борьбу за победы, то я рассмотрю варианты за пределами Формулы 1. Но можно ещё подождать до ноября или даже декабря, – цитирует Алонсо F1i. – Моим приоритетом остается Ф1, потому что это моя жизнь, и я хочу завоевать свой третий чемпионский титул. Я постараюсь сделать все возможное ради достижения этой цели».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:41 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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