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Концерн FCA могут продать китайцам - автоновости

Концерн FCA могут продать китайцам - автоновостиКонцерн FCA могут продать китайцам

Руководство концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ведет переговоры с рядом китайских компаний о продаже своих активов. По неподтвержденным данным топ-менеджмент концерна встречался с руководством Dongfeng, Geely и Great Wall.

По некоторым данным глава FCA Серджио Маркионне предложил выкупить все активы концерна (Fiat, Lancia, Chrysler, Dodge, RAM, Jeep) за исключением люксовых Maserati и Alfa Romeo. Эти две компании планируется выделить из состава концерна и затем продать по отдельности. При этом, североамериканское отделение концерна приносит прибыл, в отличие от европейских активов.

По данным издания Automoitive News, один из китайских автопроизводителей уже сделал FCA предложение, но оно итальянцев не устроило. Возможно, сделка будет профинансирована правительством Китая: все местные автопроизводители получили указание стараться приобретать активы за рубежом.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 12:46      |      Категория:  Автоновости
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