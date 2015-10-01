Концерн FCA могут продать китайцам - автоновости

Руководство концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ведет переговоры с рядом китайских компаний о продаже своих активов. По неподтвержденным данным топ-менеджмент концерна встречался с руководством Dongfeng, Geely и Great Wall.
По некоторым данным глава FCA Серджио Маркионне предложил выкупить все активы концерна (Fiat, Lancia, Chrysler, Dodge, RAM, Jeep) за исключением люксовых Maserati и Alfa Romeo. Эти две компании планируется выделить из состава концерна и затем продать по отдельности. При этом, североамериканское отделение концерна приносит прибыл, в отличие от европейских активов.
По данным издания Automoitive News, один из китайских автопроизводителей уже сделал FCA предложение, но оно итальянцев не устроило. Возможно, сделка будет профинансирована правительством Китая: все местные автопроизводители получили указание стараться приобретать активы за рубежом.
Представители компании Nissan назвали дату премьеры второго поколения электрического хэтчбека Leaf. Сегодня первое поколение этой модели является самым массовым электромобилем в мире, потому у Nissan...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!