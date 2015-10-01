Концерн FCA могут продать китайцам - автоновости

Руководство концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ведет переговоры с рядом китайских компаний о продаже своих активов. По неподтвержденным данным топ-менеджмент концерна встречался с руководством Dongfeng, Geely и Great Wall.

По некоторым данным глава FCA Серджио Маркионне предложил выкупить все активы концерна (Fiat, Lancia, Chrysler, Dodge, RAM, Jeep) за исключением люксовых Maserati и Alfa Romeo. Эти две компании планируется выделить из состава концерна и затем продать по отдельности. При этом, североамериканское отделение концерна приносит прибыл, в отличие от европейских активов.

По данным издания Automoitive News, один из китайских автопроизводителей уже сделал FCA предложение, но оно итальянцев не устроило. Возможно, сделка будет профинансирована правительством Китая: все местные автопроизводители получили указание стараться приобретать активы за рубежом.

