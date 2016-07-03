ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Даниэль Риккардо о том, почему не взял бы финнов на необитаемый остров Автоспортивный портал GPUpdate.net в интервью с гонщиком Red Bull Racing Даниэлем Риккардо узнал много новых и личных подробностей об австралийце. Идеальный день? Д.Р.: На вечеринке с друзьями у бассейна в Вегасе. Что там будет? Д.Р.: Девушки, напитки и хорошая электронная музыка. Лучшее решение в жизни? Д.Р.: Заняться гонками! Самая большая ошибка в жизни? Д.Р.: Хм, не знаю, какая самая большая. Однажды я принес в школу сигарету из пачки своего отца и мне вынесли выговор. Могли вообще исключить... (смеется). Сколько уходит времени на утренние сборы? Д.Р.: Зависит от того, как именно собираться. Слоняться без дела с утра к сборам не относится, а я таким промышляю! Зависит от цели, конечно, и обычно она у меня есть. В общем, полчаса: душ, почистить зубы, переодеться. Это без завтрака. Пока никто не перебил Ромена Грожана – четыре минуты. Д.Р.: Четыре минуты?! Так он ведь француз, он не моется! Поваляться в кровати подольше или вздремнуть днем? Д.Р.: Ох. Я чаще валяюсь по утрам, но поспать днем куда лучше. Так что второе, потому что это приятнее. Домашняя вечеринка или выход в свет? Д.Р.: Выход в свет! Хотя на следующий день чувствуешь себя ужасно... Я предпочитаю активно проводить время днем, не считая вечеринки у бассейна в Вегасе. Но всё равно, выход в свет. Что хуже: пробка или очередь в аэропорту? Д.Р.: Ааа. Очередь в аэропорту, потому что всегда боишься, что опоздаешь на самолет, если вдруг замешкаешься на иммиграционном досмотре. Там строгие правила, нельзя слушать музыку или копаться в телефоне. В пробке можно хоть музыку послушать или поделать что-то. Как убить время в аэропорту? Д.Р.: Я стал слушать подкасты, они помогают отвлечься. Самый забавный поступок, который вы совершали? Д.Р.: Ух ты. Я сделал много глупых вещей. Не знаю, можно ли считать глупое забавным. Когда я был подростком, нарисовал пеной для бритья пенис на капоте машины друга. Мы надеялись, что он заметит, и оставили всё на ночь. На следующий день наступила жара, и эта пена могла испортить краску на его автомобиле... Я мог напортачить с этим рисунком! Ваша лучшая проделка тоже из этой оперы? Д.Р.: Мы с друзьями постоянно делаем глупости. Раньше мы большой компанией уезжали на Новый Год, где по очереди издевались над каждым. Могли побрить кого-нибудь налысо ночью, сбрить брови, стянуть штаны и измазать чем угодно: кленовым сиропом, кетчупом, пеной для бритья или шампунем. Вели себя как идиоты и постоянно творили вещи, обязательно связанные с пеной для бритья и стрижкой. Песня для караоке? Д.Р.: Наверное, никто не знает, но я бы спел Wagon Wheel группы Old Crow Medicine Show. Довольно бодрое кантри. Ваше отличительное танцевальное движение? Д.Р.: Лучше я не буду показывать, хорошо? Представьте, я дрыгаюсь, отодвигаю назад ногу, выгибаю плечи. Черт его знает. (Смеется). О! Или лягушка! Вот лягушку покажу! (В этот момент Риккардо встает и начинает демонстрировать лягушачий танец, чем одновременно веселит и смущает коллег в Red Bull Racing). Сколько языков знаете? Д.Р.: Английский, австралийский, американский и немного итальянский. (Смеется). Эх, два! На итальянском говорю не бегло, но достаточно хорошо, чтобы сказать, что знаю его. Какой язык вы бы выучили? Д.Р.: Наверное, французский, если считать, что итальянский я знаю. Похоже, женщинам нравится французский. У него такое сексуальное звучание... (Говорит с французским акцентом). Городская или обычная трасса? Д.Р.: Городская! Они обычно труднее, кочковатее, стены повсюду, и на них вечно происходит всякое дерьмо. Какую трассу вы бы добавили в календарь Ф1? Д.Р.: Макао! Сладости или что-то посущественнее? Д.Р.:Всю жизнь я был сладкоежкой, но сейчас пытаюсь есть меньше сахара. Теперь мне иногда хочется чего-то существенного, типа гамбургера. Мое сердце отдано сладостям, но разум настроен на существенную пищу. Одно блюдо и один напиток на выбор? Д.Р.: Ох. Давайте сладкое с несладким: жареный цыпленок с вафлями и молочный коктейль Oreo. Собственный секрет барбекю? Д.Р.: Держать крышку закрытой, регулярно переворачивать и чтобы всё как следует пропиталось дымком. Любимый фильм? Д.Р.: Всегда называю один и тот же – «В лучах славы» с Билли Бобом Торнтоном. Отличное кино об американском футболе, но не особо известное. Любимое телешоу? Д.Р.: Из недавних сериал «Очень странные дела», в детстве любил «Холм одного дерева». Классическая школьная мелодрама. Любимая книга? Д.Р.: Надо почитать «Алхимика», наверное, крутая книга и была бы моей любимой. Даже не могу ответить на вопрос, я не много читаю. Любимая группа? Д.Р.: В период взросления мне нравился хардкор. Parkway Drive – австралийская группа, с которой я оказался на одной сцене в прошлом году. Они точно в списке любимых. Еще Alexisonfire. Список большой, но выделю эти две группы. Деревня или город? Д.Р.: Ох, сердце выберет оба. Пока я молод, холост и весел, пускай будет город. Мне нравятся крутые города, в них много энергии. Как только надоест быть молодым, деревня начнет привлекать куда больше. Лето или зима? Д.Р.: Лето! Я планирую в этой жизни выиграть титул и никогда не попадать в зиму. Ни дня не хочу провести в зиме, только лето. (Смеется). Кого из гонщиков вы бы взяли на необитаемый остров и почему? (Даниэль отвечал на вопрос до столкновения с Максом Ферстаппеном в Венгрии) Д.Р.: Наверное, Макса! Он молодой, веселый, любит выпить. У него хорошее чувство юмора. Юный и незрелый, и с ним я тоже начинаю себя таким чувствовать. Мы хорошо уживаемся, и еще он знает парочку хороших диджеев, которых наверняка притащил бы с собой. А кого бы не взяли на остров? Д.Р.: Точно никого из финнов. Они охрененно скучные. (Смеется). Самый веселый напарник? Д.Р.: Макс! Лучший обгон? Д.Р.: Наверное, обгон Феттеля в 2014-м в Монце, где я перекрестил траекторию (из Curva Grande через Variante Della Roggia). Было круто. Лучшая гонка? Д.Р.: Будапешт в 2014-м! Самый странный вопрос, который вам задавали? Д.Р.: Думаю, это был вопрос... Не подпишешь мою собаку? Потом девушка протянула мне собаку, чтобы я подписал ей ошейник. (Смеется). Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 08:02 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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