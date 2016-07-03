Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Даниэль Риккардо о том, почему не взял бы финнов на необитаемый остров

Автоспортивный портал GPUpdate.net в интервью с гонщиком Red Bull Racing Даниэлем Риккардо узнал много новых и личных подробностей об австралийце.

Идеальный день?

Д.Р.: На вечеринке с друзьями у бассейна в Вегасе.

Что там будет?

Д.Р.: Девушки, напитки и хорошая электронная музыка.

Лучшее решение в жизни?

Д.Р.: Заняться гонками!

Самая большая ошибка в жизни?

Д.Р.: Хм, не знаю, какая самая большая. Однажды я принес в школу сигарету из пачки своего отца и мне вынесли выговор. Могли вообще исключить... (смеется).

Сколько уходит времени на утренние сборы?

Д.Р.: Зависит от того, как именно собираться. Слоняться без дела с утра к сборам не относится, а я таким промышляю! Зависит от цели, конечно, и обычно она у меня есть. В общем, полчаса: душ, почистить зубы, переодеться. Это без завтрака.

Пока никто не перебил Ромена Грожана – четыре минуты.

Д.Р.: Четыре минуты?! Так он ведь француз, он не моется!

Даниэль Риккардо о том, почему не взял бы финнов на необитаемый остров

Поваляться в кровати подольше или вздремнуть днем?

Д.Р.: Ох. Я чаще валяюсь по утрам, но поспать днем куда лучше. Так что второе, потому что это приятнее.

Домашняя вечеринка или выход в свет?

Д.Р.: Выход в свет! Хотя на следующий день чувствуешь себя ужасно... Я предпочитаю активно проводить время днем, не считая вечеринки у бассейна в Вегасе. Но всё равно, выход в свет.

Что хуже: пробка или очередь в аэропорту?

Д.Р.: Ааа. Очередь в аэропорту, потому что всегда боишься, что опоздаешь на самолет, если вдруг замешкаешься на иммиграционном досмотре. Там строгие правила, нельзя слушать музыку или копаться в телефоне. В пробке можно хоть музыку послушать или поделать что-то.

Как убить время в аэропорту?

Д.Р.: Я стал слушать подкасты, они помогают отвлечься.

Самый забавный поступок, который вы совершали?

Д.Р.: Ух ты. Я сделал много глупых вещей. Не знаю, можно ли считать глупое забавным. Когда я был подростком, нарисовал пеной для бритья пенис на капоте машины друга. Мы надеялись, что он заметит, и оставили всё на ночь. На следующий день наступила жара, и эта пена могла испортить краску на его автомобиле... Я мог напортачить с этим рисунком!

Ваша лучшая проделка тоже из этой оперы?

Д.Р.: Мы с друзьями постоянно делаем глупости. Раньше мы большой компанией уезжали на Новый Год, где по очереди издевались над каждым. Могли побрить кого-нибудь налысо ночью, сбрить брови, стянуть штаны и измазать чем угодно: кленовым сиропом, кетчупом, пеной для бритья или шампунем. Вели себя как идиоты и постоянно творили вещи, обязательно связанные с пеной для бритья и стрижкой.

Песня для караоке?

Д.Р.: Наверное, никто не знает, но я бы спел Wagon Wheel группы Old Crow Medicine Show. Довольно бодрое кантри.

Ваше отличительное танцевальное движение?

Д.Р.: Лучше я не буду показывать, хорошо? Представьте, я дрыгаюсь, отодвигаю назад ногу, выгибаю плечи. Черт его знает. (Смеется). О! Или лягушка! Вот лягушку покажу! (В этот момент Риккардо встает и начинает демонстрировать лягушачий танец, чем одновременно веселит и смущает коллег в Red Bull Racing).

Сколько языков знаете?

Д.Р.: Английский, австралийский, американский и немного итальянский. (Смеется). Эх, два! На итальянском говорю не бегло, но достаточно хорошо, чтобы сказать, что знаю его.

Какой язык вы бы выучили?

Д.Р.: Наверное, французский, если считать, что итальянский я знаю. Похоже, женщинам нравится французский. У него такое сексуальное звучание... (Говорит с французским акцентом).

Городская или обычная трасса?

Д.Р.: Городская! Они обычно труднее, кочковатее, стены повсюду, и на них вечно происходит всякое дерьмо.

Какую трассу вы бы добавили в календарь Ф1?

Д.Р.: Макао!

Сладости или что-то посущественнее?

Д.Р.:Всю жизнь я был сладкоежкой, но сейчас пытаюсь есть меньше сахара. Теперь мне иногда хочется чего-то существенного, типа гамбургера. Мое сердце отдано сладостям, но разум настроен на существенную пищу.

Даниэль Риккардо о том, почему не взял бы финнов на необитаемый остров

Одно блюдо и один напиток на выбор?

Д.Р.: Ох. Давайте сладкое с несладким: жареный цыпленок с вафлями и молочный коктейль Oreo.

Собственный секрет барбекю?

Д.Р.: Держать крышку закрытой, регулярно переворачивать и чтобы всё как следует пропиталось дымком.

Любимый фильм?

Д.Р.: Всегда называю один и тот же – «В лучах славы» с Билли Бобом Торнтоном. Отличное кино об американском футболе, но не особо известное.

Любимое телешоу?

Д.Р.: Из недавних сериал «Очень странные дела», в детстве любил «Холм одного дерева». Классическая школьная мелодрама.

Любимая книга?

Д.Р.: Надо почитать «Алхимика», наверное, крутая книга и была бы моей любимой. Даже не могу ответить на вопрос, я не много читаю.

Любимая группа?

Д.Р.: В период взросления мне нравился хардкор. Parkway Drive – австралийская группа, с которой я оказался на одной сцене в прошлом году. Они точно в списке любимых. Еще Alexisonfire. Список большой, но выделю эти две группы.

Деревня или город?

Д.Р.: Ох, сердце выберет оба. Пока я молод, холост и весел, пускай будет город. Мне нравятся крутые города, в них много энергии. Как только надоест быть молодым, деревня начнет привлекать куда больше.

Лето или зима?

Д.Р.: Лето! Я планирую в этой жизни выиграть титул и никогда не попадать в зиму. Ни дня не хочу провести в зиме, только лето. (Смеется).

Кого из гонщиков вы бы взяли на необитаемый остров и почему? (Даниэль отвечал на вопрос до столкновения с Максом Ферстаппеном в Венгрии)

Д.Р.: Наверное, Макса! Он молодой, веселый, любит выпить. У него хорошее чувство юмора. Юный и незрелый, и с ним я тоже начинаю себя таким чувствовать. Мы хорошо уживаемся, и еще он знает парочку хороших диджеев, которых наверняка притащил бы с собой.

А кого бы не взяли на остров?

Д.Р.: Точно никого из финнов. Они охрененно скучные. (Смеется).

Самый веселый напарник?

Д.Р.: Макс!

Лучший обгон?

Д.Р.: Наверное, обгон Феттеля в 2014-м в Монце, где я перекрестил траекторию (из Curva Grande через Variante Della Roggia). Было круто.

Лучшая гонка?

Д.Р.: Будапешт в 2014-м!

Самый странный вопрос, который вам задавали?

Д.Р.: Думаю, это был вопрос... Не подпишешь мою собаку? Потом девушка протянула мне собаку, чтобы я подписал ей ошейник. (Смеется).

Даниэль Риккардо о том, почему не взял бы финнов на необитаемый островХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 08:02      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Даниэль Риккардо: В третьем сегменте нас подвел тайминг
3-07-2016, 02:49, Спорт
Гонщик Red Bull Racing Даниэль Риккардо уверен, что, стартовав в гонке на Supersoft, он сможет отыграть позиции, проигранные из-за позднего перехода в квалификации на Ultrasoft. В начале третьего...
Подробнее
Приморская тхэквондистка завоевала путевку на Первенство мира
17-08-2016, 14:52, Спорт
10-14 августа в г. Нальчик (Республика Кабардино-Балкария) состоялось Первенство России по тхэквондо (WTF) среди юниоров и юниорок 1999-2001 гг.р. В соревнованиях, которые проходили на арене...
Подробнее
«Спартак-Приморье» в упорной борьбе проиграл «Университету-Югре» с трехочковой разницей
6-11-2015, 11:00, Спорт
Суперлига – Первый дивизион. «Университет-Югра» (Сургут) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 82:79 (25:19, 27:21, 18:10, 12:29) Первые очки в матче заработал воспитанник «Спартака-Приморье»,...
Подробнее
Галерея: Гран При Германии 2014, воскресенье
21-07-2014, 06:58, Спорт
...
Подробнее
Даниил Квят рассчитывает на финиш в десятке
16-03-2014, 18:20, Спорт
Даниил Квят, стартующий с восьмой позиции в дебютном Гран При Австралии, рассчитывает заработать очки. За десять минут до старта россиянин из Toro Rosso признался в интервью каналу Sky Sports, что...
Подробнее
«Африка Эко Рейс»:
13-01-2017, 19:56, Спорт
Участники «Африка Эко Рейс-2017» оставили позади десятый, предпоследний спецучасток ралли-марафона. Этап, который организаторы сделали кольцевым, оказался для спортсменов непростым, однако, несмотря...
Подробнее
Команда «Муниципальное управление» - победитель спартакиада трудящихся Артема
23-08-2016, 02:55, Спорт
Традиционное спортивное состязание среди работников различных отраслей АГО стартовало 19 августа на стадионе Угольщик. С напутственным словом выступили председатель городской думы Анатолий Бадель и...
Подробнее
«Адмирал» повторно одолел «Металлург»
21-11-2015, 01:07, Спорт
2:0, полет нормальный Набравший крейсерский ход "Адмирал" не собирался останавливаться на достигнутых шести победах в последних восьми матчах. Под очами губернатора края Владимира Миклушевского,...
Подробнее
В международном турнире «Московские звезды ушу» отличилась приморская спортсменка
24-02-2016, 04:42, Спорт
700 спортсменов из 17 стран мира приехали в Москву на второй международный турнир «Московские звезды ушу». Соревнования проходили с 20 по 22 февраля в недавно построенном Дворце ушу. «Большая...
Подробнее
Серджио Кампана поедет в предстоящем сезоне Auto GP за Zele Racing
23-03-2014, 17:10, Спорт
Серджио Кампана в новом сезоне продолжит карьеру в серии Auto GP, где будет защищать цвета команды Zele Racing. 27-летний гонщик уже не новичок в этом первенстве. Он дебютировал в соревнованиях,...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU