РСА: большинство водителей имеют скидку на ОСАГО - автоновости

Коэффициент бонус-малус (КБМ) менее единицы имеет 80,4 процентов российских водителей, подсчитали в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Все они имеют право на скидку по ОСАГО за безаварийную езду.

Во втором квартале этого года, число таких водителей увеличилось на 1,2%. По данным на конец первого квартала 2017 года скидку имели 49,5 млн человек (79,2%%), тогда как по состоянию на конец второго квартала 2017 года водителей со скидками насчитывается уже 50 млн человек (80,4%). Таким образом, за квартал число водителей со скидкой увеличилось на 500 тысяч.

По словам главы РСА Игоря Юргенса скидку более 20% (то есть КБМ составляет менее 0,8) по итогам II квартала 2017 года имеют 33% автомобилистов (20,6 млн человек). Максимальную скидку в размере 50% (КБМ 0,5) получили 14,62% водителей (9,088 млн человек).

С 1 декабря 2015 года РСА упростил порядок корректировки КБМ. Если автовладелец не согласен со значением КБМ, определенным при расчете стоимости ОСАГО, то он может обратиться в свою страховую компанию по действующему договору или в ту компанию, с которой планирует заключить новый договор, с соответствующим заявлением. Если по итогам проверки будет выявлено, что КБМ действительно применен неверно, компания исправит значение данного коэффициента. С начала действия упрощенного порядка этой процедурой воспользовались уже почти 1,8 млн автовладельцев – столько заявлений поступило в РСА от страховщиков.

В РСА говорят о необходимости своевременного предоставления данных об изменениях, которые были внесены в документы, используемые при составлении договора ОСАГО, например, если это касается смены паспортных данных или водительского удостоверения. При отсутствии корректной информации система АИС РСА не сможет правильно рассчитать коэффициент. Так, при изменении фамилии АИС не найдёт первоначальные данные и КБМ автоматически будет равен 1, как для нового водителя.

Также коэффициент может быть повышен, в ситуации, при которой водитель вписан в несколько полисов ОСАГО, среди которых есть и с "плохой" историей. Потерей повышающего коэффициента чреват и существенный перерыв в страховании или приобретение фальшивого полиса ОСАГО.