Названа сумма самого большого транспортного налога в России - автоновости
Названа сумма самого большого транспортного налога в России
Автор фото: фирма-производитель
Богатые тоже плачут, особенно платя налоги. Но их сумма не остановила богатого российского автовладельца, имеющего в собственности суперкар Bugatti Veyron Super Sport.
Судя по сумме налога, он зарегистрирован в Москве. Сумма ежегодного налога превышает 500 тысяч рублей, сообщили в Федеральной налоговой службе.
«…в качестве примера наибольшей суммы исчисленного налога с учетом повышающего коэффициента, равного 3, может рассматриваться пример расчета налога за автомобиль марки Bugatti с мощностью двигателя 1200 л. с. — 540 тыс. руб. за один налоговый период», — заявил представитель ведомства агентству RNS.
Суперкар Bugatti Veyron Super Sport был представлен в 2010 году. Его стоимость без учета таможенных платежей превышает 3 миллиона рублей. Согласно данным налогового калькулятора именно 540 тысяч рублей придется заплатить владельцу суперкара, зарегистрированному в Москве. А вот, был бы он зарегистрирован в Крыму, где действует минимальная ставка транспортного налога, то и заплатить пришлось бы «всего» 180 тысяч рублей.
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