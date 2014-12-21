Названа сумма самого большого транспортного налога в России - автоновости

Богатые тоже плачут, особенно платя налоги. Но их сумма не остановила богатого российского автовладельца, имеющего в собственности суперкар Bugatti Veyron Super Sport.

Судя по сумме налога, он зарегистрирован в Москве. Сумма ежегодного налога превышает 500 тысяч рублей, сообщили в Федеральной налоговой службе.

«…в качестве примера наибольшей суммы исчисленного налога с учетом повышающего коэффициента, равного 3, может рассматриваться пример расчета налога за автомобиль марки Bugatti с мощностью двигателя 1200 л. с. — 540 тыс. руб. за один налоговый период», — заявил представитель ведомства агентству RNS.

Суперкар Bugatti Veyron Super Sport был представлен в 2010 году. Его стоимость без учета таможенных платежей превышает 3 миллиона рублей. Согласно данным налогового калькулятора именно 540 тысяч рублей придется заплатить владельцу суперкара, зарегистрированному в Москве. А вот, был бы он зарегистрирован в Крыму, где действует минимальная ставка транспортного налога, то и заплатить пришлось бы «всего» 180 тысяч рублей.