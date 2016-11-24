Себастьен Лёб протестировал Citroen C3 на асфальте
Во вторник, 8 августа, девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Лёб вернулся за руль машины WRC. Француз вместе со своим верным штурманом Даниэлем Эленой протестировал машину Citroen C3 на асфальтовых дорогах в регионе Мозель и помог заводской команде в сборе важных данных в сухих и дождевых условиях.Как ожидается, вклад Лёба на тестах поможет Citroen прибавить в оставшихся четырёх этапах после провальных двух третей сезона.«Утром Себастьен предоставил интересную обратную связь, которая пригодится нам, если на Ралли Германия пойдёт дождь. Его технические знания очень помогут команде, – приводит слова руководителя Citroen Racing Ива Маттона официальный сайт WRC. – Пока решение не принято, но думаю, было бы интересно провести аналогичные сравнительные тесты на гравии. Посмотрим, насколько это позволит сделать рабочий график Лёба в WRX и ралли-рейдах».Интересно, что глава Citroen не исключил возможного возвращения легендарного француза в ралли.«В оставшейся части сезона-2017 нет никаких шансов на участие Лёба. Но прежде всего надо понять, какие у него планы, – продолжил Маттон. – На данный момент возможный следующий шаг – это тесты на гравии».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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