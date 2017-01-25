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Парковка в Ялте будет дороже, чем в Москве - автоновости

Парковка в Ялте будет дороже, чем в Москве - автоновостиПарковка в Ялте будет дороже, чем в Москве

Многие российские туристы по традиции отдыхают на Южном берегу Крыма, в том числе и курортной Ялте. Власти этого города готовят «сюрприз» местным жителям и отдыхающим: в ближайшее время стоимость платной парковки в Ялте будет пересмотрена в сторону увеличения.

Сегодня в Ялте действует 52 платные парковки, стоимость одного часа составляет 60 рублей, что сопоставимо с ценой в Москве между Бульварным и Садовом кольцами. Однако, в ближайшее время тариф будет пересмотрен в сторону увеличения. Власти говорят о катастрофической нехватки парковочных мест, а рост цен на парковку позволит увеличить машинооборот.

«Жители и гости города должны понимать, что парковка и стоянка – это разные вещи. На парковке должна проходить ротация машин. А когда парковка стоит дешево, люди бросают машины на целый день и уходят по своим делам или на работу. И это неправильно. В Ялте огромный дефицит парковочных мест. Даже в не сезон у нас не хватает порядка 29 тысяч паркомест. А в пик сезона эта цифра увеличивается втрое. Дабы избежать возможного транспортного коллапса, необходимо увеличить стоимость парковки, сохранив при этом льготы для определенных категорий граждан и местных жителей», - цитирует представителя отдел по вопросам промышленности, транспорта и связи Ялты официальный сайт муниципального образования.

При этом, если сейчас в Ялте действует единый тариф, то при увеличении стоимости власти планируют «зонировать» город на парковки: от бесплатных, до очень дорогих. Напомним, что плата за парковки в Ялте взимается в курортный сезон: зимой деньги за стоянку транспорта не взимаются.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 21:03      |      Категория:  Автоновости
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