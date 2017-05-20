Нико Хюлькенберг: В пятницу мы сделали все, что планировали
Пилот Renault Нико Хюлькенберг поделился своими впечатлениями от первого дня гоночного уик-энда в Монреале.По итогам второй тренировки Нико стал 12-м, но планирует улучшить этот результат в квалификации.Кими Райкконен стал лучшим по итогам пятницы в Монреале«Это была стандартная пятница для нас. Мы сделали все, что планировали сделать, – заявил немец. – В то же время мы можем внести некоторые изменения в работу автомобиля, чтобы он работал лучше. Кроме того, я ожидаю прибавления в темпе и от себя самого».Его напарник по команде Джолион Палмер довольствовался 16-й позицией.«В начале дня мы вынуждены были находить оптимальный баланс автомобиля. Но это нормальная ситуация, так как трасса была еще не обкатана, – сказал Палмер. – По ходу тренировок нам удалось добиться прогресса, и мы узнали много ценной информации о настройках и поведении шин.Думаю, что мы можем еще добавить. Я с нетерпением жду квалификации».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Кевин Магнуссен и его бывший менеджер не смогли разрешить споры мирным путем, и теперь обе стороны встретятся в суде. Датчанин перестал сотрудничать с Дорте Риис Мадсеном после потери своего места в...
После урагана «Патрисия», бушевавшего в Мексике на прошлой неделе, взоры участников Формулы 1 переключились на другое природное явление. В 75 км от автодрома имени братьев Родригес в Мехико проснулся...
Гонщик GP2 Антонио Джовинацци провел тестовую сессию за рулем симулятора Ferrari в Маранелло. В настоящий момент итальянец занимает вторую строчку в общем зачете серии, проигрывая 10 очков напарнику...
Пилот Sebastien Loeb Racing Меди Беннани выиграл главную гонку WTCC финального этапа сезона-2016 в Катаре. Главный заезд на автодроме Лосаил начался так же хаотично и сумбурно, как и первая гонка. На...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!