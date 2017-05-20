ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Нико Хюлькенберг: В пятницу мы сделали все, что планировали Пилот Renault Нико Хюлькенберг поделился своими впечатлениями от первого дня гоночного уик-энда в Монреале. По итогам второй тренировки Нико стал 12-м, но планирует улучшить этот результат в квалификации. Кими Райкконен стал лучшим по итогам пятницы в Монреале «Это была стандартная пятница для нас. Мы сделали все, что планировали сделать, – заявил немец. – В то же время мы можем внести некоторые изменения в работу автомобиля, чтобы он работал лучше. Кроме того, я ожидаю прибавления в темпе и от себя самого». Его напарник по команде Джолион Палмер довольствовался 16-й позицией. «В начале дня мы вынуждены были находить оптимальный баланс автомобиля. Но это нормальная ситуация, так как трасса была еще не обкатана, – сказал Палмер. – По ходу тренировок нам удалось добиться прогресса, и мы узнали много ценной информации о настройках и поведении шин. Думаю, что мы можем еще добавить. Я с нетерпением жду квалификации».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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