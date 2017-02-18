ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Андреас Миккельсен: Я волновался перед дебютом на тестах Citroen Новобранец заводской команды Citroen Андреас Миккельсен признал, что волновался перед первыми тестами за рулём машины C3, проведёнными в рамках подготовки к Ралли Сардиния. Победитель финального этапа прошлого сезона остался без места после ухода Volkswagen и начало чемпионата 2017 года провёл в классе WRC2, выступая на машине Skoda Fabia R5. Но теперь норвежец возвращается в главный класс в составе Citroen и заменит Стефана Лефевра. «Я немного волновался перед тестами по поводу того, смогу ли нормально себя чувствовать после пилотирования машины WRC2, – цитирует Миккельсена AUTOSPORT. – Но всё было в порядке, и я достаточно быстро привык к скорости C3 WRC. Если ты долгое время выступал на хорошем уровне, то проблем быть не должно. Взгляните на Элфина Эванса: он провёл целый сезон в WRC2, но вернулся и сходу показал лучшее время на спецучастке в Монте-Карло».



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На тестах, прошедших на юге Франции, Миккельсен проехал в общей сложности 290 км. «В целом тесты прошли нормально, – поделился впечатлениями норвежец. – Было очень здорово вернуться за руль действительно быстрой машины, какой, без сомнений, является C3 WRC. Меня тепло приняли в команде. Сотрудники предельно мотивированы и усиленно работают над тем, чтобы сделать машину ещё лучше. Надеюсь, я смогу внести свой вклад. Как я уже сказал, C3 WRC – быстрый автомобиль. Но можно сделать его ещё быстрее». Боевой дебют Миккельсена за рулём Citroen C3 состоится уже в ближайшие выходные на Ралли Сардиния. «Важно двигаться вперёд шаг за шагом, – продолжил он. – Одного дня на тестах недостаточно для того, чтобы полностью разобраться в особенностях машины. Мне удалось добиться определенного прогресса, но чтобы ехать действительно быстро, нужно быть полностью уверенным в автомобиле в любой ситуации. Я пока не до конца знаком с этой машиной, что может помешать мне провести Ралли Сардиния на высоком уровне».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:51 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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