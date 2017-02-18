ЗНАКОМСТВА
КРАСОТА
ЗДОРОВЬЕ
ТУРИЗМ
АВТОНОВОСТИ
НОВОСТИ СПОРТА
Андреас Миккельсен: Я волновался перед дебютом на тестах Citroen
Новобранец заводской команды Citroen Андреас Миккельсен признал, что волновался перед первыми тестами за рулём машины C3, проведёнными в рамках подготовки к Ралли Сардиния.
Победитель финального этапа прошлого сезона остался без места после ухода Volkswagen и начало чемпионата 2017 года провёл в классе WRC2, выступая на машине Skoda Fabia R5. Но теперь норвежец возвращается в главный класс в составе Citroen и заменит Стефана Лефевра.
«Я немного волновался перед тестами по поводу того, смогу ли нормально себя чувствовать после пилотирования машины WRC2, – цитирует Миккельсена AUTOSPORT. – Но всё было в порядке, и я достаточно быстро привык к скорости C3 WRC. Если ты долгое время выступал на хорошем уровне, то проблем быть не должно.
Взгляните на Элфина Эванса: он провёл целый сезон в WRC2, но вернулся и сходу показал лучшее время на спецучастке в Монте-Карло».
© autosport.com
На тестах, прошедших на юге Франции, Миккельсен проехал в общей сложности 290 км.
«В целом тесты прошли нормально, – поделился впечатлениями норвежец. – Было очень здорово вернуться за руль действительно быстрой машины, какой, без сомнений, является C3 WRC.
Меня тепло приняли в команде. Сотрудники предельно мотивированы и усиленно работают над тем, чтобы сделать машину ещё лучше. Надеюсь, я смогу внести свой вклад.
Как я уже сказал, C3 WRC – быстрый автомобиль. Но можно сделать его ещё быстрее».
Боевой дебют Миккельсена за рулём Citroen C3 состоится уже в ближайшие выходные на Ралли Сардиния.
«Важно двигаться вперёд шаг за шагом, – продолжил он. – Одного дня на тестах недостаточно для того, чтобы полностью разобраться в особенностях машины. Мне удалось добиться определенного прогресса, но чтобы ехать действительно быстро, нужно быть полностью уверенным в автомобиле в любой ситуации.
Я пока не до конца знаком с этой машиной, что может помешать мне провести Ралли Сардиния на высоком уровне».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
18-02-2017, 16:05, Спорт 14 февраля в Турине прошло мероприятие, посвященное 110-летнему юбилею Pirelli в автоспорте и старту нового гоночного сезона. Годовщину широко отметили в Национальном автомобильном музее Турина, где...
3-02-2016, 14:07, Спорт 05-07 февраля 2016 года пройдет Зимний фестиваль городского округа Спасск-Дальний «Готов к труду и обороне». Спортивная афиша: Программа соревнований: 05 февраля филиал Снайпер (ул. Уборевича, 3)...
27-05-2017, 03:45, Спорт Элио Кастроневес возглавил так называемый карбюраторный день, заключительную тренировку перед 101-й в истории гонкой 500 миль Индианаполиса. Средняя скорость лучшего круга трёхкратного победителя...
12-05-2016, 10:54, Спорт Пилот Mercedes Нико Росберг считает, что благодаря ограничению радиопереговоров болельщики больше не называют гонщиков марионетками, управляемыми командой. Перед стартом сезона-2016 была обновлена...
28-05-2016, 18:03, Спорт Во Владивостоке состоялась отчетно-выборная конференция региональной общественной организации «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Приморском крае» (ФСЛПОДАПК), основным...
24-11-2014, 11:11, Спорт Наша «Приморочка», одержав и вторую победу в Куйбышеве над «Олимпом», закрепилась на первом месте и оторвалась от ближайших преследователей на 6 очков. Следующие матчи наша команда проведет на...
13-10-2016, 12:02, Спорт Сегодня пилот Mercedes Нико Росберг провел первый из двух тестовых дней новых шин Pirelli на автодроме в Барселоне. Нико тестировал новые шины итальянского производителя на модифицированном...
9-06-2015, 11:53, Спорт Лидер турнирной таблицы чемпионата Formula E Нельсон Пике-младший в предстоящий уик-энд выступит в молодёжной американской серии IndyLights в составе команды Carlin на городской трассе в Торонто. В...
3-12-2014, 02:06, Спорт Себастьян Феттель попрощался с командой Red Bull Racing, правда, главного подарка не получил: ему придется подождать того момента, когда он покинет Ferrari....
17-09-2014, 07:46, Спорт В предстоящую пятницу, 19 сентября, во Владивостоке стартует чемпионат города по шахматам среди мужчин и женщин. Турнир проводится при поддержке администрации города Владивостока. «Ожидается, что в...