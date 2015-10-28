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BMW остановила разработки третьей i-модели - автоновости

BMW остановила разработки третьей i-модели - автоновостиBMW остановила разработки третьей i-модели

Автор фото: фирма-производитель

Пока в линейки экологически-чистых автомобилей BMW «i» всего две модели: компактный электрический хэтчбек i3 и гибридное купе i8. Планировалось, что компания сделает третью, более практичную модель, которая получит индекс i5. Но в концерне приняли решение приостановить работы над ней и сосредоточиться на других проектах

В первую очередь в BMW решили создать гибридные версии BMW X3 и BMW 4-Series Gran Coupe. Эти модели могут стать очень популярными в Китае, где правительство решило бороться с машинами с традиционными двигателями, а гибриды позволят увеличить продажи. Также BMW активно работает над проектом iNEXT: продвинутой системой автономного вождения следующего поколения.

BMW i5 планировалось построить на базе седана пятой серии, но сделать модель более практичной и семейной. Руководство концерна подтверждало информацию о том, что такая модель появится, BMW даже запатентовала несколько вариантов кузова i5.

Однако в прошлом году подразделение BMW I было реформировано и его основной задачей вместо разработки электромобилей стало создание автономных систем вождения, подключенных автомобилей и других технологических систем.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 12:44      |      Категория:  Автоновости
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