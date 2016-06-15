Мария Кислухина готовится к Первенству Европы по парусному спорту

Бронзовая призерка недавно прошедшего в Сочи Кубка России в олимпийских классах яхт, победительница в своем возрасте, 17-летняя Мария Кислухина готовится к Первенству Европы. Престижные соревнования состоятся в июле в г. Гданьск (Польша), а пока Мария отрабатывает технику руления и работу с парусами на родной акватории во Владивостоке под руководством своего опытного и именитого наставника Михаила Уткина и параллельно сдает в школе ЕГЭ.

Маша Кислухина занимается в детской парусной секции яхт-клуба «Семь футов» с 10 лет. По словам тренера, высокий результат на Кубке России – это закономерность. Свою первую большую награду она завоевала на Первенстве мира в г. Карацу (Япония), где Мария стала первой среди девушек до 16 лет и пятой в абсолютном зачете. И далее результаты только прогрессировали.

- Машу всегда отличало два главных качества – упорство и трудолюбие, - рассказывает наставник. - Даже если у нее неудачные выходы на первый знак, она продолжает бороться, не сдается, собирается и к концу гонки, как правило, улучшает показатели, что часто является неожиданным для ее соперниц.

На Кубке России Мария выступала в классе «Лазер-радиал». Юная яхтсменка в прошлом году пересела на новый для себя класс яхты и теперь ей приходится бороться с опытными соперницами. Маша признается, что ей это дается очень непросто, тем не менее результат на общероссийских соревнованиях порадовал и ее саму, и тренера. Сейчас Маша является первым номером в молодежной сборной России по парусному спорту и в рейтинге спортсменов, отобранных на Первенство Европы 2017.

Нужно отметить, что гонщица из Владивостока реально оценивает свои силы и возможности. На соревнованиях в Польше Маша рассчитывает попасть в топ-10, но понимает, что для такой серьезной цели нужно интенсивно готовиться.

Задачи тренера и его воспитанницы на этот сезон – достойно выступить на Первенстве Европы, отобраться на Первенство мира, по окончании отгоняться на Первенстве России, попасть в состав молодежной сборной России и достойно выступить на Чемпионате России в олимпийских классах яхт, показав таким образом, что спортсменка способна гоняться во «взрослом» флоте. А дальше планы на летнюю Олимпиаду 2020 года в японском Токио, попасть туда у Маши есть все шансы.





Пресс-служба яхт-клуба «Семь футов»





