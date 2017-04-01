ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ У Ники Хейдена серьёзное повреждение головного мозга Чемпион MotoGP 2006 года Ники Хейден получил тяжелое поврежденние головного мозга, говорится в медицинском заключении, опубликованном в четверг днём. Американец был доставлен в отделение интенсивной терапии в больнице Буфалини в Чезене после того, как его сбила машина во время велопрогулки с друзьями в среду. В заявлении, выпущенном в 18:00 по московскому времени, сказано, что состояние Хейдена остаётся критическим: диагностирована тяжёлая травма головного мозга, и от дальнейших прогнозов врачи воздерживаются. Мир авто и мотоспорта поддерживает Ники Хейдена Рядом с Ники с самого начала находилась его невеста Джекки, а сегодня из США прилетели мама Роуз и младший брат Томми, передаёт AUTOSPORT. «Со вчерашнего дня приходят очень плохие новости, – сказал друг Хейдена и его бывший напарник Валентино Росси. – Я сразу же поговорил с моим знакомым врачом, и он сказал, что с самого начала ситуация была очень тяжелой. Теперь, по прошествии времени, становится понятно, что это действительно так. Это ужасно, потому что Ники – талантливый гонщик, чемпион мира, а также очень хороший парень. Это очень плохая ситуация, но все мы надеемся на лучшее». Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 16:00 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Российский экипаж Алексея Лукьянюка и Алексея Арнаутова завершил второй день стартового этапа чемпионата Европы по ралли на первой позиции в общем зачёте. Остальные три российских дуэта также успешно... Подробнее Убедительной победой хозяев завершился во Владивостоке товарищеский матч между "Лучом-Энергией" и харбинским клубом "Итэн", проходивший 6 сентября в рамках китайско-российского фестиваля физкультуры... Подробнее Пилот Citroen Racing Хосе-Мария Лопес добыл уверенную победу в главной гонке WTCC в Шанхае. В сравнении с гонкой открытия, которая изобиловала гоночными инцидентами и обгонами, второй заезд прошел в... Подробнее Пилот Sauber Маркус Эрикссон отметил, что в настоящий момент в Формулу 1 идет огромный наплыв юных гонщиков, на которых есть спрос. Макс Ферстаппен дебютировал в Больших Призах в 2015-м в составе... Подробнее Двойной победой воспитанников ЦПЮФ "Луч-Энергия" завершилось первенство Приморского края по мини-футболу среди юношей 2001-2002 годов рождения. По итогам финального этапа соревнований золотые медали... Подробнее Когда в игру вступает невезение, даже самая тщательная подготовка команды к очередному Гран При может пойти прахом, считает Джонатан Нобл... Подробнее Руководитель менеджмента Ф1 Берни Экклстоун сообщил, что на сезон-2017 рассматривается вариант проведения субботней гонки вместо привычной квалификации. 85-летний функционер и президент FIA Жан Тодт... Подробнее XV всероссийский турнир по вольной борьбе на призы ректора ДВФУ открылся в кампусе университета на о. Русский 12 апреля. В течение двух дней 120 сильнейших спортсменов из городов Дальнего Востока и... Подробнее С 22 по 26 декабря в Красноярске наша «Приморочка» в ранге действующего бронзового призера в третий раз примет участие в Кубке Сибири и Дальнего Востока памяти заслуженного тренера СССР Ольги... Подробнее Руководитель команды Toro Rosso Франц Тост похвалил своего подопечного Макса Ферстаппена за блестящую работу на Гран При США, где он финишировал четвертым.... Подробнее