У Ники Хейдена серьёзное повреждение головного мозга
Чемпион MotoGP 2006 года Ники Хейден получил тяжелое поврежденние головного мозга, говорится в медицинском заключении, опубликованном в четверг днём.Американец был доставлен в отделение интенсивной терапии в больнице Буфалини в Чезене после того, как его сбила машина во время велопрогулки с друзьями в среду.В заявлении, выпущенном в 18:00 по московскому времени, сказано, что состояние Хейдена остаётся критическим: диагностирована тяжёлая травма головного мозга, и от дальнейших прогнозов врачи воздерживаются.Мир авто и мотоспорта поддерживает Ники ХейденаРядом с Ники с самого начала находилась его невеста Джекки, а сегодня из США прилетели мама Роуз и младший брат Томми, передаёт AUTOSPORT.«Со вчерашнего дня приходят очень плохие новости, – сказал друг Хейдена и его бывший напарник Валентино Росси. – Я сразу же поговорил с моим знакомым врачом, и он сказал, что с самого начала ситуация была очень тяжелой. Теперь, по прошествии времени, становится понятно, что это действительно так.Это ужасно, потому что Ники – талантливый гонщик, чемпион мира, а также очень хороший парень.Это очень плохая ситуация, но все мы надеемся на лучшее».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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