Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

У Ники Хейдена серьёзное повреждение головного мозга

Чемпион MotoGP 2006 года Ники Хейден получил тяжелое поврежденние головного мозга, говорится в медицинском заключении, опубликованном в четверг днём.

Американец был доставлен в отделение интенсивной терапии в больнице Буфалини в Чезене после того, как его сбила машина во время велопрогулки с друзьями в среду.

В заявлении, выпущенном в 18:00 по московскому времени, сказано, что состояние Хейдена остаётся критическим: диагностирована тяжёлая травма головного мозга, и от дальнейших прогнозов врачи воздерживаются.

Мир авто и мотоспорта поддерживает Ники Хейдена

Рядом с Ники с самого начала находилась его невеста Джекки, а сегодня из США прилетели мама Роуз и младший брат Томми, передаёт AUTOSPORT.

«Со вчерашнего дня приходят очень плохие новости, – сказал друг Хейдена и его бывший напарник Валентино Росси. – Я сразу же поговорил с моим знакомым врачом, и он сказал, что с самого начала ситуация была очень тяжелой. Теперь, по прошествии времени, становится понятно, что это действительно так.

Это ужасно, потому что Ники – талантливый гонщик, чемпион мира, а также очень хороший парень.

Это очень плохая ситуация, но все мы надеемся на лучшее».

У Ники Хейдена серьёзное повреждение головного мозгаХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 16:00      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Алексей Лукьянюк лидирует на Ралли Азорских островов, Каетанович сошёл
1-04-2017, 08:02, Спорт
Российский экипаж Алексея Лукьянюка и Алексея Арнаутова завершил второй день стартового этапа чемпионата Европы по ралли на первой позиции в общем зачёте. Остальные три российских дуэта также успешно...
Подробнее
7-09-2014, 17:48, Спорт
Убедительной победой хозяев завершился во Владивостоке товарищеский матч между "Лучом-Энергией" и харбинским клубом "Итэн", проходивший 6 сентября в рамках китайско-российского фестиваля физкультуры...
Подробнее
Хосе-Мария Лопес, Иван Мюллер и Меди Беннани оккупировали для Citroen пьедестал почета главной гонки в Китае
25-09-2016, 19:59, Спорт
Пилот Citroen Racing Хосе-Мария Лопес добыл уверенную победу в главной гонке WTCC в Шанхае. В сравнении с гонкой открытия, которая изобиловала гоночными инцидентами и обгонами, второй заезд прошел в...
Подробнее
Маркус Эрикссон: Сейчас в Ф1 пошла мода на юных пилотов
20-12-2016, 00:02, Спорт
Пилот Sauber Маркус Эрикссон отметил, что в настоящий момент в Формулу 1 идет огромный наплыв юных гонщиков, на которых есть спрос. Макс Ферстаппен дебютировал в Больших Призах в 2015-м в составе...
Подробнее
9-04-2014, 13:00, Спорт
Двойной победой воспитанников ЦПЮФ "Луч-Энергия" завершилось первенство Приморского края по мини-футболу среди юношей 2001-2002 годов рождения. По итогам финального этапа соревнований золотые медали...
Подробнее
Маленькая резиновая трубочка ценою в титул?
5-04-2014, 20:00, Спорт
Когда в игру вступает невезение, даже самая тщательная подготовка команды к очередному Гран При может пойти прахом, считает Джонатан Нобл...
Подробнее
Субботняя гонка вместо квалификации?
9-04-2016, 05:59, Спорт
Руководитель менеджмента Ф1 Берни Экклстоун сообщил, что на сезон-2017 рассматривается вариант проведения субботней гонки вместо привычной квалификации. 85-летний функционер и президент FIA Жан Тодт...
Подробнее
Вольники сражаются в мастерском турнире за призы ректора ДВФУ. Фоторепортаж
13-04-2014, 06:40, Спорт
XV всероссийский турнир по вольной борьбе на призы ректора ДВФУ открылся в кампусе университета на о. Русский 12 апреля. В течение двух дней 120 сильнейших спортсменов из городов Дальнего Востока и...
Подробнее
«Приморочка» стартует в Кубке Сибири и Дальнего Востока
23-12-2015, 07:06, Спорт
С 22 по 26 декабря в Красноярске наша «Приморочка» в ранге действующего бронзового призера в третий раз примет участие в Кубке Сибири и Дальнего Востока памяти заслуженного тренера СССР Ольги...
Подробнее
Франц Тост: Ферстаппен провел экстраординарную гонку
26-10-2015, 21:08, Спорт
Руководитель команды Toro Rosso Франц Тост похвалил своего подопечного Макса Ферстаппена за блестящую работу на Гран При США, где он финишировал четвертым....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU