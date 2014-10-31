ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ «Хорошо, оставь меня в покое!» Как Даниил Квят скопировал Кими Райкконена в Барселоне Предлагаем вашему вниманию подборку лучших радиопереговоров с Гран При Испании от F1Fanatic. «В повороте произошёл контакт. Не знаю, всё ли у меня в порядке. Кажется, прокол колеса». Фелипе Масса не сразу после контакта с Фернандо Алонсо понял, что получил прокол переднего левого колеса.



«Непросто идти в одном темпе с ним». В начале гонки Льюис Хэмилтон изо всех сил старался поддерживать темп лидировавшего Себастьяна Феттеля, о чём честно сказал команде. Mercedes: «Это важный момент гонки, Льюис, покажи всё, на что ты способен» Команда «Hammer Time» прозвучала для Хэмилтона на 12-м круге, когда началась первая волна пит-стопов. Ferrari: «Очень хороший круг, продолжай в том же духе». На втором отрезке дистанции Себастьян Феттель был очень быстр в частности, из-за выбора Soft, тогда как Льюис Хэмилтон выбрал более жёсткий Medium.



Фелипе Масса: «Невероятно, он просто въехал в меня. Это безумие.

Гоночный инженер: «Окей, понял. С машиной всё в порядке?»

Масса: «Я не знаю. Немного странное ощущение». Стоффель Вандорн: «Я столкнулся с Массой. Извините». Второй раз за гонку Фелипе Масса не поделил трассу с одним из соперников, которым на этот раз оказался Стоффель Вандорн. Red Bull Racing: «Даниэль, в пятом и шестом поворотах жёлтые флаги. Боттас остановился. Он стоит на обочине. Осторожно в шестом повороте». Наверняка, эти слова гоночного инженера вызвали у Даниэля Риккардо улыбку, ведь сход Боттаса означал, что он поднялся на третье место, и для него открылся путь к первому подиуму в сезоне-2017. «Я должен оторваться от него. В конце гонки он будет быстрее».



Хэмилтон обогнал Феттеля в сражении за лидерство, но борьба за победу на этом ещё не закончилась. Ferrari: «У него могут возникнуть проблемы с перегревом шин».

Феттель: «Это могло произойти несколько кругов назад, когда он находился позади меня». Ferrari: «Как насчёт перехода на план C?»

Феттель: «Не знаю. Кажется, у него всё в порядке с шинами». Гоночный инженер: «Верляйн получил пятисекундный штраф. Нам нужно сократить отставание».

Даниил Квят: «Хорошо, оставь меня в покое!» Прямо в стиле Кими Райкконена ответил Квят команде, когда за 12 кругов до финиша его призвали сократить отставание от шедшего седьмым Паскаля Верляйна, получившего пятисекундый штраф за игнорирование указателя при въезде на пит-лейн. Себастьян Феттель: «Почему каждый раз это именно Масса?»

Фелипе Масса: «Думаю, он должен бояться меня». Как и двумя неделями ранее в Сочи, в конце гонки Масса оказался в качестве кругового, и вновь у него произошла небольшая стычка с Себастьяном Феттелем.

Радиообмен после финиша

Mercedes: «Ты сделал это, Льюис. Какая гонка! Потрясающий пилотаж».

Льюис Хэмилтон: «Парни, что я могу сказать? Фантастическая работа в этот уик-энд. Большое спасибо. Стратегия, пит-стопы – весь уик-энд был великолепен».

Mercedes: «Спасибо, Льюиc, отличный пилотаж и великолепные обгоны». Ferrari: «Вторая позиция, Себастьян. Сильное выступление». Red Bull Racing: «Отличная работа, третье место. Хорошее пилотирование».

Даниэль Риккардо: «Спасибо, парни. Медоед согласен на то, что есть». Sauber: «Восьмое место, Паскаль. Отличная гонка! Супер!»

Паскаль Верляйн: «Отличная работа. Большое спасибо. Великолепная стратегия. Ууухуу!»

Sauber: «Только разговаривай с нами, когда это нужно! Отличная гонка».

Паскаль Верляйн: «Жаль, что так вышло с пит-стопом, но я опоздал».

Sauber: «Теперь это не проблема. Ты проделал хорошую работу, чтобы остаться впереди Магнуссена и группы пилотов за ним». Гоночный инженер: «Очень хорошая работа, я очень рад, чтобы мы набрали это очко».

Даниил Квят: «А разве не два очка?»

Гоночный инженер: «Да, так и есть».

Даниил Квят: «Спасибо, я горжусь тобой».

Гоночный инженер: «Да, очень хорошо. Я очень доволен. Верляйн атаковал в конце и смог оторваться. Но это уже не важно».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:51 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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