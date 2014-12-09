ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Чейз Кэри: Мы не просили пригласить мальчика с трибуны, Ferrari сделала это сама Встреча маленького болельщика Кими Райкконена со своим кумиром в Барселоне была бы невозможна при прежнем руководстве Формулы 1, так считает исполнительный директор Чейз Кэри. Шестилетний Тома Данель очень расстроился, когда финский гонщик сошёл уже на первом круге после столкновения с Максом Ферстаппеном. Плачущий мальчик попал в объективы телекамер и ещё до финиша гонки вместе с родителями был приглашён в паддок. Как юный болельщик Ferrari Тома прославился на весь мир «СМИ только и писали про мальчика с трибуны. Ferrari пригласили его сами, почувствовав свободу, которой не было ещё год назад, – цитирует Кэри AUTOSPORT. – Я не просил их найти этого мальчика. Они сделали это самостоятельно, посчитав, что это будет особенный момент. Так и получилось». В Барселоне Liberty Media представила ряд новых развлечений для болельщиков, как, например, поездка на двухместной машине Формулы 1 и катание на зиплайне. Всё это вкупе с борьбой Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля за победу оставило Кэри очень довольным.



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«Мы не организовывали никаких грандиозных событий, но ряд мероприятий, как сказали почти все, стал глотком свежего воздуха и добавил эмоций. Мы встретили колоссальный уровень энтузиазма, которого прежде никогда не было», – продолжил Кэри. При этом Чейз добавил, что, к примеру, продажа сувенирной продукции давно устарела и напоминает карнавал 20-летней давности. Также исполнительный директор Формулы 1 рассказал, что в настоящее время приоритетом является развлечение болельщиков. «Вероятно, можно было бы продать зиплайн спонсорам и получить прибыль, – сказал он. – Мы этого не сделали, но я вполне себе представляю, что спонсоры захотят ассоциироваться с этим. Если всё делать правильно, мы должны зарабатывать, а не тратить деньги при создании платформы. Аудитория превышает 100 тысяч человек, у нас есть телевидение, соцсети, в которых публикуются фотографии с подобных мероприятий. Есть много людей, которые хотят воспользоваться этим, что даёт нам возможность зарабатывать», – заявил Чейз.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:48 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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