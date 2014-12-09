Чейз Кэри: Мы не просили пригласить мальчика с трибуны, Ferrari сделала это сама

Накануне предстоящего сезона Больших Призов технический регламент не претерпел серьезных изменений, но при этом остались области, в которых команды могут прибавить. Технический эксперт AUTOSPORT Гэри...
29 ноября «Спартак-Приморье» во Владивостоке будет принимать БК «Самара». Начало матча в 20:00 (13:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный. Представляем соперника. БК «Самара» (Самарская область) БК...
Команда Polestar Cyan Racing провела серию многообещающих тестов Volvo S60 в рамках подготовки к сезону-2016. В составе шведской команды есть три местных пилота по развитию: Тед Бьорк, Фредрик Экблом...
Главный технический специалист Red Bull Racing Эдриан Ньюи считает, что австрийскую команду пытаются выжить из Формулы 1. Коллектив из Милтон-Кинса переживает не лучшие времена: на следующий сезон у...
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