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Чейз Кэри: Мы не просили пригласить мальчика с трибуны, Ferrari сделала это сама

Встреча маленького болельщика Кими Райкконена со своим кумиром в Барселоне была бы невозможна при прежнем руководстве Формулы 1, так считает исполнительный директор Чейз Кэри.

Шестилетний Тома Данель очень расстроился, когда финский гонщик сошёл уже на первом круге после столкновения с Максом Ферстаппеном. Плачущий мальчик попал в объективы телекамер и ещё до финиша гонки вместе с родителями был приглашён в паддок.

Как юный болельщик Ferrari Тома прославился на весь мир

«СМИ только и писали про мальчика с трибуны. Ferrari пригласили его сами, почувствовав свободу, которой не было ещё год назад, – цитирует Кэри AUTOSPORT. – Я не просил их найти этого мальчика. Они сделали это самостоятельно, посчитав, что это будет особенный момент. Так и получилось».

В Барселоне Liberty Media представила ряд новых развлечений для болельщиков, как, например, поездка на двухместной машине Формулы 1 и катание на зиплайне. Всё это вкупе с борьбой Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля за победу оставило Кэри очень довольным.
Чейз Кэри: Мы не просили пригласить мальчика с трибуны, Ferrari сделала это сама
© autosport.com

«Мы не организовывали никаких грандиозных событий, но ряд мероприятий, как сказали почти все, стал глотком свежего воздуха и добавил эмоций. Мы встретили колоссальный уровень энтузиазма, которого прежде никогда не было», – продолжил Кэри.

При этом Чейз добавил, что, к примеру, продажа сувенирной продукции давно устарела и напоминает карнавал 20-летней давности.

Также исполнительный директор Формулы 1 рассказал, что в настоящее время приоритетом является развлечение болельщиков.

«Вероятно, можно было бы продать зиплайн спонсорам и получить прибыль, – сказал он. – Мы этого не сделали, но я вполне себе представляю, что спонсоры захотят ассоциироваться с этим.

Если всё делать правильно, мы должны зарабатывать, а не тратить деньги при создании платформы. Аудитория превышает 100 тысяч человек, у нас есть телевидение, соцсети, в которых публикуются фотографии с подобных мероприятий. Есть много людей, которые хотят воспользоваться этим, что даёт нам возможность зарабатывать», – заявил Чейз.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:48      |      Категория:  Все новости » Спорт
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