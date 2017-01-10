ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Энтони Дэвидсон озадачен разницей в скорости между двумя машинами Toyota в Спа Энтони Дэвидсон призвал Toyota найти объяснение большой разнице в скорости между машинами заводской команды на минувшем этапе WEC в Спа. Британец и его товарищи экипажу Себастьен Буэми и Казуки Накаджима одержали победу, однако произошло это во многом благодаря везению с режимами жёлтых флагов. По чистой скорости их напарники Майк Конвей и Камуи Кобаяши были гораздо быстрее и лидировали по ходу большей части шестичасового марафона. Себастьен Буэми: Экипаж №7 больше заслуживал эту победу «С самого начала мы проигрывали от шести до семи десятых на круге, – цитирует Дэвидсона AUTOSPORT. – Их машина явно была лучше, и эта общая тенденция наблюдалась на протяжении всей недели. Нам приходилось больше экономить топливо, и Себастьен отметил, что создалось ощущение, будто у них было больше мощности. Мы даже скопировали их настройки в квалификации, но все равно отстали на 0,6-0,7 секунды. На тренировке я терял относительно Майка от четырёх до пяти десятых секунды на участке от первого поворота до вершины холма [Eau Rouge] при том, что атаковал в полную силу! Это настоящая загадка. Да, в прошлом сезоне мы видели большую разницу в скорости между двумя машинами Porsche, но у нас никогда раньше такого не было». Вице-президент Toyota Motorsport Роб Леупен признал, что пока нет объяснения нехватке скорости машины #8. «Мы должны проанализировать данный вопрос. Это одна из основных задач перед тем, как мы отправимся в Ле-Ман и на следующие тесты, – сказал он. – Было немного удивительно видеть такой большой разрыв в тренировках и квалификации. Хорошо, что мы в итоге заняли два первых места, но нам повезло. Потому нужно найти основную причину нехватки темпа».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:44 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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