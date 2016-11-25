Льюис Хэмилтон – самый богатый спортсмен Великобритании
Трёхкратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон является самым богатым спортсменом Великобритании.Гонщик Mercedes, состояние которого оценивается в 131 млн фунтов стерлингов, возглавил рейтинг Sunday Times. Лишь за последний год Хэмилтон заработал свыше 25 млн.Второе место в рейтинге занимает футболист Златан Ибрагимович со 110 млн, тогда как третьим является ещё один игрок в футбол Уэйн Руни – 93 млн.Четвёртым, по версии Sunday Times, идет чемпион Формулы 1 2009 Дженсон Баттон, который завершил карьеру в «Королевских гонках», но вернётся за руль на один этап в Монако. Финансовое состояние англичанина оценивается в 86 млн.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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