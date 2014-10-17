Приморские и хабаровские легкоатлеты завоевали по девять золотых медалей

В первенстве Приморской региональной общественно-государственной организации (ПРОГО) Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» по легкой атлетике «Приморская весна» приняли участие 250 спортсменов из Хабаровского края, Еврейской автономной, Сахалинской и Амурской областей и Приморья. Эти соревнования проводились в 29-ый раз и открыли новый легкоатлетический сезон на владивостокском стадионе «Динамо».

В программе «королевы спорта» бег на 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 метров, 110 и 400 метров с барьерами, 2000 с препятствиями, толкание ядра, прыжки в длину и высоту, тройной прыжок и эстафета 4 по 100 метров. Проверить свою подготовку к сезону предстояло учащимся 15-17 лет, для которых этот год – год XIII-ой летней Спартакиады учащихся России. Поэтому конкуренция между дальневосточниками еще более усилилась.

Приморский край представляли три команды из Владивостока: сборная, ДЮСШ «Старт» и «Богатырь», и команды из Уссурийска, Спасска-Дальнего и Артема.

Приморские легкоатлеты по итогам соревнований завоевали девять золотых медалей. Дважды отличился Семен Ширыхалов, выиграв финалы на 100 и 200 м, причем в суперспринте показал очень хорошее время – 10.92 секунды. На этой же дистанции первой была и Марина Буцева. В прыжках в длину лучший результат показала Дарья Белогузова, в высоту – Вера Боева (160 см) и Альберт Кириллов (190 см).

Не было равных приморцам и в беге на 400 м с барьерами. Победили Софья Федюнина (все вышеперечисленные спортсмены из Владивостока) и уссуриец Даниил Гаак. Земляк последнего Глеб Купянский не имел равных в коротком беге с барьерами (110 м). Оба «золота» в беге с препятствиями на дистанции 2000 м оказались нашими: отличились Кирилл Базыль (Спасск-Дальний) и Полина Воронина (Артем).

Семь первых мест у комсомольчан, которые завоевали София Врублевская (3000 м), Валерия Лабутина (200 и 400 м), Вячеслав Максимов (400 м), Анастасия Дудко (800 м и 1500 м) и Владимир Сухарев (1500 м).

В метании ядра среди девушек победила хабаровчанка Дарья Глебова. Ее землячка Вероника Ануфриева отличилась в беге на 100 м с барьерами. Сахалинец Матвей Кожаров первым финишировал в беге на 800 м.

В командном зачете первое место у владивостокской ДЮСШ «Старт», второй стала ДЮСШ Комсомольска-на-Амуре, третьей – ДЮСШ «Максимум» из Хабаровска.





Владимир Анисимов, главный судья соревнований:

- Это первый старт на улице, открытие сезона. Он станет очередным этапом подготовки к первенству края, которое пройдет 3-5 мая в зачет краевого этапа XIII-ой летней спартакиады учащихся. Уже 18-20 мая состоится дальневосточный этап спартакиады в Хабаровске, где необходимо занять первое или второе командное место, чтобы пройти в финал, который состоится в Майкопе.





Владимир Болдырев, фото автора