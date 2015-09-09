ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Ромен Грожан: Не знаю, почему Палмер повернул в мою сторону Гонщик Haas Ромен Грожан прокомментировал столкновение с Джолионом Палмером во втором повороте Сочи Автодрома, которое привело к сходу обоих. «Я отлично стартовал и на торможении оказался внутри рядом с Палмером. Не знаю, почему он повернул в меня. Он ударил мою машину, потерял управление и снова ударил, – цитирует Грожана пресс-служба Haas. – Автомобиль получил серьёзные повреждения, и на этом гонка для меня была завершена. Я очень надеялся оценить работу, проделанную по ходу уик-энда, и проехать гоночную дистанцию, чтобы понять, что можно сделать перед следующим этапом. Скорее всего, мы не набрали бы очки, но всегда полезно оценить результаты работы». Напарник француза Кевин Магнуссен финишировал 13-м. «Лучше как можно скорее забыть об этом гоночном уик-энде, но мы вынесем урок, – сказал датчанин. – Три предыдущие гонки прошли для нас неплохо, но в этот раз по определённым причинам мы оказались не столь конкурентоспособны. Из любой ситуации нужно делать выводы, но я не думаю, что этот Гран При является показательным и так пройдёт остальная часть сезона. При столь плотной борьбе в средней группе любая ошибка отбрасывает вас далеко назад. Результат не идеальный, но теперь я сосредоточусь на следующем этапе и дальнейшей части сезона». Текстовую трансляцию гонки Гран При России с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 16:04 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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