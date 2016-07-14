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Kia построит завод в Индии - автоновости
14-07-2016, 00:09, Автоновости Автономный минивэн Nissan Serena появится в продаже уже в августе этого года....
2-03-2016, 04:53, Автоновости «Гугломобиль» столкнулся с пассажирским автобусом. Пострадавших нет....
8-02-2014, 10:23, Автоновости Согласно статистическим данным, предоставленным МЧС России, количество крупных ДТП в России в ушедшем году снизилось почти на треть по сравнению с 2012 годом....
22-07-2014, 14:40, Автоновости Руководство премиального бренда Maserati решило последовать примеру другой итальянской люксовой марки – Ferrari – и ограничить тираж выпуска своих машин....
12-03-2015, 09:02, Автоновости Практически все автомобили компании Renault реализованные на территории Российской Федерации произведены здесь же....
24-12-2014, 14:08, Автоновости Цены на подержанные автомобили в России начали резко повышаться вслед за стоимостью новых машин....
26-07-2016, 23:42, Автоновости На этот раз в сервисные центры отправятся около 6,2 тысяч автомобилей в Южной Корее....
31-07-2016, 03:42, Автоновости Вслед за кроссовером Duster на новый рынок поступят все остальные французские авто российского производства....
1-09-2014, 01:40, Автоновости Универсал повышенный прозодимости Subaru Outback нового поколения выйдет на российский рынок весной будущего года....
26-05-2015, 20:07, Автоновости Российское представительство южно-корейской компании Hyundai официально подтвердило расширение списка моделей, выпускаемых на заводе в Санкт-Петербурге....