ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Яри-Матти Латвала – лидер шейкдауна Ралли Аргентина Гонщик Toyota Яри-Матти Латвала показал лучшее время по итогам шейкдауна Ралли Аргентина. Финн проехал шестикилометровый участок от Villa Carlos Paz до Cabalango всего на 0,1 секунды быстрее Хейдена Паддона. Напарник новозеландца Дани Сордо, в свою очередь, тоже отстал только на 0,1 секунды. Сордо был быстрейшим в первых двух попытках, после чего Паддон смог прыгнуть выше его в таблице, однако финальная попытка осталась за Латвалой. «Я хорошо чувствую автомобиль, – рассказал Яри-Матти. – Мне было комфортно с первой попытки. В прошлом году мы с Хейденом отлично поборолись на этом ралли, пока всё не закончилось аварией, когда демпфер прошел через капот. Я буду управлять автомобилем, опираясь на свое чутье – посмотрим, что мне это даст в этот раз». Четвертый результат показал еще один гонщик Hyundai Тьерри Нёвиль, уступивший 0,6 секунды лидеру, а первую шестерку замкнули Себастьен Ожье и Мадс Остберг на Ford Fiesta WRC. Ралли Аргентина стартует в пятницу 28 апреля в 01:08 по московскому времени.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 12:06 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Для каждого детского возраста опытными инструкторами были подготовлены свои испытания. Ребята проверили себя на ловкость, меткость и скорость. В перерывах маленьких спортсменов и их родителей радовал... Подробнее Дженсон Баттон потеряет пять позиций на старте гонки в Остине из-за смены коробки передач. Согласно действующему регламенту, коробка передач на машине должна выдерживать шесть этапов подряд, однако... Подробнее Пилот Honda Тьягу Монтейру завоевал поул-позицию по итогам квалификации в Марракеше. Кроме португальца в первую пятерку финального сегмента квалификации также пробились два гонщика на Citroen Роб... Подробнее Глава менеджмента Формулы 1 Берни Экклстоун намекнул, что был бы рад видеть концерн VW в Больших Призах. Бывший президент Ferrari Лука ди Монтедземоло и экс-гонщик Формулы 1 Герхард Бергер на прошлой... Подробнее В Италии стартовал очередной сезон первенства WSK. По итогам первого дня на картодроме Ла-Конка на юге страны никому из россиян блеснуть не удалось... Подробнее Матч в Ханты-Мансийске стал для «Адмирала» сотым в КХЛ. Нападающий Никлас Бергфорс единственный среди игроков «Адмирала» не пропустил ни одной встречи, и соответственно первым из игроков провел сто... Подробнее Плей-офф. 1/2 финала. «Автодор» (Саратов) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 72:69 (24:18, 19:14, 17:18, 12:19). Счет в серии 2:0 Рассел Бергман сделал значительные корректировки в стартовый... Подробнее Ледовая арена Артемовского городского округа впервые проводит ветеранский хоккейный турнир «Кубок Ледовой арены» среди любительских команд. Турнир, стартовавший 2 апреля, продлится в течение трех... Подробнее Четырехкратный чемпион мира WRC Себастьен Ожье подписал контракт с M-Sport World Rally Team на следующий сезон, поскольку его команда Volkswagen решила закрыть свою программу WRC. Ожье опробовал... Подробнее Руководитель Mercedes F1 Тото Вольф рассказал о причинах схода Льюиса Хэмилтона на Гран При Сингапура. Тото поведал, что действующий чемпион мира не смог завершить гонку из-за незначительной поломки.... Подробнее