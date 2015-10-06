Яри-Матти Латвала – лидер шейкдауна Ралли Аргентина
Гонщик Toyota Яри-Матти Латвала показал лучшее время по итогам шейкдауна Ралли Аргентина.Финн проехал шестикилометровый участок от Villa Carlos Paz до Cabalango всего на 0,1 секунды быстрее Хейдена Паддона. Напарник новозеландца Дани Сордо, в свою очередь, тоже отстал только на 0,1 секунды.Сордо был быстрейшим в первых двух попытках, после чего Паддон смог прыгнуть выше его в таблице, однако финальная попытка осталась за Латвалой.«Я хорошо чувствую автомобиль, – рассказал Яри-Матти. – Мне было комфортно с первой попытки. В прошлом году мы с Хейденом отлично поборолись на этом ралли, пока всё не закончилось аварией, когда демпфер прошел через капот. Я буду управлять автомобилем, опираясь на свое чутье – посмотрим, что мне это даст в этот раз».Четвертый результат показал еще один гонщик Hyundai Тьерри Нёвиль, уступивший 0,6 секунды лидеру, а первую шестерку замкнули Себастьен Ожье и Мадс Остберг на Ford Fiesta WRC.Ралли Аргентина стартует в пятницу 28 апреля в 01:08 по московскому времени.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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