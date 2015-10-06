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Яри-Матти Латвала – лидер шейкдауна Ралли Аргентина

Гонщик Toyota Яри-Матти Латвала показал лучшее время по итогам шейкдауна Ралли Аргентина.

Финн проехал шестикилометровый участок от Villa Carlos Paz до Cabalango всего на 0,1 секунды быстрее Хейдена Паддона. Напарник новозеландца Дани Сордо, в свою очередь, тоже отстал только на 0,1 секунды.

Сордо был быстрейшим в первых двух попытках, после чего Паддон смог прыгнуть выше его в таблице, однако финальная попытка осталась за Латвалой.

«Я хорошо чувствую автомобиль, – рассказал Яри-Матти. – Мне было комфортно с первой попытки. В прошлом году мы с Хейденом отлично поборолись на этом ралли, пока всё не закончилось аварией, когда демпфер прошел через капот. Я буду управлять автомобилем, опираясь на свое чутье – посмотрим, что мне это даст в этот раз».

Четвертый результат показал еще один гонщик Hyundai Тьерри Нёвиль, уступивший 0,6 секунды лидеру, а первую шестерку замкнули Себастьен Ожье и Мадс Остберг на Ford Fiesta WRC.

Ралли Аргентина стартует в пятницу 28 апреля в 01:08 по московскому времени.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 12:06      |      Категория:  Все новости » Спорт
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