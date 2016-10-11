ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Льюис Хэмилтон: Я не хочу, чтобы Mercedes применяла командную тактику Трёхкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон выступил против применения командной тактики в Mercedes. После Гран При Бахрейна руководитель автоспортивного подразделения немецкой компании Тото Вольф намекнул, что «Серебряным стрелам», возможно, придётся пересмотреть свой подход, учитывая конкуренцию со стороны Ferrari в сезоне-2017. Валттери Боттас: Если потребуется, то я пропущу Хэмилтона «Я не хочу, чтобы мы использовали командную тактику. Мы никогда её не применяли, – цитирует Хэмилтона AUTOSPORT. – Командные приказы всегда выглядели очень странно и никогда мне особо не нравились. Но наши правила и подход таковы: мы должны побеждать, и для этого нужно работать как одна команда. Принять командную тактику всегда сложно. Слышать такой приказ неприятно. Думаю, нужно действовать по ситуации, понимать, на какой позиции ты находишься, какой вклад ты можешь внести в результат команды».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:55 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В столице Приморья прошли финальные матчи бадминтонного турнира мировой серии гран-при Russian Open (Рашэн оупэн). В соревнованиях участвовали ведущие спортсмены из девяти государств. В жесткой... Подробнее Кубок Подводного клуба Дальневосточного федерального университета по акватлону среди студентов вуза впервые разыграли в кампусе на о. Русском. В скорости подводного плавания и ловкости выполнения... Подробнее Накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля, во Владивостоке состоялись чемпионат и первенство города по смешанному боевому единоборству ММА. Ареной зрелищных поединков впервые стал кампус... Подробнее В субботу, 7 ноября, в карт-центре спортивно-технического комплекса «Приморское кольцо» состоится заключительная гонка чемпионата «Властелин кольца-2015». Гранд-финал соберет лучших... Подробнее Физическая культура, являясь частью общей культуры человека, во многом определяет его поведение в процессе получения образования, на производстве, в быту, в общении, способствует решению социально-... Подробнее Из них 14 наград - высшего достоинства По информации департамента физкультуры и спорта, всего за июнь приморские спортсмены заняли 37 призовых мест. «На международных соревнованиях наши спортсмены... Подробнее Находкинцы привезли награды с краевой спартакиады среди команд городских округов. Первые места завоевали бадминтонисты и городошники. Вторая летняя спартакиада городов Приморья состоялась в... Подробнее В первый день весны в 37 городах России прошли соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». Инициатором проведения спортивных состязаний в целях популяризации ледовых видов спорта... Подробнее В воскресенье, 21 сентября, в 12.00 во Владивостоке по адресу: ул. Кизлярская, 7, (р-н м. Чуркина) состоится открытие нового спортивного клуба «Академия бокса». В честь этого события пройдут... Подробнее Начиная с тестов в Ле-Мане, у прототипов LMP1 и LMP2 появятся дополнительные задние дождевые огни. Казуки Накаджима попал в аварию на тренировке этапа FIA WEC в Спа. Он врезался в заднюю часть Audi... Подробнее