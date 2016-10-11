Льюис Хэмилтон: Я не хочу, чтобы Mercedes применяла командную тактику
Трёхкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон выступил против применения командной тактики в Mercedes.После Гран При Бахрейна руководитель автоспортивного подразделения немецкой компании Тото Вольф намекнул, что «Серебряным стрелам», возможно, придётся пересмотреть свой подход, учитывая конкуренцию со стороны Ferrari в сезоне-2017.Валттери Боттас: Если потребуется, то я пропущу Хэмилтона«Я не хочу, чтобы мы использовали командную тактику. Мы никогда её не применяли, – цитирует Хэмилтона AUTOSPORT. – Командные приказы всегда выглядели очень странно и никогда мне особо не нравились.Но наши правила и подход таковы: мы должны побеждать, и для этого нужно работать как одна команда.Принять командную тактику всегда сложно. Слышать такой приказ неприятно. Думаю, нужно действовать по ситуации, понимать, на какой позиции ты находишься, какой вклад ты можешь внести в результат команды».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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