ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Фелипе Масса: С каждым годом Гран При России набирает популярность Пилот Williams Фелипе Масса рассказал о Сочи Автодроме накануне старта Гран При России-2017. «Мне нравится гоняться на Сочи Автодроме, – заявил бразилец. – В прошлом мы хорошо выступали здесь: я финишировал четвертым в 2014-м и пятым – в 2015-м. Надеюсь, что в этот раз мы проведем еще одну успешную гонку. С каждым годом Гран При России становится все более популярным, поэтому я с нетерпением жду возвращения в Сочи». Его напарник по команде Лэнс Стролл добавил: «Мне сложно говорить об этой трассе, так как я никогда здесь не соревновался. Да, я смотрел прошлогоднюю гонку в Сочи, но мне все-таки нужно познакомиться с автодромом вживую. В то же время мне нравится приезжать на новые трассы. Первый опыт на Сочи Автодроме я получу в четверг во время прогулки по трассе со своими инженерами. Никогда не знаешь, сколько кругов достаточно проехать, чтобы освоить новую трассу: иногда ты входишь в ритм очень быстро, а порой на это уходит время».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:53 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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