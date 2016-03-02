Фелипе Масса: С каждым годом Гран При России набирает популярность
Пилот Williams Фелипе Масса рассказал о Сочи Автодроме накануне старта Гран При России-2017.«Мне нравится гоняться на Сочи Автодроме, – заявил бразилец. – В прошлом мы хорошо выступали здесь: я финишировал четвертым в 2014-м и пятым – в 2015-м. Надеюсь, что в этот раз мы проведем еще одну успешную гонку.С каждым годом Гран При России становится все более популярным, поэтому я с нетерпением жду возвращения в Сочи».Его напарник по команде Лэнс Стролл добавил: «Мне сложно говорить об этой трассе, так как я никогда здесь не соревновался. Да, я смотрел прошлогоднюю гонку в Сочи, но мне все-таки нужно познакомиться с автодромом вживую. В то же время мне нравится приезжать на новые трассы.Первый опыт на Сочи Автодроме я получу в четверг во время прогулки по трассе со своими инженерами. Никогда не знаешь, сколько кругов достаточно проехать, чтобы освоить новую трассу: иногда ты входишь в ритм очень быстро, а порой на это уходит время».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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