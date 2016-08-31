ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Фернандо Алонсо: Трасса в Сочи подходит для плотной борьбы и обгонов Гонщик McLaren-Honda Фернандо Алонсо уверен, что уик-энд в Сочи подарит поклонникам много захватывающих эпизодов борьбы между пилотами благодаря особенностям трассы. «Характер трудностей, с которыми мы столкнемся на Сочи Автодроме в этом сезоне, будет отличаться от того, что было ранее, – рассказал Фернандо в интервью пресс-службе команды. – Например, изобилующий апексами третий поворот сейчас можно будет пройти «педаль в пол», тогда как раньше баланс автомобиля и контроль над ним играли важную роль. Мне интересно скорее узнать, как изменится ощущение нового автомобиля на этой трассе. Две длинных, слегка изогнутых прямых и скоростные повороты плохо подходят нашему автомобилю, однако благодаря его отличному балансу мы сможем компенсировать недостатки на 90-градусных поворотах, являющихся визитной карточкой этой трассы. Несмотря на то, что технически это городская трасса, она всё равно довольно быстрая и широкая, что создает благоприятные условия для плотной борьбы и обгонов». Для напарника Алонсо Стоффеля Вандорна трасса в Сочи выгодно отличается от остальных – именно здесь он завоевал свой титул в GP2. «Тот факт, что именно здесь я добыл свой титул GP2, – безусловный плюс, – заявил бельгиец. – В последнее время мне откровенно не везло, поэтому я намерен изменить положение вещей уже в этот уик-энд. После сложных уик-эндов результаты тестов в Бахрейне нас обнадежили. Команде и мне нужен был импульс, и к тому же мы почерпнули много полезной информации о дальнейшей стратегии развития автомобиля. В Сочи важна скорость на прямых – на таких трассах мы всегда будем проигрывать, тем не менее нашей целью является работа над надежностью. Если с машиной будет всё в порядке, мы сможем претендовать на хороший результат в гонке. В любом случае, мы постараемся сделать всё, что в наших силах».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:56 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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