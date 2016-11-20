Маверик Виньялес показал лучшее время в первой тренировке
Пилот Yamaha Маверик Виньялес продемонстрировал лучший результат в первой тренировке в Остине.После двух подряд побед на старте сезона-2017 в Катаре и Аргентине Маверик намерен прервать гегемонию Марка Маркеса в Остине. Виньялес отменно начал гоночный уик-энд, установив ориентир в первой сессии на COTA на отметке 2.04,932.Более полусекунды своему соотечественнику проиграл Маркес, ставший вторым. Тем не менее нельзя сказать, что тренировка сложилась для Марка успешно: у действующего чемпиона мира случилось падение в шестом повороте.Третьим стал Андреа Довициозо. Представитель Ducati уступил Маверику 0,681 секунды.Четвертое и пятое места протокола забронировали за собой Йоханн Зарко и Альваро Баутиста. Это последние гонщики, уместившиеся в одну секунду отставания от Виньялеса.Новичок Ducati Хорхе Лоренсо показал шестое время дня. Следом за ним в протоколе расположился Дани Педроса из Honda.В отличие от Виньялеса, его напарник по Yamaha Валентино Росси не так успешно начал уик-энд в Остине: итальянец отстал от лучшего времени испанца на внушительные 1,369 секунды. Дополнили десятку сильнейших Алейш Эспаргаро и Данило Петруччи. Поз. Гонщик Команда Время Отст. Круги 1. Маверик Виньялес Movistar Yamaha MotoGP 2.04,923
17 2. Марк Маркес Repsol Honda Team 2.05,500 +0,577 19 3. Андреа Довициозо Ducati Team 2.05,604 +0,681 15 4. Йоханн Зарко Monster Yamaha Tech 3 2.05,790 +0,867 17 5. Альваро Баутиста Pull & Bear Aspar Team 2.05,833 +0,910 15 6. Хорхе Лоренсо Ducati Team 2.06,017 +1,094 17 7. Дани Педроса Repsol Honda Team 2.06,109 +1,186 16 8. Валентино Росси Movistar Yamaha MotoGP 2.06,292 +1,369 15 9. Алейш Эспаргаро Aprilia Racing Team Gresini 2.06,411 +1,488 14 10. Данило Петруччи Octo Pramac Racing 2.06,469 +1,546 13 11. Кэл Кратчлоу LCR Honda 2.06,484 +1,561 13 12. Джек Миллер Team EG 0,0 Marc VDS 2.06,515 +1,592 16 13. Скотт Реддинг Octo Pramac Racing 2.06,646 +1,723 14 14. Йонас Фольгер Monster Yamaha Tech 3 2.06,692 +1,769 15 15. Эктор Барбера Reale Avintia Racing 2.06,786 +1,863 15 16. Андреа Янноне Team Suzuki ECSTAR 2.06,824 +1,901 14 17. Тито Рабат Team EG 0,0 Marc VDS 2.06,894 +1,971 17 18. Лорис Баз Reale Avintia Racing 2.07,127 +2,204 17 19. Карел Абрахам Pull & Bear Aspar Team 2.07,300 +2,377 15 20. Алекс Ринс Team Suzuki ECSTAR 2.08,006 +3,083 16 21. Пол Эспаргаро Red Bull KTM Factory Racing 2.08,128 +3,205 15 22. Сэм Лоуэс Aprilia Racing Team Gresini 2.08,292 +3,369 16 23. Брэдли Смит Red Bull KTM Factory Racing 2.08,740 +3,817 15 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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