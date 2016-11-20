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Маверик Виньялес показал лучшее время в первой тренировке

Пилот Yamaha Маверик Виньялес продемонстрировал лучший результат в первой тренировке в Остине.

После двух подряд побед на старте сезона-2017 в Катаре и Аргентине Маверик намерен прервать гегемонию Марка Маркеса в Остине. Виньялес отменно начал гоночный уик-энд, установив ориентир в первой сессии на COTA на отметке 2.04,932.

Более полусекунды своему соотечественнику проиграл Маркес, ставший вторым. Тем не менее нельзя сказать, что тренировка сложилась для Марка успешно: у действующего чемпиона мира случилось падение в шестом повороте.

Третьим стал Андреа Довициозо. Представитель Ducati уступил Маверику 0,681 секунды.

Четвертое и пятое места протокола забронировали за собой Йоханн Зарко и Альваро Баутиста. Это последние гонщики, уместившиеся в одну секунду отставания от Виньялеса.

Новичок Ducati Хорхе Лоренсо показал шестое время дня. Следом за ним в протоколе расположился Дани Педроса из Honda.

В отличие от Виньялеса, его напарник по Yamaha Валентино Росси не так успешно начал уик-энд в Остине: итальянец отстал от лучшего времени испанца на внушительные 1,369 секунды. Дополнили десятку сильнейших Алейш Эспаргаро и Данило Петруччи.
Поз.
Гонщик
Команда 
Время
Отст.
Круги
1.
Маверик Виньялес показал лучшее время в первой тренировке Маверик Виньялес
Movistar Yamaha MotoGP
2.04,923
 
17
2.
Маверик Виньялес показал лучшее время в первой тренировке Марк Маркес
Repsol Honda Team
2.05,500
+0,577
19
3.
Маверик Виньялес показал лучшее время в первой тренировке Андреа Довициозо
Ducati Team
2.05,604
+0,681
15
4.
Маверик Виньялес показал лучшее время в первой тренировке Йоханн Зарко
Monster Yamaha Tech 3
2.05,790
+0,867
17
5.
Маверик Виньялес показал лучшее время в первой тренировке Альваро Баутиста
Pull & Bear Aspar Team
2.05,833
+0,910
15
6.
Маверик Виньялес показал лучшее время в первой тренировке Хорхе Лоренсо
Ducati Team
2.06,017
+1,094
17
7.
Маверик Виньялес показал лучшее время в первой тренировке Дани Педроса
Repsol Honda Team
2.06,109
+1,186
16
8.
Маверик Виньялес показал лучшее время в первой тренировке Валентино Росси
Movistar Yamaha MotoGP
2.06,292
+1,369
15
9.
Маверик Виньялес показал лучшее время в первой тренировке Алейш Эспаргаро
Aprilia Racing Team Gresini
2.06,411
+1,488
14
10.
Маверик Виньялес показал лучшее время в первой тренировке Данило Петруччи
Octo Pramac Racing
2.06,469
+1,546
13
11.
Маверик Виньялес показал лучшее время в первой тренировке Кэл Кратчлоу
LCR Honda
2.06,484
+1,561
13
12.
Маверик Виньялес показал лучшее время в первой тренировке Джек Миллер
Team EG 0,0 Marc VDS
2.06,515
+1,592
16
13.
Маверик Виньялес показал лучшее время в первой тренировке Скотт Реддинг
Octo Pramac Racing
2.06,646
+1,723
14
14.
Маверик Виньялес показал лучшее время в первой тренировке Йонас Фольгер
Monster Yamaha Tech 3
2.06,692
+1,769
15
15.
Маверик Виньялес показал лучшее время в первой тренировке Эктор Барбера
Reale Avintia Racing
2.06,786
+1,863
15
16.
Маверик Виньялес показал лучшее время в первой тренировке Андреа Янноне
Team Suzuki ECSTAR
2.06,824
+1,901
14
17.
Маверик Виньялес показал лучшее время в первой тренировке Тито Рабат
Team EG 0,0 Marc VDS
2.06,894
+1,971
17
18.
Маверик Виньялес показал лучшее время в первой тренировке Лорис Баз
Reale Avintia Racing
2.07,127
+2,204
17
19.
Маверик Виньялес показал лучшее время в первой тренировке Карел Абрахам
Pull & Bear Aspar Team
2.07,300
+2,377
15
20.
Маверик Виньялес показал лучшее время в первой тренировке Алекс Ринс
Team Suzuki ECSTAR
2.08,006
+3,083
16
21.
Маверик Виньялес показал лучшее время в первой тренировке Пол Эспаргаро
Red Bull KTM Factory Racing
2.08,128
+3,205
15
22.
Маверик Виньялес показал лучшее время в первой тренировке Сэм Лоуэс
Aprilia Racing Team Gresini
2.08,292
+3,369
16
23.
Маверик Виньялес показал лучшее время в первой тренировке Брэдли Смит
Red Bull KTM Factory Racing
2.08,740
+3,817
15

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 04:02      |      Категория:  Все новости » Спорт
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