ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Маверик Виньялес показал лучшее время в первой тренировке Пилот Yamaha Маверик Виньялес продемонстрировал лучший результат в первой тренировке в Остине. После двух подряд побед на старте сезона-2017 в Катаре и Аргентине Маверик намерен прервать гегемонию Марка Маркеса в Остине. Виньялес отменно начал гоночный уик-энд, установив ориентир в первой сессии на COTA на отметке 2.04,932. Более полусекунды своему соотечественнику проиграл Маркес, ставший вторым. Тем не менее нельзя сказать, что тренировка сложилась для Марка успешно: у действующего чемпиона мира случилось падение в шестом повороте. Третьим стал Андреа Довициозо. Представитель Ducati уступил Маверику 0,681 секунды. Четвертое и пятое места протокола забронировали за собой Йоханн Зарко и Альваро Баутиста. Это последние гонщики, уместившиеся в одну секунду отставания от Виньялеса. Новичок Ducati Хорхе Лоренсо показал шестое время дня. Следом за ним в протоколе расположился Дани Педроса из Honda. В отличие от Виньялеса, его напарник по Yamaha Валентино Росси не так успешно начал уик-энд в Остине: итальянец отстал от лучшего времени испанца на внушительные 1,369 секунды. Дополнили десятку сильнейших Алейш Эспаргаро и Данило Петруччи.

Поз.

Гонщик

Команда

Время

Отст.

Круги

1.

Маверик Виньялес

Movistar Yamaha MotoGP

2.04,923



17

2.

Марк Маркес

Repsol Honda Team

2.05,500

+0,577

19

3.

Андреа Довициозо

Ducati Team

2.05,604

+0,681

15

4.

Йоханн Зарко

Monster Yamaha Tech 3

2.05,790

+0,867

17

5.

Альваро Баутиста

Pull & Bear Aspar Team

2.05,833

+0,910

15

6.

Хорхе Лоренсо

Ducati Team

2.06,017

+1,094

17

7.

Дани Педроса

Repsol Honda Team

2.06,109

+1,186

16

8.

Валентино Росси

Movistar Yamaha MotoGP

2.06,292

+1,369

15

9.

Алейш Эспаргаро

Aprilia Racing Team Gresini

2.06,411

+1,488

14

10.

Данило Петруччи

Octo Pramac Racing

2.06,469

+1,546

13

11.

Кэл Кратчлоу

LCR Honda

2.06,484

+1,561

13

12.

Джек Миллер

Team EG 0,0 Marc VDS

2.06,515

+1,592

16

13.

Скотт Реддинг

Octo Pramac Racing

2.06,646

+1,723

14

14.

Йонас Фольгер

Monster Yamaha Tech 3

2.06,692

+1,769

15

15.

Эктор Барбера

Reale Avintia Racing

2.06,786

+1,863

15

16.

Андреа Янноне

Team Suzuki ECSTAR

2.06,824

+1,901

14

17.

Тито Рабат

Team EG 0,0 Marc VDS

2.06,894

+1,971

17

18.

Лорис Баз

Reale Avintia Racing

2.07,127

+2,204

17

19.

Карел Абрахам

Pull & Bear Aspar Team

2.07,300

+2,377

15

20.

Алекс Ринс

Team Suzuki ECSTAR

2.08,006

+3,083

16

21.

Пол Эспаргаро

Red Bull KTM Factory Racing

2.08,128

+3,205

15

22.

Сэм Лоуэс

Aprilia Racing Team Gresini

2.08,292

+3,369

16

23.

Брэдли Смит

Red Bull KTM Factory Racing

2.08,740

+3,817

15

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 04:02 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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