ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ В Риме готовы провести гонку Формулы E в сезоне-2017/18 Рим может появиться в календаре Формулы E в сезоне-2017/2018 после того, как местные власти дали зелёный свет. Как сообщает AUTOSPORT, в четверг городская ассамблея столицы Италии, рассмотрев технико-экономическое обоснование проекта, единогласным решением одобрила проведение гонки в деловом районе ЭУР. Организаторам электрической гоночной серии ещё предстоит обсудить включение гонки в календарь, а сама трасса должна получить омологацию FIA. Но предполагается, что этап пройдёт уже в рамках сезона-2017/2018. Гонку в Риме планировалось провести ещё в первом сезоне Формулы E, однако идея провалилась после того, как мэром города стал Игнацио Марино. В июне прошлого года его сменила Вирджиния Раджи. «Мы благодарны Риму за предоставление всех необходимых разрешений и теперь стали на шаг ближе к проведению городской гонки в столице Италии, страны с сильной культурой и большой автоспортивной историей, – заявил генеральный промоутер серии Алехандро Агаг. – Мы продолжаем оценивать возможное включение Рима в календарь на весну следующего года. Я уверен, что эта гонка станет такой же знаковой, как этапы в Гонконге, Париже и Нью-Йорке».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:41 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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