В Риме готовы провести гонку Формулы E в сезоне-2017/18
Рим может появиться в календаре Формулы E в сезоне-2017/2018 после того, как местные власти дали зелёный свет.Как сообщает AUTOSPORT, в четверг городская ассамблея столицы Италии, рассмотрев технико-экономическое обоснование проекта, единогласным решением одобрила проведение гонки в деловом районе ЭУР.Организаторам электрической гоночной серии ещё предстоит обсудить включение гонки в календарь, а сама трасса должна получить омологацию FIA. Но предполагается, что этап пройдёт уже в рамках сезона-2017/2018.Гонку в Риме планировалось провести ещё в первом сезоне Формулы E, однако идея провалилась после того, как мэром города стал Игнацио Марино. В июне прошлого года его сменила Вирджиния Раджи.«Мы благодарны Риму за предоставление всех необходимых разрешений и теперь стали на шаг ближе к проведению городской гонки в столице Италии, страны с сильной культурой и большой автоспортивной историей, – заявил генеральный промоутер серии Алехандро Агаг. – Мы продолжаем оценивать возможное включение Рима в календарь на весну следующего года. Я уверен, что эта гонка станет такой же знаковой, как этапы в Гонконге, Париже и Нью-Йорке».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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