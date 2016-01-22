Юный боксер из Находки Никита Чирвон стал обладателем «золота» на Первенстве России
В г. Владикавказе со 2 по 9 апреля прошло Первенство России по боксу среди юношей 15-16 лет. Золотую медаль в весовой категории 75 кг завоевал боксер из Находки Никита Чирвон.
В его весовой категории было 23 спортсмена. На пути к «золоту» Никита одержал победы в четырех боях. Тренируется юный боксер под руководством наставника Глеба Устюжанина.
По словам тренера, Никита стал единственным представителем Дальнего Востока, сумевшим подняться на высшую ступень национального первенства.
Благодаря этой победе Никита Чирвон завоевал путевку на Первенство Европы, которое пройдет в сентябре в Болгарии. До этих соревнований он будет представлять Приморский край и Россию на международных турнирах в Казахстане и Азербайджане.
Стоит отметить, что Никита уже выиграл один международный турнир по боксу среди юношей 15-16 лет в феврале этого года в г. Гомель (Белоруссия).
Ранее он дважды становился победителем Первенства России – в 2015 и 2016 годах, а также завоевал золотые медали на Первенстве Европы-2015 и на международных соревнованиях «Дети Азии» в 2016 году.
Департамент физической культуры и спорта Приморского края
Российский гонщик Даниил Квят считает, что стал лучше понимать все аспекты Формулы 1 после тяжёлого сезона-2015, когда он перешёл из Toro Rosso в Red Bull Racing. «Ошибки бывают у всех, – сказал Квят...
Ещё один день в году - повод уделить еще больше времени любимому увлечению. Европейская волейбольная конфедерация сделала 29 февраля «Ещё одним днём волейбола». Эта акция объединяет десятки стран на...
В то время как основное внимание в новом регламенте сосредоточено на изменениях аэродинамики, со стороны двигателя также будут существенные обновления — рассказали в AUTOSPORT.com. Поскольку система...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!