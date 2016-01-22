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Юный боксер из Находки Никита Чирвон стал обладателем «золота» на Первенстве России

Юный боксер из Находки Никита Чирвон стал обладателем «золота» на Первенстве России
В г. Владикавказе со 2 по 9 апреля прошло Первенство России по боксу среди юношей 15-16 лет. Золотую медаль в весовой категории 75 кг завоевал боксер из Находки Никита Чирвон.

В его весовой категории было 23 спортсмена. На пути к «золоту» Никита одержал победы в четырех боях. Тренируется юный боксер под руководством наставника Глеба Устюжанина.



По словам тренера, Никита стал единственным представителем Дальнего Востока, сумевшим подняться на высшую ступень национального первенства.

Благодаря этой победе Никита Чирвон завоевал путевку на Первенство Европы, которое пройдет в сентябре в Болгарии. До этих соревнований он будет представлять Приморский край и Россию на международных турнирах в Казахстане и Азербайджане.


Стоит отметить, что Никита уже выиграл один международный турнир по боксу среди юношей 15-16 лет в феврале этого года в г. Гомель (Белоруссия).

Ранее он дважды становился победителем Первенства России – в 2015 и 2016 годах, а также завоевал золотые медали на Первенстве Европы-2015 и на международных соревнованиях «Дети Азии» в 2016 году.



Департамент физической культуры и спорта Приморского края

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 18:45      |      Категория:  Все новости » Спорт
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