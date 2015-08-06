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Роберт Кубица отказался выступать за ByKolles в 2017-м

Роберт Кубица принял решение отказаться от выступления в WEC за частную команду LMP1 ByKolles в 2017-м.

Воспоминания о Формуле 1 вынуждали Роберта Кубицу избегать кольцевых гонок

Кубица должен был вернуться к полноценным кольцевым гонкам после того, как успешно провел тесты с командой в конце 2016 года.

Он присутствовал на официальных предсезонных тестах WEC, но не садился за руль прототипа.

ByKolles отказалась от продолжения тестов в Монце

Накануне старта первого этапа сезона 2017 года в Сильверстоуне Кубица посредством социальных сетей огласил о том, что не будет выступать за ByKolles.

«После пролога я решил прервать свою гоночную программу с ByKolles в LMP1, – написал Кубица в своем профиле на Facebook. – Таким образом, я не буду участвовать ни в первой гонке сезона WEC в Сильверстоуне, ни в других этапах.

Решение отказаться от гоночной программы далось мне сложно, потому что я теряю возможность присоединиться к такому сильному и конкурентному чемпионату. Я надеюсь, что прощаюсь не навсегда».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 04:03      |      Категория:  Все новости » Спорт
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