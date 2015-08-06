Роберт Кубица отказался выступать за ByKolles в 2017-м
Роберт Кубица принял решение отказаться от выступления в WEC за частную команду LMP1 ByKolles в 2017-м.Воспоминания о Формуле 1 вынуждали Роберта Кубицу избегать кольцевых гонокКубица должен был вернуться к полноценным кольцевым гонкам после того, как успешно провел тесты с командой в конце 2016 года.Он присутствовал на официальных предсезонных тестах WEC, но не садился за руль прототипа.ByKolles отказалась от продолжения тестов в МонцеНакануне старта первого этапа сезона 2017 года в Сильверстоуне Кубица посредством социальных сетей огласил о том, что не будет выступать за ByKolles.«После пролога я решил прервать свою гоночную программу с ByKolles в LMP1, – написал Кубица в своем профиле на Facebook. – Таким образом, я не буду участвовать ни в первой гонке сезона WEC в Сильверстоуне, ни в других этапах.Решение отказаться от гоночной программы далось мне сложно, потому что я теряю возможность присоединиться к такому сильному и конкурентному чемпионату. Я надеюсь, что прощаюсь не навсегда».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
В пятницу «Адмирал» улетает в Астану на первый предсезонный турнир Кубок Президента Казахстана, где сыграет с «Югрой», «Барысом» и новокузнецким «Металлургом». Поэтому в среду команда показала товар...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!