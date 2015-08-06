ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Роберт Кубица отказался выступать за ByKolles в 2017-м Роберт Кубица принял решение отказаться от выступления в WEC за частную команду LMP1 ByKolles в 2017-м. Воспоминания о Формуле 1 вынуждали Роберта Кубицу избегать кольцевых гонок Кубица должен был вернуться к полноценным кольцевым гонкам после того, как успешно провел тесты с командой в конце 2016 года. Он присутствовал на официальных предсезонных тестах WEC, но не садился за руль прототипа. ByKolles отказалась от продолжения тестов в Монце Накануне старта первого этапа сезона 2017 года в Сильверстоуне Кубица посредством социальных сетей огласил о том, что не будет выступать за ByKolles. «После пролога я решил прервать свою гоночную программу с ByKolles в LMP1, – написал Кубица в своем профиле на Facebook. – Таким образом, я не буду участвовать ни в первой гонке сезона WEC в Сильверстоуне, ни в других этапах. Решение отказаться от гоночной программы далось мне сложно, потому что я теряю возможность присоединиться к такому сильному и конкурентному чемпионату. Я надеюсь, что прощаюсь не навсегда».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 04:03 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В пятницу «Адмирал» улетает в Астану на первый предсезонный турнир Кубок Президента Казахстана, где сыграет с «Югрой», «Барысом» и новокузнецким «Металлургом». Поэтому в среду команда показала товар... Подробнее Гоночный директор команды McLaren Эрик Булье уверен, что их автомобиль мог бы прибавить сразу несколько секунд на круге по чистому темпу и регулярно бороться за места в топ-10, как только мотористы... Подробнее Пилот Force India Серхио Перес поделился своими впечатлениями от второго дня заключительного блока предсезонных тестов в Барселоне. Мексиканец показал восьмое время по итогам дня, однако остался... Подробнее Во второй квалификации знаменитой гонки «24 часа Ле-Мана» в дождевых условиях в Porsche смогли сохранить свое преимущество. В течение первых тридцати минут никто не мог перебить время Нила Джани. В... Подробнее Приморскому футбольному клубу «Луч-Энергия» направили из краевого бюджета порядка 30 миллионов рублей. Этой суммы хватит, чтобы погасить задолженность по зарплатам футболистам и работникам клуба за... Подробнее Волейбольный клуб «Приморочка» и Национальный парк «Земля леопарда» предлагают выбрать имя талисману единственной женской профессиональной команды Приморского края. Талисман «Приморочки» -... Подробнее В спорткомплексе «Динамо» в рамках Спартакиады прошел чемпионат по мини-футболу краевого общества «Динамо», в котором приняли участие 12 команд. Впервые в спортивных соревнованиях выступала сборная... Подробнее Илья Попов, молодой центровой клуба «Нижний Новгород», выступающего в Евролиге и Единой лиге ВТБ, продолжит сезон в приморском «Спартаке». В нынешнем сезоне 19-летний Попов был заявлен за основную... Подробнее Столица Приморья принимает известного японского дзюдоиста Ямасита Ясухиро не в первый раз - он приезжает не только для проведения мастер-классов, но и для развития японско-российских отношений. В... Подробнее В субботу, 31 октября, на о. Русский состоятся открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по бесснежным дисциплинам ездового спорта. Соревнования будут проходить в дисциплинах «Каникросс»,... Подробнее